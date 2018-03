Che cos’è la filosofia Ayurveda? Quali sono i principi che abbraccia questa tradizionale medicina naturale? Sono queste alcune domande che ci facciamo quando sentiamo i termini Ayurveda o Ayurvedico collegati ad un prodotto di bellezza. Questa medicina naturale ha delle origini molto antiche, viene tramandata da più di 5.000 anni in India ed è arrivata fino a noi per aiutarci a creare un equilibrio tra mente, anima e corpo.

La filosofia Ayurveda è stata applicata, negli anni, anche a trattamenti di bellezza e i suoi principi sono sono stati adattati alla sfera della skin care. Sono tre i tipi di pelle su cui lavora l’Ayurveda: Vata, Pitta e Kapha. In questo post analizzeremo solamente l’ambito della skincare, ma ci teniamo a farvi sapere che il mondo dell’Ayurveda è molto più grande e vasto, includendo non solo trattamenti di bellezza, ma anche filosofia, alimentazione e spiritualità .

Speriamo che questo argomento stuzzichi la vostra curiosità e venga apprezzata da tutte le ragazze che sono alla ricerca di prodotti naturali, in rispetto dell’ambiente e inclusivi per ogni tipo di pelle. Siete curiose? Allora iniziamo!

CHE COS’È L’AYURVEDA?

L’Ayurveda è una delle tecniche di medicina naturale più antiche e ha origine in India. Spesso in Occidente con il termine Ayurveda intendiamo tutti i preparati e i the naturali, i massaggi e varie terapie di purificazione. Ma questa medicina è molto più complessa e viene ancora oggi utilizzata per riequilibrare il nostro corpo.

Il termine “Ayurveda” è composto dai termini “vita” (ayu) e “conoscenza” (veda), quindi il suo significato è “conoscenza della vita”. Oltre alla scienza medica racchiude in sé elementi di filosofia, arte e disciplina, ed offre una visione completa dell’esistenza, insegnando a conoscere la vera natura dell’Essere Umano ed il suo ambiente, ed a mantenere l’equilibrio tra esso e l’Universo.

il termine ayurveda significa conoscenza della vita in sanscrito

Secondo questa filosofia, la vita non è solamente esistenza, ma dovrebbe essere gestita secondo principi più alti e profondi come ad esempio: Dharma (virtù da seguire, “dovere”), Artha (ricchezza della comprensione, benessere/prosperità ), Kama (felicità ) e Moksha (libertà /illuminazione).

Lo scopo principale dell’Ayurveda è quello di mantenere in buona salute e benessere il corpo, andando ad individuare quali sono le tre differenti energie vitali (Tri-dosha) più forti e prevalenti in ognuno di noi. L’equilibrio dei Dosha corrisponde quindi alla salute, mentre il loro squilibrio può portare alla malattia. Il nostro stile di vita, i cambi stagionali e le diete devono essere finalizzate a mantenere l’equilibrio dei Dosha.

LA FILOSOFIA AYURVEDA APPLICATA ALLA BELLEZZA INTERIORE ED ESTERIORE

Benchè in questi ultimi anni la filosofia Ayurveda sia diventata di tendenza, vivere la propria vita in maniera olistica è certamente meraviglioso. Riuscire a creare un legame tra mente e corpo non è semplice e seguire questo tipo di percorso spirituale alla base dell’Ayurveda è fondamentale al fine di tenere in equilibrio corpo, anima e mente.

I dosha rappresentano anche differenti forme corporee oltre ai tipi di pelle

Come vi accennavamo prima per raggiungere questo equilibrio fisico, emotivo e spirituale, l’Ayurveda ritiene che sia necessario armonizzare il proprio dosha individuale.

Secondo Abida Halstenberg, fondatrice di Samaya: “I dosha sono le energie che governano ogni individuo, ogni dosha ha le sue caratteristiche emotive e fisiche uniche. Esistono principalmente tre tipi: Vata, Pitta e Kapha. Alcune persone tendono ad avere solo un dosha, mentre altri hanno una combinazione di due”, spiega Abida. “In rari casi, le persone possono essere tri-dosiche e possedere tutte e tre le stesse proporzioni.”Â

COME IL PROPRIO DOSHA INFLUENZA IL TIPO DI PELLE

Ci sono vari modi per farsi fare un’analisi accurata del proprio dosha, per scoprire qual è e di conseguenza iniziare a mettere in pratica i principi dell’Ayurveda nella propria skin care.

Non solo, il dosha è “il responsabile” della nostra forma corporea e delle preferenze sui profumi. La nostra pelle può essere Vata, Pitta e Kapha a seconda di quale è il nostro dosha prevalente.

Il brand Pratima crea prodotti adatti ai tre tipi di pelle: Pitta, Kapha e Vata

Ragazze, non abbiamo finito. Nella prossima pagina vi spiegheremo nel dettaglio come riconoscere i tre tipi di pelle secondo la filosofia Ayurveda, e quali sono i prodotti adatti al loro trattamento. Continuate a leggere!