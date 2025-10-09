GIULIA DE LELLIS HA PARTORITO: “LA NOSTRA BAMBINA È QUI”

  1. Ma Giulia De Lellis ha partorito? Possiamo finalmente rispondere con un bel sì. Con il messaggio “La nostra bambina è qui” l’influencer ha annunciato la nascita di Priscilla.
  2. Una bimba attesissima, che ha tenuto la community social col fiato sospeso fino all’ultimo.
  3. I rumors in queste ultime settimane sono stati moltissimi ma è stato giusto attendere la conferma dei diretti interessati che, a loro modo, hanno soddisfatto non solo con l’annuncio, bensì con una carrellata di foto.
  4. Priscilla è nata ed è stata mostrata sui social della mamma ma anche del papà Tony Effe.
  5. La bimba, come è visibile dalle immagini, sta bene ed è deliziosa.

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Credits: @ giuliadelellis103 via Instagram

Cos’altro sappiamo del parto di Giulia De Lellis? Dove ha partorito e quando? Priscilla, per tutti Pri, ha già un bel corredino, persino un bagno a tema fortemente voluto dalla sua mamma, con righe rosa e tutto il necessario. Scopriamo insieme qualcosa in più su questa splendida notizia pink edition.

QUANDO E DOVE È NATA PRISCILLA?

L’annuncio della nascita di Priscilla è arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre. Se sia questa la data ufficiale del parto, non lo sappiamo, ma è sicuramente quella che i suoi genitori hanno scelto per mostrare il loro piccolo dono.

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Credits: @tonyeffebaby777 via Instagram


In questi giorni, infatti, le voci sulla nascita sono state moltissime. Chi si chiedeva se Giulia De Lellis avesse partorito, spesso si trovava a leggere indiscrezioni e gossip, che avrebbero voluto l’influencer già mamma.

l’annuncio della nascita è stato dato l’8 ottobre

In effetti non è insolito che le celebs annuncino di essere diventate mamme con qualche giorno di ritardo. Una scelta condivisibile, visto che i momenti appena dopo il parto sono molto importanti e particolari. Nelle prime ore si stabilisce un rapporto diretto, pelle a pelle, e si necessita di quiete. Non certo di riflettori puntati addosso h24. Anche se si è delle star del web!

Credits: @tonyeffebaby777 via Instagram

La piccola Priscilla è nata all’ospedale Gemelli di Roma, secondo le informazioni raccolte sui social. E, come mostrano le foto, Priscilla sta bene ed è sana. Ed è l’unica cosa che conta davvero.

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Credits: @ giuliadelellis103 via Instagram

GIULIA DE LELLIS È MAMMA: FELICITÀ ANCHE PER IL PAPÀ TONY EFFE

Priscilla è nata e Giulia De Lellis è al settimo cielo. Ma c’è anche un papà in tutta questa vicenda: Tony Effe. Il trapper, al secolo Nicolò Rapisarda, al contrario della compagna ha postato una carrellata di foto su Instagram. La prima è fenomenale: lui tiene tra le braccia la piccola Priscilla, che sorride con gli occhietti chiusi, inconsapevole di tutto l’amore che sta ricevendo in queste sue prime ore al mondo.

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Credits: @tonyeffebaby777 via Instagram

Nelle foto Tony mostra anche il sostegno alla compagna che si accinge a partorire, il biberon e i nonni, il contatto skin to skin, ma, come è giusto che sia, non si dimentica di fare smorfie e giocare alla Play Station.

Credits: @tonyeffebaby777 via Instagram

Complimenti ai genitori, congratulazioni a Giulia De Lellis e Tony Effe e buona vita a Priscilla da parte di tutto il TeamClio!

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Via Giphy

Ragazze, ora è il vostro turno e vogliamo conoscere le vostre opinioni in merito all’arrivo di Priscilla, soprattutto come è stata gestita la gravidanza e il parto sui social. Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!

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