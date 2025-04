LEGGINGS NIKE DONNA: IMPOSSIBILE NON DESIDERARLI

Che vi alleniate oppure no, i leggings Nike donna sono tra i prodotti di abbigliamento sporty più desiderati in tutto il mondo. Il marchio è una vera e propria icona, che firma capi di abbigliamento pazzeschi e confortevoli. I leggings, appunto, risultano tra i pantaloni attillati sportivi più amati, abbelliti dal baffo del logo ma non solo. Abbondano i modelli con scritte, soprattutto nella fascia elastica della cintura. Inoltre, al classico nero si alternano colori brillanti e allegri, come arancione, rosa, viola e azzurro.

Credits: nike.com

Non solo per allenarsi, con i leggings donna Nike si possono creare tanti tipi di look, anch mix and match tra sporty e formale. A questo punto non ci resta che scoprire quali sono i modelli, tra i nuovi arrivi, i più performanti ma anche i più desiderati e venduti, che sono anche i più economici e vedremo a fine post. Pronte? Si comincia!

UNIVERSA E GO, I DUE MODELLI DI NIKE DALLE PERFORMANCE ELEVATE (E ANCHE I COSTI)

I leggings sono capi di abbigliamento che hanno dei costi piuttosto bassi, alla portata di tutti. Quelli sportivi, a seconda dei materiali e del brand, possono presentare dei prezzi più elevati, ma comunque difficile troppo alti.

Nike Universa. Prezzo: 104,99€ su nike.com





Tuttavia ci sono delle proposte non proprio economiche, perché vantano delle caratteristiche ottime, soprattutto per chi fa fitness.

universa e go sono adatti a chi fa molto sport

Uno di questi è il leggings Nike Universa, che costa oltre 100 euro. Cos’ha di speciale? Si tratta di un leggings dal design migliorato, che offre una maggiore morbidezza ed è in grado di nascondere il sudore grazie a una parte anteriore senza cuciture e alla tecnologia che nasconde l’umidità. In poche parole, se sudate tanto in palestra, questi leggings non lo mostreranno.

Inoltre il tessuto di peso medio è molto elastico, il top per fare squat e molto altro. Sostiene e modella il corpo, grazie alla fascia a vita alta, che non si arrotola, dettaglio da non sottovalutare.

Nike Go. Prezzo: 109,99€ su nike.com

C’è poi anche il leggings Nike Go, che assicura comfort, sostegno ed equilibrio. A prova di squat, anche durante gli allenamenti più intensi, il tessuto InfinaLock di peso medio, offre compression fit e sostegno nei punti giusti. Le numerose tasche sono ideali per portare con te tutto il necessario per i sentieri, la palestra o il tappetino. Ed è disponibile in diversi colori moda, alcuni anche in promozione.

Nike Go. Prezzo: 76,99€ su nike.com

NIKE PRO E PRO SCULPT: TRA I LEGGINGS PIÙ AMATI

Passiamo ora ad alcuni dei modelli più amati, che in tante desiderano e con un prezzo medio. Ecco a voi i leggings Nike Pro Sculpt, che figurano tra le novità Nike primavera 2025.

Nike Pro Sculpt. Prezzo: 59,99€ su nike.com

A differenza dei classici, gli Sculpt sono pensati per valorizzare la silhouette. Sono molto più spessi dei Pro, ed elasticizzati, per donare una sensazione di benessere, sostegno e morbidezza.

Nike Pro. Prezzo: 44,99€ su nike.com

Nike Pro. Prezzo: 49,99€ su nike.com

In alternativa ci sono gli amatissimi leggings Nike Pro. Questi leggings, che si contraddistinguono grazie all’iconica fascia elastica in vita con scritta, sono in tessuto traspirante e dotati di inserti trasparenti sui polpacci, come quelli dei collant. Ideali per seguire tutti i movimenti senza stress.

LEGGINGS ONE E FAST, COLORATI E COOL

Se siete a caccia di leggings sportivi colorati, vi consigliamo i Nike One e Nike Fast.

Nike One. Prezzo: 49,99€ su nike.com

Il modello One è perfetto per l’allenamento ma anche per rilassarsi, quindi si può sfoggiare per look cozy, anche in casa. Il tessuto è molto morbido, accompagna ogni movimento.

Nike One. Prezzo: 38,49€ su nike.com

La vita è alta, così da abbinarsi bene alle maglie, anche cropped.

Nike Fast. Prezzo: 54,99€ su nike.com

Nike Fast è il nome del leggings che ha inserti mesh dietro le ginocchia, tecnologia traspirante per mantenere la pelle asciutta. Il tessuto dona sostegno e freschezza.

LEGGINGS NIKE DONNA PIÙ VENDUTI

In ultimo vi segnaliamo quelli che sono i leggings Nike più venduti ed economici della collezione, veri e propri best seller su cui mettere le mani.

Nike Pro Dri-FIT. Prezzo: 34,99€ su nike.com

i leggings neri pro sono tra i più apprezzati e venduti

Il primo è il Nike Pro Dri-FIT. Si tratta di un pantalone adatto all’allenamento, alla corsa ma anche alle uscite con gli amici. Il tessuto è leggero, morbido ed elasticizzato, che allontana l’umidità dalla pelle per una rapida evaporazione.

Altro modello apprezzatissimo è il Nike Sportswear Favorites, di fatto un leggings da ragazza. Ha la vita alta, la fascia elastica logo in vita con baffo e scritta.

Nike Sportswear Favorites. Prezzo: 24,99€ su nike.com

È pensato per arrivare più in alto sui fianchi, per un fit avvolgente e sempre perfetto.

Ragazze, vogliamo conoscere le vostre opinioni, sapere cosa ne pensate dei nuovi leggings sportivi Nike da donna e quale vorreste acquistare, o avete già comprato. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!