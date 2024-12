ALBERI DI NATALE, VETRINE E LUMINARIE BELLISSIME

Le luminarie di Natale sono in grado di generare profonde e intense ed emozioni. Ci catapultano nella magica atmosfera delle festività e creano splendidi ricordi di famiglia. Avete voglia di luminarie bellissime? Ce ne sono tantissime nelle città vicine e lontane, alcune più famose di altre. Potete ammirare le meravigliose luminarie di Natale in Italia ma anche nel resto del mondo, se state programmando un viaggio. Ovunque avrete modo di ammirare alberi di Natale illuminati a festa, lucine sparse che pendono sopra le strade e da un palazzo all’altro, ma anche proiezioni e lanterne.

Credits: @qoz______, @romasecondome, @loropiana via Instagram – Tre meravigliose luminarie da vedere in giro per il mondo e in Italia

A questo punto non ci resta che scoprire quali sono le più belle e scenografiche luminarie di Natale, da vedere e ammirare con gli occhi pieni di emozione. Via col post!

UN GIRO DEL MONDO TRA LE LUCI DEL NATALE: LE LUMINARIE PIÙ BELLE IN ITALIA, IN EUROPA E NEL MONDO

Quali sono le luminarie più belle d’Italia? A pochi passi da noi ce ne sono davvero moltissime, spesso basta solo aprire la porta di casa e uscire fuori.

Tuttavia altre possono essere disseminate in altre località, più lontane, che possono prevedere un viaggio in giornata o una vera e propria gita fuori porta di un paio di giorni.

LE PIÙ BELLE LUMINARIE NATALIZIE D’ITALIA

Da Nord a Sud ce ne sono di ogni genere. Tra le più famose ci sono senza ombra di dubbio quelle di Salerno, luci d’artista che lasciano senza fiato. E se vi piace, potreste anche fare un salto d’inverno sulla costiera amalfitana, a pochi passi.

Credits: @lucidartistasalerno_official via Instagram – Luci d’artista a Salerno





Incantano le luminarie italiane nelle grandi città, da Milano a Roma, ma soprattutto quelle di Torino sono particolarmente famose e apprezzate.

Credits: @cindy_v_vdommelen via Instagram – Luminarie romane

Credits: @comune_milano via Instagram – Le luminarie di Milano

Ci sono poi le Favole di Luce di Gaeta, nel basso Lazio, tra videoproiezioni coloratissime e, quest’anno, lanterne cinesi a tema marino.

Credits: @luminariegaeta_official via Instagram – Una grande balena per le Favole di Luce di Gaeta

Nelle Marche c’è un borgo chiamato Candelara (frazione di Pesaro) che lascia tutti senza parole. L’evento si chiama Candele a Candelara, ed è giunto alla 21esima edizione. Si tratta di una vera e propria festa delle candele, tra mercatini, spettacoli e visite guidate.

A dir poco affascinante e certamente suggestivo il presepe di luci che anima il borgo caratteristico di Alberobello, in Puglia, tra vicoli dove il tempo sembra esserci fermato.

LUMINARE DI NATALE IN EUROPA

Pronte per fare un piccolo viaggio in Europa? Allora approfittate per ammirare le più belle luminarie natalizie di Parigi.

Credits: @jblatz7167 via Instagram – Le luminarie agli Champs Elysées

La Ville Lumiere è in grado di diventare ancora più romantica e magica in questo periodo dell’anno grazie a luci e lucine posizionate nei posti più iconici, come gli Champs-Elysées, Place de la Concorde e Place Charles-de-Gaulle.

Credits: @visitbudapest_official via Instagram – Le video proiezioni natalizie a Budapest

in europa e nel resto del mondo abbondano le luminarie natalizie originali e uniche

A dir poco uniche le luminarie natalizie di Budapest. La storia che si respira in questo posto è già importante, pensate il tutto illuminato a festa.

Ci sono mercatini di Natale, come quello di piazza Vörösmarty, e le luci che abbelliscono le strade più trafficate, quindi le vie del centro e il lungofiume sul Danubio.

Altra location magnetica è Vienna, famosa anche per le luminarie di Natale. C’è l’antico mercatino nel Freyung, ma non solo, e un percorso a piedi da Stephansplatz, per immergersi appieno nell’atmosfera delle feste.

LUMINARIE DI NATALE NEL MONDO

Se poi avete la possibilità di viaggiare andando molto più lontano, allora non potete non segnarvi da vedere le luminarie di Natale di New York, che vediamo spesso nei film americani. Il Rockfeller Center vi aspetta, se avete previsto una visita negli States.

Credits: @qoz______ via Instagram – Le luminarie a New York, al Rockfeller Center

Preferite l’Oriente? Vi aspettano le luminarie di Tokyo, con luci meravigliose poste sui ciliegi della Shibuya Ao no Doukutsu

I 5+1 ALBERI DI NATALE PIÙ BELLI DEL MONDO E CHE LASCIANO A BOCCA APERTA

Se vi piacciono le luminarie straordinarie, di sicuro vi piacerà tutto ciò che concerne le decorazioni natalizie maestose e importanti.

Ecco allora che non potete farvi scappare gli alberi di Natale più belli del mondo, che lasciano a dir poco senza fiato.

nelle più grandi città del mondo si ergono alberi di natale bellissimi e maestosi

E tra i tanti l’accensione dell’albero di New York è quella che desta maggiore scalpore. Quest’anno è stato acceso il dicembre, dando il via ai festeggiamenti newyorkesi. L’albero resta acceso ogni giorno dalle 05:00 alle 0:00 e dal 15 dicembre fino alla Vigilia di Natale, sarà acceso dalle 5:00 all’1:00. Il giorno di Natale, l’albero è illuminato per 24 ore. La notte di Capodanno le luci vengono spente alle 21:00. Sarà poi spento definitivamente a metà gennaio.

Un altro spettacolo davvero imponente è quello dell’accensione dell’albero di Natale di Milano, in Duomo, che è stato illuminato a festa lo scorso 6 dicembre.

Un altro davvero suggestivo è quello capitolino. L’accensione dell’albero di Roma è avvenuta quest’anno l’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, che tradizionalmente è anche quello designato per mettere gli addobbi in casa. Anche se, si sa, chi fa l’albero di Natale in anticipo, è più felice.

Ma restiamo sul fronte degli alberi di Natale più belli del mondo perché c’è quello di Città del Messico, che si erge in piazza Zòcalo, e che attira ogni anno tantissimi turisti. Ogni anno il design della struttura cambia, ma non la sua maestosità.

Credits: @galerieslafayette via Instagram – Il maestoso albero di Natale a Parigi di Galeries Lafayette

In quel di Parigi c’è il meraviglioso albero di Natale delle Galeries Lafayette. Elegante e raffinato, oramai una vera e propria scultura attesissima.

Il nostro +1 è l’albero di Natale galleggiante di Rio de Janeiro, in Brasile. Costruito su una chiata, resta acceso con le sue mille luci creando un magnifico gioco di riflessi sull’acqua.

LE PIÙ BELLE VETRINE DI NATALE NEL MONDO E IN ITALIA

Amanti di luci, luminarie e non solo, siete pronte a scoprire le più belle vetrine di Natale nel mondo? Ogni anno tanti negozi fanno a gara per realizzare un allestimento straordinario.

Credits: @romasecondome via Instagram – Le decorazioni natalizie a Roma di Fendi

Dalle grandi catene alle Maison di alta moda (Gucci, Fendi, Chanel, Armani…) fino ai piccoli negozietti e boutique sparse sul territorio, ognuno si adopera per rendere il proprio posto sempre più magico.

Credits: @macys via Instagram – Parata e decorazioni di Natale, a New York, by Macy’s

Una delle più belle è quella di Macy’s, a New York. Non solo straordinari allestimenti ma anche, nel giorno del Ringraziamento, una parata che porta il negozio in strada!

E se siete in quel di New York non perdetevi le vetrine di Saks Fifth Avenue: resterete incantate!

Credits: @loropiana via Instagram – Le decorazioni di Harrods per Natale firmate Loro Piana

Splendide anche le vetrine natalizie di Londra, in particolar modo quelle di Selfridges di Oxford Street, ma non sono da meno quelle di Harrods, storico centro commerciale, punto di riferimento per la moda di lusso.

Non solo albero, Galeries Lafayette propone anche le più belle vetrine natalizie di Parigi!

E se vogliamo restare in Italia non potete perdervi le vetrine di Natale di Milano firmate la Rinascente, di fronte al Duomo.

LE CASE ADDOBBATE DI NATALE PIU BELLE DEL MONDO

Concludiamo il nostro viaggio a suon di decorazioni natalizie in giro per il mondo scoprendo quali sono le case illuminate per le feste più belle e uniche.

Credits: @dykerheights_christmaslights via Instagram – Una delle tante case illuminate per Natale del quartiere di Dyker Heights, vicino Manhattan

Mettiamola così, sono uno spettacolo perlopiù americano, quindi è necessario recarsi da queste parti per scoprire le più maestose. Se non sapete dove trovarle, vi suggeriamo di andare nel quartiere di Dyker Heights, poco distante da Manhattan. Una trentina di famiglie, più o meno, si sfidano a suon di lucine e il risultato è a dir poco magnifico.

Ma di case addobbate di Natale ne troverete davvero in ogni dove, anche nei piccoli paesini non troppo distanti da voi.

