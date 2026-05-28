QUALI SONO I MIGLIORI ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO?

L’asciugacapelli da viaggio diventa uno strumento indispensabile quando si va in vacanza o altre necessità, come la palestra. Soprattutto chi ha una chioma particolarmente esigente, non può rinunciare al suo phon preferito o sceglierne uno che si adatti alle proprie esigenze quando si è fuori casa. Anche se ormai tutte le strutture alberghiere sono dotate di un phon in camera, è sempre meglio attrezzarsi portandosene uno da casa. I migliori asciugacapelli da viaggio da avere sono comodi e donano un effetto wow ai capelli. Piccoli ma sempre più performanti, sono indispensabili per chiome al top!

Credits: @RDNE.Stockproject| Pexels

Quando si è fuori casa e non si vuole rinunciare a una chioma splendente, voluminosa e sana, è bene portare con sé un phon da viaggio, insieme – eventualmente – ad altri prodotti preferiti per lo styling.

Se siete alla ricerca dei migliori asciugacapelli da viaggio, questo è il post che fa per voi. In commercio ne esistono tantissimi modelli: piccoli, compatti, con il manico richiudibile, ma, allo stesso tempo, anche molto potenti. Vediamo insieme quali sono, le caratteristiche e le migliori marche su cui investire: via col post!

DREAME MINI ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO AD ALTA VELOCITÀ

DREAME, Hair Glory Combo Asciugacapelli, Asciugatura Rapida, Motore ad Alta velocità, Tecnologia a ioni Negativi, Leggero, Basso rumore, Controllo della Temperatura, phon con diffusore, Bianco. Prezzo: 99€ su amazon.it





Il Dreame Mini ridefinisce l’asciugatura portatile combinando una potenza sorprendente a un corpo ultraleggero di soli 270 grammi. Con un motore brushless ad alta velocità da 100.000 giri al minuto, genera un flusso d’aria potente in grado di asciugare i capelli in pochissimi minuti.

La tecnologia avanzata con termistore NTC monitora costantemente la temperatura per prevenire i danni da calore estremo, mentre l’emissione di 200 milioni di ioni negativi elimina il crespo e dona morbidezza. Il design cilindrico compatto lo rende ideale da infilare in valigia senza rinunciare a prestazioni professionali.

PANASONIC EH-NA7M-P825 ASCIUGACAPELLI NANOE

Panasonic, EH-NA7M-P825 Asciugacapelli Nanoe per Capelli Lucenti, Pieghevole, Asciugatura Rapida, Beccuccio Concentratore, 1600W, Rosa Chiaro. Prezzo: 99,99€ su amazon.it

I più comuni sono pieghevoli

L’asciugacapelli Panasonic EH-NA7M si distingue per la rivoluzionaria tecnologia proprietaria nanoe, che rilascia particelle d’acqua ultrafini capaci di penetrare a fondo nel capello. Questo sistema garantisce un’idratazione mille volte superiore rispetto ai tradizionali ioni, riparando le cuticole e riducendo visibilmente l’effetto crespo per una lucentezza naturale.

Dotato di un motore da 1600 W, ottimizza il flusso d’aria interno per un’asciugatura rapida ed efficiente. Il pratico design pieghevole ne facilita lo stoccaggio in viaggio, mentre le tre impostazioni di temperatura includono una modalità di protezione per preservare la salute della fibra capillare.

REMINGTON D2400 ON THE GO PHON DA VIAGGIO

Remington, Asciugacapelli 1400W – Estremamente piccolo e pieghevole – Asciugacapelli da Viaggio, Bocchetta per lo styling, 2 livelli di riscaldamento e ventola, On the Go D2400. Prezzo: 17,99€ su amazon.it

Il Remington D2400 On The Go è il compagno di viaggio essenziale per chi cerca praticità ed efficienza a un prezzo altamente accessibile. Grazie al manico pieghevole e al design super sottile, questo piccolo elettrodomestico occupa pochissimo spazio all’interno di qualsiasi tipologia di bagaglio a mano o da stiva.

Nonostante le dimensioni ridotte offre una potenza di 1400 Watt, garantendo una piega veloce ed efficace anche fuori casa. Dispone di due combinazioni di velocità e temperatura e di un concentratore stretto per lo styling. Il doppio voltaggio mondiale lo rende utilizzabile in ogni Paese.

ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO ULTIMATE EXPERIENCE NANO ON THE GO

Rowenta, NANO ON THE GO, Asciugacapelli Pieghevole, Motore ad Alta Velocità, Ultra Compatto, HY8530. Prezzo: 124,95€ su amazon.it

Il Rowenta Ultimate Experience Nano rappresenta la sintesi perfetta tra lusso, massima compattezza e tecnologia d’avanguardia. Questo asciugacapelli si posiziona come uno dei modelli con motore brushless ad alta velocità più compatti del mercato, perfetto per chi si trova a viaggiare molto spesso.

Grazie a un potente flusso d’aria concentrato, riduce drasticamente i tempi di asciugatura rispettando la struttura del capello. Il boost di ioni antistatici agisce direttamente contro l’effetto fly-away, regalando una chioma setosa e disciplinata. La struttura ergonomica pieghevole assicura una maneggevolezza impeccabile durante le sessioni di styling.

ROWENTA ASCIUGACAPELLI CON TECNOLOGIA INTEGRATA

Rowenta, Blumia, Phon Capelli con Motore ad Alta Velocità, Tecnologica Ionica, Compatto e Leggero 350g, Beccuccio Magnetico, Velocità/Temperatura Regolabili, Cavo 1.8 m, Colore Pink. Prezzo: 54,99€ su amazon.it

Questo asciugacapelli Rowenta è stato progettato per chi desidera risultati da salone, unendo potenza professionale e massima protezione della fibra. Grazie al beccuccio concentratore di precisione consente di personalizzare la piega in base al proprio tipo di capello, dal più fine al più spesso.

i design attuali sono super compatti

La tecnologia integrata distribuisce il calore in modo perfettamente omogeneo, evitando picchi termici dannosi. Il colpo d’aria fredda finale fissa lo styling a lungo in modo impeccabile, mentre il design bilanciato riduce notevolmente l’affaticamento della mano e del braccio durante l’uso prolungato.

GHD FLIGHT+ ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO

ghd Flight+ Asciugacapelli – Asciugacapelli Da Viaggio con pochette (Nero). Prezzo: 69,30€ su amazon.it

Il ghd Flight+ è l’asciugacapelli da viaggio premium, che non accetta compromessi sulle performance, offrendo il 78% della potenza di un modello standard. Racchiude un motore a corrente continua e un beccuccio removibile in un corpo leggerissimo di soli 453 grammi complessivi.

La tecnologia ghd Hair Safeguard previene il surriscaldamento spegnendo automaticamente il phon se tenuto troppo vicino alla cute. Dotato di doppio voltaggio universale, include nella confezione un’elegante pochette rigida per proteggere lo strumento, garantendo capelli morbidi, lucidi e in salute ovunque nel mondo.

DYSON SUPERSONIC TRAVEL ASCIUGACAPELLI

Dyson, Supersonic Travel™ Asciugacapelli Rosa Ceramica/Oro Rosa – Compatto, Asciugatura Rapida, 1220W, Voltaggio Universale, Controllo Intelligente del Calore, Compatibile con Accessori Supersonic. Prezzo: 279€ su amazon.it

Il Dyson Supersonic Travel reimmagina l’asciugatura in mobilità riducendo le dimensioni del 32% e il peso del 25% rispetto al modello iconico. Spinto dal celebre motore digitale V9 da 110.000 giri al minuto, supportato dalla tecnologia Air Multiplier, produce un flusso d’aria ad alta pressione.

Il controllo intelligente del calore misura la temperatura cento volte al secondo, sigillando l’idratazione e aumentando la lucentezza della chioma. Compatibile con gli accessori Supersonic esistenti, è dotato di voltaggio universale automatico, offrendo prestazioni di altissimo livello professionale in un formato straordinariamente lussuoso.

BELLISSIMA ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO

Bellissima, Imetec B-Travel Asciugacapelli da Viaggio, Portatile e Compatto, 1400 Watt, Manico Pieghevole, Concentratore di Precisione, 2 Combinazioni Aria/Temperatura, Custodia da Viaggio, Idea Regalo. Prezzo: 28,99€ su amazon.it

L’asciugacapelli Bellissima è uno strumento versatile e performante, studiato appositamente per rispondere con efficacia alle esigenze quotidiane di ogni tipo di capello. Grazie al potente motore e al concentratore d’aria incluso, permette di realizzare una piega liscia o modellata con estrema facilità.

Il vero punto di forza è rappresentato dalle molteplici combinazioni di flusso d’aria e temperatura, che consentono di trovare il calore ideale per rispettare la sensibilità della propria chioma. Robusto ma leggero, garantisce un’asciugatura confortevole, lasciando i capelli visibilmente sani e morbidi al tatto.

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Via Giphy

Invariato: Ragazze, eccoci alla fine della nostra panoramica sui migliori asciugacapelli da viaggio. Voi quale avete e portate in vacanza o in altre occasioni? Fateci sapere tutto nei commenti sui nostri social, un bacione dal TeamClio!