Il mondo del makeup è in continua evoluzione, e corre talmente veloce che spesso neanche i professionisti riescono a stargli dietro! Proprio per questo motivo, ogni tanto è importante ritornare alle origini, e riscoprire le basi più importanti del trucco!

Ho quindi pensato di dedicare alcuni post alla riscoperta dell’ABC Beauty, e di “ripassare” insieme i gesti più semplici delle nostre routine! Quindi, non potevo non cominciare parlando del fondotinta! Scegliere la texture che fa per noi, trovare il metodo migliore per stenderlo… Questo e tanto altro vi aspetta in questo post! Perciò continuate la lettura per scoprire tutti i miei segreti su come applicare il fondotinta!

Credits: Maybelline

COME APPLICARE IL FONDOTINTA FULL COVERAGE: IL SEGRETO STA NELLA VELOCITÀ

Kat Von D, Lock It Foundation. Prezzo: 34,50€ su Sephora.it

I fondotinta full coverage sono una vera e propria rivelazione per tutte quelle donne che hanno bisogno di una massima coprenza, per nascondere imperfezioni, pelle acneica, o anche i tatuaggi! Ormai ogni brand ha realizzato un prodotto di questo genere, e potete davvero sbizzarrirvi nel cercare quello che più si avvicina al vostro incarnato e alle vostre esigenze!

Anche Silvia del TeamClio ha provato il fondotinta full coverage di Kat Von D!

Ovviamente, per essere così “potenti”, sono anche particolarmente impegnativi da stendere, e c’è bisogno di movimenti molto rapidi e decisi. Questi fondotinta infatti si fissano praticamente subito, quindi il modo migliore per applicarlo è andando per zone: iniziate con una piccola goccia sulla fronte, passando per naso e mento e poi sulle guance.

E questo è il fantastico risultato!

Inoltre, capita spesso che il liquido sia molto secco e che quindi per applicarlo sia necessario utilizzare qualcosa di umido. Io ad esempio amo molto mettere qualche goccia di olietto idratante sulla spugnetta o sul pennello, in modo che renda più morbido il tutto e più facile da uniformare!

FONDOTINTA STICK: TANTI SEGRETI PER STENDERLO AL MEGLIO

Make Up For Ever, Fondotinta Stick Ultra HD. Prezzo: 41€ su Sephora.it

Esistono diversi modi per utilizzare questo genere di prodotti: il primo è passare direttamente lo stick sulla pelle per poi andare a stenderlo con le mani; altrimenti, si può ricorrere a pennelli o spugnette, per una maggiore uniformità!

Credits: themillennialmaven.com

gli stick sono molto coprenti, perfetti per chi desidera un look full-coverage

In ogni caso, partite facendo qualche piccola lineetta su zona T e guance, per poi stenderlo come preferite. Il problema di questi stick è però lo stesso di quello full-coverage: è molto denso e ricco, ultra pigmentato, e quindi può risultare difficile ottenere un risultato omogeneo.

Io lo applico con il pennello!

Quindi mi raccomando: partite agendo zona per zona, evitando di lasciare dei punti “a macchie”, che rischiano di seccarsi troppo mentre applicate il resto.

Bellezze, anche voi utilizzate dei fondotinta molto coprenti? Quali preferite, quelli liquidi o quelli in stick? Diciamo che finora ho parlato solo di prodotti ultra intensi e pigmentati. Ma ci sono anche quelli più leggeri e delicati, molto adatti alle pelli giovani e perfetti per chi desidera un look naturale! Volete scoprirli con me? Allora continuate la lettura a pagina 2!