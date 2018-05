Ancora rosa pastello sulle passerelle e nelle fashion week di tutto il mondo: il colore emblema delle “Millennial Girls” è stato confermato, anche per questa stagione, come la nuance di tendenza per la primavera-estate 2018. Facendo si che, ancora una volta, una tonalità pastello sia protagonista della stagione.

Questa colorazione è stata ormai privata dei preconcetti femminili a cui è sempre stata abbinata e rinasce con una nuova veste, adatta sia alle ragazze che prediligono un look femminile, sia per quelle che invece lo hanno sempre snobbato.

Dalle sneakers ai vestiti da cerimonia, non c’è limite al rosa pastello, che domina la scena anche per quanto riguarda gli accessori come borse e occhiali da sole. Scopriamo insieme come abbinarlo al meglio, a chi dona e quali sono gli abbinamenti più fashion da prediligere per i prossimi mesi! Diamo via al post… Iniziamo!

ROSA PASTELLO, IL COLORE PIÙ AMATO DALLE FASHION GIRL

Ancora non è finita la stagione del rosa pastello, che si è aggiudicato, anche quest’anno, la nomina del colore più fashion del momento. Già acclamato nel 2017 con il nome di “Millennial Pink”, questa tenue tonalità di rosa continua ad essere presente nelle collezioni moda degli stilisti più affermati del momento, ed è il protagonista indiscusso dello street style e fashion week.

Alcune di voi potranno trovare poco audace la scelta di nominare una tonalità pastello come trend della primavera. Ma il rosa è riuscito a mettere d’accordo proprio tutte; rendendo questo colore il più desiderato della stagione, in tutte le sue declinazioni: sia per gli abiti che per gli accessori.

Dopo anni in cui il colore rosa era stato etichettato come “fanciullesco e frivolo” quest’anno lo ritroviamo con una marcia in più, ed eletto a pieno titolo tra i colori di moda della Primavera Estate 2018.

Le nuance pastello inoltre donano subito all’outfit un’aria fresca e spensierata, rendendo confortevole un look da giorno ed elegante quello da sera. È inoltre un colore must-have, che deve essere presente in ogni armadio.

A CHI STA BENE E COME ABBINARE IL ROSA PASTELLO

Ammettiamolo: molto spesso bbiamo pensato che fossimo troppo grandi per indossare ancora il colore rosa. Ma, come abbiamo potuto constatare in questi mesi, questo colore è super di tendenza e non si può fare a meno che adorarlo.

Credits: ireneccloset.com

È troppo semplice affermare che questa colorazione dona particolarmente alle ragazze chiare e con una carnagione rosea, perché il rosa è adatto a tutte senza esclusioni.

il rosa pastello è perfetto sia per le carnagioni chiare che scure

Perfetto sulle ragazze dalla carnagione chiara, poiché esalta la delicatezza dei loro colori, è spettacolare anche indossato sulle carnagioni più scure. L’unica piccola eccezione è per quanto riguarda le carnagioni olivastre.

Sempre troppo poco spesso parliamo questo tipo di carnagione, che ha molti problemi a trovare il colore perfetto e un make up idoneo… ma rimedieremo!

Credits: via Pinterest

Abbinare poi il rosa è davvero facile, e il nostro consiglio è renderlo il protagonista del vostro outfit. Scegliete una gonna a ruota, o una maglietta di questo colore e costruiteci intorno il vostro look.

Con gli abbinamenti potrete decidere che stile dargli: se elegante, chic o sportivo. Inoltre questo colore è perfetto per scarpe e borse, che arricchiranno il vostro outfit donandogli un tocco di colore.

Ragazze, non abbiamo ancora terminato. Nella prossima pagina vi mostreremo tante altre ispirazioni per un look che ha come protagonista il rosa pastello: non solo nella sua versione più elegante, ma anche per un look informale da tutti i giorni.