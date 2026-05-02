QUANDO SCEGLIERE UN PROFUMO AL POMPELMO?

Se amate le fragranze agrumate, allora i profumi al pompelmo sono la scelta giusta. Freschi e frizzanti, spesso le note del pompelmo si abbinano ad altre molto diverse per creare contrasti unici. Un esempio sono i profumi al pompelmo e pepe nero, ma anche le fragranze fiorite che affiancano note di fiori più dolci al mix olfattivo. In commercio la scelta è molto ampia: infatti scopriremo profumi di nicchia al pompelmo ma anche diverse proposte da profumeria e anche qualche referenze economica. In generale, poi, le note fruttate agrumate come quelle del pompelmo si sposano molto bene con altre più intense e strutturate, come la cannella, la noce moscata, le spezie orientali per costruire un personalissimo layering.

Credits: Foto di Adobe Stock | AdrianBombo

È uno degli agrumi più versatili e, per questo, molto sfruttato nel mondo della profumeria artistica, ma non solo. In questo post abbiamo deciso di raccogliere i migliori profumi al pompelmo da annusare assolutamente, tra proposte unisex, da donna e da uomo. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito.

Psst: leggete fino in fondo per una fragranza davvero particolare, che non ti aspetteresti mai!

PROFUMI AL POMPELMO DI NICCHIA, DA LABORATORIO OLFATTIVO A GRANADO

Cominciamo da un profumo al pompelmo di nicchia, firmato da Laboratorio Olfattivo. Pompelmo, così si chiama, è una Eau de Cologne agrumata e unisex, che abbina pompelmo italiano a pepe rosa, vetiver e patchouli per un gentile contrasto molto fine ed elegante.

LE NOTE DI POMPELMO SONO MOLTO AMARE, E SPESSO VENGONO BILANCIATE

Ve lo consigliamo se vi piacciono le note amare del pompelmo che qui, per scelta precisa del naso profumerie Jean Claude Ellena, sono state accentuate per rendere la fragranza unica nel suo genere.

Laboratorio Olfattivo, Pompelmo Eau de Cologne – eau de cologne agrumata unisex. Prezzo: da 5€ per il campioncino su 50-ml.it





Completamente diversa è invece l’interpretazione di Granado che firma un’acqua di colonia unisex molto raffinata, in cui il dualismo tra pompelmo e geranio è il cuore dei contrasti del mix olfattivo. Geranio & Grapefruit Cologne si apre con pompelmo, pepe rosa e rabarbaro; il cuore è un’esplosione di geranio, neroli e fiore di pompelmo. Il fondo, invece, riscalda il tutto con gelsomino, muschio e vetiver.

Granado, Geranio & Grapefruit Cologne – eau de cologne agrumata unisex. Prezzo: da 5€ per il campioncino su 50-ml.it

Più che un semplice profumo al pompelmo, quello di D.S. & Durga è un viaggio nel tempo. Grapefruit Generation è un inno agli anni ’60 dello scorso secolo, quando si è posta molta più attenzione al mondo interiore. Questa fragranza ci vuole trasportare in un luogo mistico, dove le note naturali ci fanno trovare la “pace dei sensi” e agevolano l’esplorazione del sé; in testa troviamo pelle di pomelo e fiore di olmo, due ingredienti rarissimi. Tuberosa e biancospino ci portano poi verso il fondo, fatto di estratto di pompelmo, muschio animale e sughero.

D.S. & Durga, Grapefruit Generation Eau de Parfum – profumo fruttato unisex. Prezzo: da 167€ su 50-ml.it

Vespero di Jeroboam è una fragranza maschile agrumata che accoglie anche note legnose, ambrate e muschiate. Si apre con la freschezza di mela, bergamotto e pompelmo rosa mentre il cuore si “arrotonda” con cuoio, gelsomino, cedro e geranio. Il fondo rivela un’anima “notturna” unica, con lampone, patchouli, legni ambrati e muschi. Un profumo al pompelmo da uomo intimo e sofisticato, da vero dandy.

Jeroboam, Vespero Eau de Parfum – profumo agrumato da uomo. Prezzo: da 13€ per il campioncino su 50-ml.it

FRAGRANZE AGRUMATE AL POMPELMO, LE PIÙ INSOLITE DA JO MALONE A CHANEL

Grapefruite Cologne di Jo Malone è “un nome, un programma” come si suol dire. Non è però, come suggerisce il nome di questo profumo al pompelmo, una semplice rappresentazione di questa nota agrumata, anzi, è un vero e proprio dialogo tra gli estratti che compongono questa colonia. Il pompelmo apre le danze, con un tono amaro e agrumato che ci porta in un cuore al rosmarino super profumato e aromatico, con sentori di lavanda, canfora e menta. Il fondo è più caldo e terroso, grazie alla presenza del muschio.

Jo Malone, Grapefruit Cologne. Prezzo: 118,95€ su amazon.it

Teatro Fragranze Uniche firma una versione molto particolare dei profumi al pompelmo. Il contrasto inaspettato tra pompelmo, yuzu, limone e pepe rosa e pepe nero dà una vera e propria scossa di energia. Pompelmo Pepe contiene anche note di delicato mughetto, aromi più legnosi come il sandalo e terrosi come il muschio di quercia.

Teatro Fragranze Uniche, Pompelmo Pepe Eau de Parfum – profumo agrumato unisex. Prezzo: da 5€ per il campioncino su 50-ml.it

I PROFUMI AL POMPELMO SI ABBINANO SPESSO A NOTE FIORITE COME QUELLE DEL GELSOMINO

Chi l’avrebbe mai detto che uno dei profumi al pompelmo da donna più particolari fosse proprio a firma Chanel? Chi conosce già Chance non dovrebbe farsi “ingannare” perché la versione Eau Tendre, benché vesta la stessa anima della prima uscita, è un viaggio completamente diverso. Pompelmo e mela cotogna sono le note di apertura, mentre giacinto e gelsomino creano un bel contrasto fiorito. Il fondo, invece, è più avvolgente con iris, muschio, cedro della Virginia e ambra.

Chanel, Chance Eau Tendre Eau de Parfum. Prezzo: 137€ su sephora.it

I PROFUMI AL POMPELMO ECONOMICI DA PROVARE TRA I MIGLIORI LOW COST

In questa parte del post abbiamo raccolto tre proposte di profumi economici al pompelmo da provare assolutamente (l’ultimo è una vera chicca). Scorrete e… Buono shopping!

Davidoff, Cool Water Wave Eau de Toilette. Prezzo: 45,09€ su amazon.it

Lattafa, Al Qiam Silver Eau de Parfum. Prezzo: 31,90€ su amazon.it

NIVEA, SUN Eau de Toilette 30 ml – Profumo donna e uomo unisex ispirato alla fragranza della crema solare NIVEA SUN. Prezzo: 20,60€ su amazon.it

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Via Tenor

Eccoci anche per oggi alla fine del nostro post. E voi, avete mai provato uno di questi profumi al pompelmo? Se sì, quale? Se no, ne avete altri da suggerire alla community? Fateci sapere come sempre con un commento sui social, un abbraccio dal TeamClio!