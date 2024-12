BEAUTY BOX: SCRIGNI MERAVIGLIOSI TRA MAKE-UP E SKINCARE

Le beauty box sono in circolazione in Italia ormai da diversi anni. Cosa sono? Scrigni che contengono dei prodotti di bellezza, tra make-up e skincare, in grado di soddisfare le aspettative ma anche di sorprendere. In genere sono delle vere e proprie mistery box, ossia delle scatole che contengono cosmetici “a sorpresa”. Un modo carino e simpatico per farsi un regalo inaspettato, soprattutto se scegliete le beauty box in abbonamento mensile. Tuttavia ci sono anche quelle di altri brand, firmati di solito in vista di occasioni specifiche, come Natale ma anche San Valentino, Pasqua e altri avvenimenti annuali.

Credits: Foto di Adobe Stock| Anna Puzatykh

Sono oramai diventate una consuetudine nel mondo della bellezza. Dei piccoli contenitori in grado di sorprenderci grazie al loro contenuto, spesso misterioso. Vediamo nel dettaglio cosa sono le beauty box, chi firma le migliori, quali scegliere per sé ma anche come idea regalo per una vera beauty addicted. Via col post!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquistate uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

LE MIGLIORI BEAUTY BOX DISPONIBILI IN ITALIA

Le beauty box sono oramai molto diffuse in Italia da diversi anni. Solitamente in abbonamento, i prezzi si aggirano intorno ai 15-20 euro, ma molto dipende da chi fornisce il servizio. All’interno, di solito, si trovano diversi cosmetici, sia in formato full size che travel, o spesso campione prova, di marche diverse.

Credits: Foto di Adobe Stock| New Africa





Tra make-up, skincare ma anche prodotti per corpo e capelli, in queste “scatoline” c’è sempre di tutto e anche di brand che non vendono in Italia. Di solito il valore dei prodotti all’interno supera il costo stesso della box.

le beauty box sono perfette per farsi un regalo

Ma quali sono le beauty box migliori? Dipende da diversi fattori, dalla precisione di spedizione del marchio che le fornisce, la varietà dei cosmetici, sorprese inaspettate e ovviamente i prezzi.

Identificare le migliori è quindi molto personale, ma è utile sapere che oramai sempre più shop online, sia di catene come Lookfantastic e Sephora, ma anche piccole profumerie presenti sul web, propongono le loro personalissime beauty box.

CHRISTMAS BEAUTY BOX: REGALI DI BELLEZZA DA NON PERDERE

Avete mai sentito parlare delle Christmas beauty box? In questo caso non sono altro che dei cofanetti regalo con all’interno tutto quello che si possa desiderare per accogliere le feste a tutto glamour. Vediamo quali sono le migliori di questo Natale.

BEAUTY BOX LANCÔME: LUSSO E BELLEZZA IN EDIZIONE LIMITATA

Per il Natale 2024 c’è la beauty box holiday limited edition di Lancôme, che saprà conquistarvi con i prodotti best seller del marchio, profumi compresi.

Lancôme, Beauty Box – Holiday Limited Edition. Prezzo: 165€ su sephora.it

Ci sono ben 12 cosmetici per risplendere durante questo periodo dell’anno. Tra questi troverete il siero Genifique, il rossetto L’Absolu Rouge Intimatte, una versione da 10 ml del famoso profumo La Vie Est Belle ma anche il pregiato mascara Hypnôse e la palette limited edition per occhi e viso.

SEPHORA BEAUTY BOX: COFANETTI ESCLUSIVI

Nella collezione Sephora Collection ci sono diverse soluzioni per le festività, tanti cofanetti e prodotti amatissimi e di tendenza.

Sephora Collection, Moving Lights – Mini mania. Prezzo: 23,79€ su sephora.it

Moving Lights è il nome dell’ultima nata in casa Sephora, set regalo contenenti cosmetici come rossetti, illuminanti, mascara e tanto altro.

Sephora Collection, Moving Lights – Kit di 8 maschere per viso e corpo. Prezzo: 29,99€ su sephora.it

DERMOLAB BEAUTY BOX: LA ROUTINE DI BELLEZZA COMPLETA

Anche il marchio Dermolab propone una serie di prodotti per prendersi cura della propria pelle, contenuti nelle beauty box di Natale. Sia nella versione antirughe che idratante, avrete solo l’imbarazzo della scelta tra le Dermolab beauty box.

Dermolab, Beauty Box Antirughe, Kit Skincare Viso con Siero Viso Booster 30 ml, con Acido Ialuronico ad Azione Tonificante, e Struccante Bifasico 150 ml Delicato per Trucco Waterproof, con Pochette. Prezzo: 14,95€ su amazon.it

Dermolab – Beauty Box, Kit Skincare Viso Completo, con Gel Ultra-Idratante 72 Ore 50 ml con Acido Ialuronico, Azione Rimpolpante, e Mousse Detergente Illuminante 45 ml, Dermatologicamente Testato. Prezzo: 11,26€ su amazon.it

ESSENCE BEAUTY BOX: TRUCCHI E SORPRESE PER OGNI LOOK

Sapete che anche Essence propone delle beauty box low cost per Natale? Nello specifico nella collezione c’è la nuovissima Current Mood: Feeling Cute. Si tratta di un set da trucco con 9 articoli, dall’eyelash curler al mascara Volume fino al rossetto hydra matte passando per la palette di ombretti Welcome to Marrakesh.

Essence, Mood Attuale, beauty box di Natale. Prezzo: 23€ su amazon.it

LE BEAUTY BOX IN ABBONAMENTO PIÙ APPREZZATE IN ITALIA

Come avrete avuto modo di capire, le beauty box possono essere sia dei cofanetti, di solito di uno specifico brand, oppure delle proposte in abbonamento, generate da negozi online (ma anche fisici), che racchiudono alcuni prodotti travel e full size.

gli abbonamenti alle beauty box sono molto convenienti

Quindi è possibile scegliere delle beauty box in abbonamento, così da acquistarle a un prezzo ottimo e conveniente, ottenendo in questo modo una serie di prodotti di valore almeno 4 o 5 volte superiore il prezzo pagato.

Le beauty box mensili sono proposte da numerosi marketplace e in Italia ce ne sono molte apprezzate e lodate.

MYBEAUTYBOX: UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO MENSILE DI PRODOTTI DI BELLEZZA

Una di queste è MyBeautyBox, che promette di tenere aggiornata la beauty routine quotidiana con una selezione di prodotti ad hoc, ogni mese.

Credits: @mybeautybox_italia via Instagram

È possibile scegliere tra diversi tipi di abbonamento – mensile, trimestrale, semestrale e annuale. All’interno delle MyBeautyBox ci sono sempre 5 prodotti di cosmesi e make-up, il cui valore supera i 50 euro.

LOOKFANTASTIC BEAUTY BOX: SEI PRODOTTI DI SKINCARE, HAIRCARE, BODYCARE, MAKE-UP O ACCESSORI

Le beauty box di Lookfantastic sono tra le più amate e desiderate. Anche in questo caso è possibile scegliere una sola box o effettuare un abbonamento vero e proprio, così da risparmiare.

Lookfantastic, beauty box, iscrizione. Prezzo: da 20€ al mese su lookfantastic.it

All’interno delle mistery box di Lookfantastic ci sono 6 prodotti del valore superiore a 50 euro.

Credits: @lookfantastic.it via Instagram

In aggiunta ci sono spesso una serie di scatole in edizione limitata, da consultare direttamente sul sito Lookfantastic.

ABIBY BEAUTY BOX: UNA SELEZIONE DI 3-5 PRODOTTI BEAUTY PERSONALIZZABILI

Sono amatissime le beauty box di Abiby, altro portale che promette prodotti esclusivi a prezzi interessantissimi.

Credits: @abiby.it via Instagram – Unboxing

La promessa è quella di fornire prodotti di brand esclusivi, di valore elevati – dai 90 euro in su – al costo di una box piuttosto contenuto.

Ogni mese si potrà ricevere una box personalizzata, da selezionare tra le varie proposte presenti sul sito, direttamente nell’area personale.

GOODIEBOX: COFANETTI MENSILI SELEZIONATI PER FAVORIRE IL RELAX E IL BENESSERE

Ci sono dai 5 ai 7 prodotti, di cui 2 full size, all’interno delle Goodiebox. Si tratta di un altro servizio attivo in Italia, che consente di ricevere cosmetici del valore superiore a 70 euro, ma che spesso raggiungono anche i 170, il tutto a 19,95 euro.

Credits: @cozy_in_the_green via Instagram – Unboxing Goodiebox

Attenzione, però: ci sono due tipi di abbonamento. Oltre a quello Classic, c’è anche il Goodiebox Lux, un cofanetto trimestrale del valore minimo di 165 euro, con almeno 8 prodotti e di cui almeno 4 full size.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, se vi è piaciuto questo post, leggete anche questi:

1) COME USARE IL BALSAMO LABBRA NUXE

2) MASCARA GLITTER PER UNO SGUARDO FATATO

3) MATITA LABBRA MARRONE

Via Giphy

Ragazze, siamo giunte alla fine e siamo curiose di conoscere le vostre opinioni sulle beauty box, se le avete mai acquistate, se avete comprato un abbonamento in passato o ce l’avete attualmente attivo e se vi piacciono le sorprese ogni mese o preferite acquistare solo le edizioni limitate. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!