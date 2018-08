Dopo anni di studio, di sacrifici e notti insonni passate sui libri, per molte ragazze si sta finalmente avvicinando il giorno della laurea, uno dei traguardi più importanti nella vita di uno studente. Oltre alla normale ansia per la discussione le cose a cui pensare sono tantissime e la scelta del outfit giusto da indossare è una tra queste.

Nel giorno della laurea la concentrazione è importante: è quindi fondamentale scegliere un look raffinato che si adatti alla propria personalità e che, soprattutto, faccia sentire a proprio agio. Non vorrete mica passare il tempo ad aggiustarvi la gonna o a sistemarvi la camicia, vero?

Nel post di oggi parleremo di come vestirsi alla discussione della laurea con tanti consigli, idee e gli errori da evitare per un outfit da 110 e lode. L’argomento vi interessa? Allora iniziamo subito con il post!

QUANTO DOVREBBE ESSERE FORMALE IL LOOK?

Un trucchetto molto utile per farsi un’idea del look adatto alla laurea è quello di dare una sbirciatina alle laureande della sessione precedente, in modo da valutare il grado di formalità più adatto alle cerimonie della propria facoltà.

Ci sono facoltà infatti in cui è più adatto indossare abiti sobri e dai colori tenui, mentre in altre meno tradizionali è possibile sbizzarrirsi un po’ di più, a patto di rimanere comunque raffinate e mai fuori luogo.

STILE ELEGANTE E FORMALE PER UN LOOK TRADIZIONALE

Se avete scelto di indossare un outfit chic e tendenzialmente formale, il tailleur con giacca e pantalone è sempre un grande classico adatto a ogni stagione, soprattutto se non si è abituate a indossare le gonne.

Via Pinterest

I modelli di pantaloni sono oggi molto vari, da quelli a sigaretta a quelli con taglio a palazzo. È bene assicurarsi che la giacca non sia eccessivamente corta e che abbia una buona vestibilità sia chiusa che aperta.

Per quanto riguarda i colori, le varie sfumature dei toni scuri, come il nero, il blu e il grigio, sono tra le più sobrie ed eleganti: per aggiungere un tocco femminilità si può indossare un accessorio o una camicia dai colori più chiari o accesi.

Credits: @lyst.com

IL TUBINO, IL CAPO EVERGREEN CON CUI NON SI SBAGLIA MAI

Un altro grande classico del mondo della moda, capace di adattarsi a ogni situazione e location, è il tubino, declinato nelle sue varianti più fashion.

Il tubino fu inventato nel 1926 dalla stilista Coco Chanel

Simbolo di un’eleganza senza tempo e senza età, è considerato da sempre l’emblema assoluto dello stile e del manifesto che lo caratterizza: less is more.

Il tubino è sempre stato uno dei capi d’abbigliamento preferiti da Audrey Hepburn

Oodji Ultra, Abito Tubino con Cerniera Dietro. Prezzo: 23,60 € su Amazon.it

Per questo periodo dell’anno è molto adatto il modello a manica tre quarti; se invece la scelta ricade su un tubino a manica corta o sbracciato, meglio abbinarlo a una giacchetta o un blazer tono su tono o a contrasto.

Credits: @stylosophy.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! A pagina 2 scopriremo una valida alternativa al tubino, capiremo come creare outfit meno formali ma altrettanto ricercati e tutti gli errori da evitare!