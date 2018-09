Anche se l’estate non è ancora giunta al termine le vere fashioniste pensano già ai look da sfoggiare per il prossimo autunno. Per quanto riguarda l’hairstyle abbiamo una certezza: lo stile più cool del momento, scelto dalle star di Hollywood e dei social, è un nuovo tipo di bob liscio e lucidissimo.

Proprio in questi giorni celebs come Kim Kardashian, Hailey Baldwin, Bella Hadid e Dua Lipa hanno sfoggiato sui loro profili social nuovi tagli di capelli super trendy e glamour.

Dimenticate quindi le onde che richiamano il mare e i colori sfumati: nel post di oggi vi parleremo dei glass hair, la nuova tendenza autunno 2018 che ha conquistato per prime le star d’oltreoceano. Siete curiose di scoprire di cosa si tratta? Allora partiamo subito con il post!

I GLASS HAIR, IL BOB LUCIDO CHE HA ABBAGLIATO HOLLYWOOD

Fino a poco tempo fa avevamo solo sentito parlare di “glass skin”, ovvero la tendenza coreana che vorrebbe far diventare la pelle del viso così turgida e luminosa da riflettere la luce come il vetro.

I GLASS HAIR SONO LISCISSIMI E SIMMETRICI

Quando pensavamo che il bob non potesse diventare più cool di così ecco che arriva un “upgrade” direttamente dal mondo delle star: si tratta appunto dei glass hair, il trend più virale del momento.

Le beach waves saranno solo un ricordo estivo!

Il nome non si riferisce fortunatamente alla fragilità dei capelli, ma alla loro superficie perfettamente levigata, lucida, brillante e quasi riflettente: si tratta infatti di un nuovo tipo di bob netto, liscissimo, senza scalature e con la riga al centro.

UN TREND NATO NEL 2018 CHE RICHIAMA GLI ANNI ’60

A parlare di glass hair per la prima volta è stato il sito Refinery29.com dopo aver notato che molte star sfoggiavano il solito bob must have degli ultimi tempi, ma in una forma modificata: non più wavy e voluminoso, ma super liscio, lucidissimo e dal taglio netto.

Cash Lawless, l’hair stylist più amato dalle celebrities e le cui creazioni sono state spesso sulla copertina di Vogue, ha affermato: “Abbiamo visto per la prima volta i capelli lucidi e brillanti in un modo simile al vetro con il taglio a 5 punte ideato da Vidal Sassoon negli anni ’60”. Un richiamo agli 60’s che probabilmente vedremo spesso durante la stagione autunnale.

