QUALI SONO I PROFUMI ALLA MIMOSA DA AVERE PER QUESTA STAGIONE?

I profumi alla mimosa sono un omaggio al primo fiore della stagione, quello che sboccia quando è ancora inverno e che anticipa la primavera. Simbolo di femminilità e resilienza – è, infatti, il fiore della Festa della Donna – la mimosa è diventata negli anni la protagonista di innumerevoli fragranze. Sono tanti i profumi alla mimosa donna e unisex tra cui poter scegliere a partire dalle creazioni che portano la firma delle migliori marche di nicchia. Non mancano le fragranze commerciali e, ovviamente, i profumi alla mimosa economici. Dolci e talcati, gli accordi della mimosa sono spesso affiancati ad altre note floreali, a note erbacee e a sentori avvolgenti come vaniglia e ambra.

Credits: Foto di Adobe Stock | Shahela

La mimosa è la prima a fiorire quando l’inverno non ha ancora lasciato spazio alla primavera, ma i raggi del sole sono comunque abbastanza forti da riscaldare la pelle e rinvigorire il nostro umore. I profumi alla mimosa sono l’ideale per celebrare la stagione della natura in rinascita e piacciono moltissimo in particolar modo a chi predilige le fragranze di ispirazione retrò e vintage.

La mimosa, infatti, ha un odore leggermente talcato, avvolgente seppure delicato e mai sopra le righe. I brand che si occupano di profumi valorizzano le caratteristiche di questo fiore affiancandolo a note olfattive delle più varie, dando vita a fragranze in grado di accontentare tutti i gusti. Pronte a scoprire insieme una selezione dei migliori profumi alla mimosa? Allora, iniziamo.

PROFUMI ALLA MIMOSA: LE FRAGRANZE DI NICCHIA DA CUI FARSI CONQUISTARE

I profumi donna Primavera 2026 più apprezzati e richiesti in profumeria sono senza alcun dubbio quelli floreali. Se i “soliti” bouquet non vi convincono, optate per i profumi alla mimosa. Quelli di nicchia sono estremamente raffinati, dal gusto ricercato e in grado di distinguersi dalla massa complici composizioni studiate a regola d’arte dai maestri profumieri più rinomati.

MOLTI BRAND DI NICCHIA FIRMANO PROFUMI ALLA MIMOSA

New Notes Latte Mimosa è un estratto di profumo, quindi molto intenso e persistente. Come il nome suggerisce connota la mimosa di cremosità, rendendola più avvolgente con gradevoli accordi lattonici. I fiori di mimosa, abbinati a note agli agrumi, sono affiancati da iris e gelsomino e da note di fondo vanigliate e muschiate.

New Notes, Latte Mimosa Extrait de Parfum. Prezzo: 160,00€ su 50-ml.it





Perris Montecarlo propone Mimosa Tanneron, altro profumo di nicchia alla mimosa molto amato dalle appassionate di fragranze. Un profumo delicato ma deciso, d’altri tempi, che contempla le note mimosa, muschio bianco, biancospino e rosa.

Perris Montecarlo, Mimosa Tanneron. Prezzo: 165,00€ su amazon.it

Modest Mimosa è uno dei bestseller del brand Vilhelm Parfumerie. Da provare se si apprezzano i profumi discreti e dall’eleganza sofisticata, abbina tra loro le note neroli, carota, mimosa, violetta e muschi con un fondo cuoiato avvolgente e sensuale.

Vilhelm Parfumerie, Modest Mimosa. Prezzo: 250,00€ su 50-ml.it

Mimosa Supercritique è il profumo alla mimosa di Les Eaux Primordiales da provare se si amano i contrasti perché racchiude in boccetta il dualismo tra inverno e primavera. Perfetto per il cambio di stagione, abbina aldeidi, ciclamino, bergamotto, neroli, mimosa, gelsomino, fiori d’arancio, muschi e ambroxan.

Les Eaux Primordiales, Mimoa Supercritique. Prezzo: 190,00€ su 50-ml.it

KENZO E JO MALONE FIRMANO DUE SQUISITE FRAGRANZE ALLA MIMOSA

Kenzo con il suo Flower Ikebana Mimosa si rifà a un luminoso sole invernale, pronto a raggiungere il massimo splendore quando la primavera è ormai alle porte. Le note principali sono mandarino cinese, assoluta di mimosa, estratto di sesamo e accordi legnosi.

Kenzo, Flower Ikebana Mimosa. Prezzo: 105,00€ su sephora.it

Jo Malone London vanta tra i suoi fiori all’occhiello un profumo alla mimosa inebriante, elegantissimo e chic. Si tratta di Mimosa & Cardamom, colonia dai toni mielati che abbina alla mimosa il cardamomo, la fava Tonka, la rosa e il legno di sandalo.

Jo Malone London, Mimosa & Cardamom Cologne. Prezzo: 150,00€ su sephora.it

PROFUMI ALLA MIMOSA ECONOMICI: I LOW COST DI CUI NON POTRETE FARE A MENO

I profumi alla mimosa economici non mancano di certo e sono l’ideale per chi si approccia per la prima volta a questo tipo di nota olfattiva. Su Amazon è molto venduto Mimosa di Charrier Parfums, profumo delicato e piacevole alla mimosa da usare anche per fare layering di profumi. Tra le note si distinguono violetta, iris, note solari, muschio e ambra.

Charrier Parfums, Mimosa. Prezzo: 10,00€ su amazon.it

ACQUE PROFUMATE E FRAGRANZE LEGGERE PERFETTE PER LA PRIMAVERA E PER L’ESTATE

Uno dei profumi economici alla mimosa più popolari è Elizabeth Arden Green Tea Mimosa. Declinazione floreale del cult Green Tea, include note come tè verde, mimosa, agrumi, eliotropio e malva muschiata.

Elizabeth Arden, Green Tea Mimosa. Prezzo: 9,70€ su amazon.it

Mimosa Suprema L’Amande è praticamente mimosa in boccetta. Si tratta di un’acqua profumata quindi non è estremamente persistente ma avvolge comunque la pelle con una discreta scia. Le note principali sono bergamotto, mimosa, patchouli e legno di cedro. Può essere usata anche sulle pelli delicate e sensibili.

L’Amande, Mimosa Suprema. Prezzo: 20,90€ su amazon.it

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Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro speciale sui migliori profumi alla mimosa, fragranze floreali dolci e avvolgenti perfette per la primavera ma sfruttabili tutto l’anno. Come sempre vi passiamo la parola: cosa ne pensate? Vi piace il profumo della mimosa? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!