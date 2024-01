QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI CHE SANNO DI PULITO E DI BUONO?

Esistono dei profumi che sanno di pulito e di buono. Piacciono molto sia agli uomini che alle donne e hanno il pregio di donare praticamente a tutti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fragranze che rievocano l’odore del bucato steso al sole ma anche il gradevole profumo della pelle dei bambini. Tante le proposte suggerite dai brand del mondo della profumeria, a partire dai profumi che sanno di pulito di nicchia firmati da marche rinomate come Byredo e Diptyque. Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un profumo che sa di pulito low cost, profumi economici ma ugualmente performanti. Tra i migliori si distinguono quelli de L’Erbolario e di Helan.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori profumi che sanno di pulito e di buono attualmente in commercio, diversi tra loro per note olfattive e fascia di prezzo. Curiose di scoprirli insieme? Iniziamo.

PROFUMI DI NICCHIA CHE SANNO DI PULITO: BYREDO E DIPTYQUE

Prima di addentrarci nell’affascinante e ricercato mondo dei profumi di nicchia, proviamo a spiegare perché i profumi che sanno di pulito piacciono così tanto e a tutti. Queste fragranze generalmente esaltano lo skin scent, ovvero il profumo naturale della pelle, con il loro odore fresco e delicato. Rievocano immagini olfattive positive, come il bucato steso al sole o la freschezza del sapone sulla pelle dopo un bagno caldo.

I PROFUMI CHE SANNO DI PULITO E DI BUONO RICORDANO L’ODORE DEL BUCATO STESO AL SOLE E DEL SAPONE SULLA PELLE

Ci riescono sfruttando ingredienti come fiori di cotone, fiori bianchi quali gelsomino, mughetto e tuberosa, muschio bianco, iris e talco. Spesso si aggiungono note dolci e cremose come fava Tonka e vaniglia. A prescindere dalla loro composizione, i profumi che sanno di pulito e di buono piacciono praticamente a tutti perché suscitano emozioni rassicuranti e ci regalano preziosi attimi di benessere, avvolgendoci quasi come se fossero una sorta di copertina di Linus.

Si tratta nella maggior parte dei casi di profumi unisex, specialmente se ci si rivolge ai brand specializzati nella produzione di profumi di nicchia. A tal proposito, uno dei migliori è Byredo Blanche, caratterizzato dalle note olfattive aldeidi, legno di sandalo, muschio e rosa.

Byredo, Blanche Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 239,70€ su amazon.it







Ancora più delicato, Diptyque Fleur de Peau si propone di racchiudere in boccetta l’essenza del profumo naturale della pelle sfruttando note olfattive come aldeidi, iris, ambra e muschio.

Diptyque, Fleur de Peau Eau de Parfum 75 ml. Prezzo: 208,53€ su amazon.it

LE FRAGRANZE MUSCHIATE E TALCATE DI NARCISO RODRIGUEZ E BULGARI

Il muschio è una nota olfattiva estremamente gradevole, fresca ma al tempo stesso avvolgente e piena. Narciso Rodriguez ha scelto il muschio come cifra distintiva della sua linea di profumi tra cui si distingue Pure Musc For Her, profumo donna bestseller che abbina tra loro note di muschio, fiori bianchi e cashmeran.

Narciso Rodriguez, Pure Musc For Her Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 101,50€ su sephora.it

Passiamo adesso a una vera “chicca”. Questa fragranza è uno dei migliori profumi per bambini ma è pensato anche per le mamme e, più in generale, per chiunque desideri vaporizzare sulla pelle una fragranza delicata senza alcool che sa davvero di buono. Bulgari Petits et Mamans è un profumo che sa di pulito e di buono e che ricorda i preziosi momenti condivisi tra mamma e bimbo.

Bulgari, Petits & Mamans Eau De Toilette 100 ml. Prezzo: 87,00€ su sephora.it

Contempla note di testa agrumate, note vanigliate, note fruttate alla pesca e accordi cremosi di iris.

