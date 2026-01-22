QUALI SONO I MIGLIORI PROFUMI CHE SANNO DI PULITO E DI BUONO?

Esistono dei profumi che sanno di pulito e di buono. Piacciono molto sia agli uomini che alle donne e hanno il pregio di donare praticamente a tutti. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fragranze che rievocano l’odore del bucato steso al sole ma anche il gradevole profumo della pelle dei bambini. Tante le proposte suggerite dai brand del mondo della profumeria, a partire dai profumi che sanno di pulito di nicchia firmati da marche rinomate come Byredo e Diptyque. Non mancano le proposte per chi è alla ricerca di un profumo che sa di pulito low cost, profumi economici ma ugualmente performanti. Tra i migliori si distinguono quelli de L’Erbolario e di Helan.

Credits: Foto di Adobe Stock | Andre

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori profumi che sanno di pulito e di buono attualmente in commercio, diversi tra loro per note olfattive e fascia di prezzo. Curiose di scoprirli insieme? Iniziamo.

PROFUMI CHE SANNO DI PULITO: PERCHÉ CI PIACCIONO TANTO?

Prima di addentrarci nell’affascinante e ricercato mondo dei profumi di nicchia, proviamo a spiegare perché i profumi che sanno di pulito piacciono così tanto e a tutti. Queste fragranze generalmente esaltano lo skin scent, ovvero il profumo naturale della pelle, con il loro odore fresco e delicato. Rievocano immagini olfattive positive, come il bucato steso al sole o la freschezza del sapone sulla pelle dopo un bagno caldo.

I PROFUMI CHE SANNO DI PULITO E DI BUONO RICORDANO L’ODORE DEL BUCATO STESO AL SOLE E DEL SAPONE SULLA PELLE

Ci riescono sfruttando ingredienti come aldeidi, fiori di cotone, fiori bianchi quali gelsomino, mughetto e tuberosa, muschio bianco, iris e talco. Spesso si aggiungono note dolci e cremose come fava Tonka e vaniglia. A prescindere dalla loro composizione, i profumi che sanno di pulito e di buono piacciono praticamente a tutti perché suscitano emozioni rassicuranti e ci regalano preziosi attimi di benessere, avvolgendoci quasi come se fossero una sorta di copertina di Linus.

BYREDO, DIPTYQUE E LE ALTRE FRAGRANZE CLEAN DI NICCHIA DA AVERE

I profumi che sanno di pulito sono perlopiù unisex, specialmente se ci si rivolge ai brand specializzati nella produzione di profumi di nicchia. A tal proposito, uno dei migliori è Byredo Blanche, caratterizzato dalle note olfattive aldeidi, legno di sandalo, muschio e rosa.

Byredo, Blanche Eau de Parfum. Prezzo: 240,00€ su 50-ml.it

Ancora più delicato, Diptyque Fleur de Peau si propone di racchiudere in boccetta l’essenza del profumo naturale della pelle sfruttando note olfattive come aldeidi, iris, ambra e muschio.





Dyptique, Fleur de Peu Eau de Toilette. Prezzo: 155,00€ su 50-ml.it

Hot Cotton Beruti riproduce l’odore del bucato appena stirato, combinando tra loro ingredienti sintetici come l’Aldambre (una molecola aldeidica molto forte) e note muschiate. Una fragranza unisex altamente evocativa che vale la pena provare se vi piace questo genere.

Baruti, Hot Cotton Eau de Parfum. Prezzo: 130,00€ su 50-ml.it

LE FRAGRANZE MUSCHIATE E TALCATE DI NARCISO RODRIGUEZ E BULGARI

Il muschio è una nota olfattiva estremamente gradevole, fresca ma al tempo stesso avvolgente e piena. Narciso Rodriguez ha scelto il muschio come cifra distintiva della sua linea di profumi tra cui si distingue Pure Musc For Her, profumo donna bestseller che abbina tra loro note di muschio, fiori bianchi e cashmeran.

Narciso Rodriguez, Pure Musc For Her Eau de Parfum 100 ml. Prezzo: 84,00€ in offerta su sephora.it

Passiamo adesso a una vera “chicca”. Questa fragranza è uno dei migliori profumi per bambini ma è pensato anche per le mamme e, più in generale, per chiunque desideri vaporizzare sulla pelle una fragranza delicata senza alcool che sa davvero di buono. Bulgari Petits et Mamans è un profumo che sa di pulito e di buono e che ricorda i preziosi momenti condivisi tra mamma e bimbo. Contempla note di testa agrumate, note vanigliate, note fruttate alla pesca e accordi cremosi di iris.

Bulgari, Petits & Mamans Eau De Toilette 100 ml. Prezzo: 134,50€ su amazon.it

PROFUMI CHE SANNO DI PULITO LOW COST: LE PROPOSTE ECONOMICHE DA COMPRARE ONLINE

Chi ama collezionare i profumi e averne molti, spesso preferisce non investire budget troppo consistenti e puntare su fragranze economiche. La scelta, in termini di profumi che sanno di pulito low cost, è davvero molto ampia per fortuna.

Su Amazon è vendutissimo Afnan Pure Musk, un muschiato che ricorda e riproduce perfettamente sulla pelle l’odore del sapone.

Afnan, Pure Musk Eau de Parfum. Prezzo: 30,44€ su amazon.it

Vanta buone recensioni anche Fleur de Coton di Solinotes. La piramide olfattiva mette al centro il fiore di cotone, dalla fragranza fresca e delicata che avvolge la pelle donando piacevoli sensazioni di relax e comfort.

Solinotes, Fleur de Coton Eau de Parfum. Prezzo: 19,10€ su amazon.it

Stesso mood per The Library of Fragrance Laundromat Bucato Fresco, con accordi di cotone che ricordano il profumo dell’ammorbidente e del detersivo.

The Library of Fragrance, Laundromat Bucato Fresco Acqua di Colonia 30 ml. Prezzo: 25,00€ su thelibraryoffragrance.eu

I PROFUMI CHE SANNO DI BUONO E DI PULITO DE L’ERBOLARIO E DI HELAN

Concludiamo con altre due interessanti proposte dedicate agli amanti dei profumi che sanno di pulito. L’Erbolario Iris è un profumo polveroso e muschiato con note di iris, aldeidi, muschio e vaniglia.

L’Erbolario, Iris Profumo 50 ml. Prezzo: 30,90€ su amazon.it

HELAN E L’ERBOLARIO FIRMANO ALCUNI DEI MIGLIORI PROFUMI CHE SANNO DI PULITO ECONOMICI

Insieme ai profumi al muschio bianco, quelli all’ambra sono senza alcun dubbio tra i più apprezzati da chi ama le fragranze che sanno di buono. Ne è un esempio Helan Bianco D’Ambra, un profumo che sa di pulito ma che risulta al contempo anche caldo, sensuale e avvolgente complici accordi speziati molto intriganti.

Helan, Bianco d’Ambra Eau de Parfum 50 ml. Prezzo: 26,00€ su amazon.it

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Via Giphy

Bene, ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questa era la nostra selezione di profumi che sanno di pulito e di buono che vale davvero la pena provare, tra le migliori referenze della profumeria di nicchia e proposte low cost altrettanto valide. Come sempre, la parola passa a voi: cosa ne pensate? Li avete mai provati? Ditecelo nei commenti, un bacione dal TeamClio!