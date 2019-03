Come sapete il mondo beauty è costantemente in continua evoluzione. Ogni anno, anzi, quasi ogni mese, vengono create nuove tendenze che dilagano in fretta, complici anche social come Instagram e Pinterest.

L’ultimo trend che sta facendo molto parlare di sé sul web e su testate internazionali come Elle e Glamour Uk è la cosiddetta Dumpling Skin. Ad aver inventato la tendenza, e di conseguenza anche il nome, è stata la makeup-up artist di New York Nam Vo, specializzata nell’effetto glow della pelle, sia per quanto riguarda la skincare che il trucco.

Nel post di oggi vi svelerò quindi tutto quello che c’è da sapere sulla Dumpling Skin, il nuovo trend per ottenere una pelle super luminosa, lucida e tonica! L’argomento vi ha incuriosite? Allora iniziamo subito con i post!

LA DUMPLING SKIN È IL NUOVO TREND PER UNA PELLE SUPER LUMINOSA INVENTATO DALLA MUA NAM VO

I beauty trend coreani ci stanno facendo ormai compagnia da diverso tempo, ma nel 2019 potrebbe spodestarli una nuova tendenza. Si tratta proprio della Dumpling Skin, il termine coniato per indicare una pelle idratata, tonica e super luminosa.

Credits: @namvo

La prima volta che ho sentito il nome ho sorriso. “Dumpling” infatti letteralmente significa “raviolo“. Ed è proprio questo il cibo a cui si è ispirata la make-up artist Nam Vo, specializzata in trucchi glow, quando ha inventato il termine Dumpling Skin.

Credits: @namvo

Il suo intento è quello di emulare la consistenza soda, piena e lucida, tipica dei ravioli, direttamente sulla pelle del viso!

Via Giphy

LA TENDENZA GLOW CREATA DA NAM VO È DIVENTATA SUBITO VIRALE SU INSTAGRAM

Nam Vo, oltre ad aver creato sia la tendenza che il nome, ha inventato anche dei divertenti hashtag a riguardo. Il primo, diventato virale in pochissimo tempo, è #dewydumplings, seguito poco dopo da #glowgasm da utilizzare per indicare il piacere scaturito dal viso che sembra ricoperto di glassa.

Per rendervi conto del successo avuto da Vo provate a inserire questi hashtag su Instagram. Vi basterà poco per notare il flusso continuo di foto e video, anche di top model del calibro di Rosie Huntington-Whiteley, contentissime di avere la pelle luminosa come la rugiada.

Credits: @rosiehw

NAM VO È CONVINTA CHE IL PRIMO STEP PER UNA PELLE LUMINOSA DEBBA PARTIRE DALLA SKINCARE

Nam Vo, oltre a essere una guru del make-up, è anche un’appassionata di skincare e non esita a sperimentare i prodotti e i trattamenti direttamente su di sé prima che sugli altri.

Credits: @namvo

È convinta che il primo segreto per ottenere una pelle luminosa e tonica sia proprio una corretta beauty routine. Non c’è trucco che regga senza prima prendersi cura della pelle!

Credits: @namvo

è importante idratare bene anche LA zona del contorno occhi

Nam Vo ha raccontato a The Cut che la Dumpling Skin si ottiene idratando quotidianamente la cute. Il suo rituale consiste in un bagno di vapore, seguito poi da una maschera LED. Attenzione però bellezze, questi trattamenti vanno eseguiti da persone specializzate in appositi centri. La MUA utilizza in particolare la maschera a LED del Dr Dennis Gross.

Credits: @drdennisgross.com

Credits: @namv

Nam Vo prosegue poi con un massaggio realizzato con il rullo di giada e termina con il laser Clear Brilliant che serve per cancellare le macchie cutanee e le imperfezioni che spesso compaiono a causa dell’esposizione al sole poco protetta o per l’età. Infine, per idratare a fondo la pelle, utilizza una buona crema idratante, ancora meglio se contenente la protezione solare, o un olio per il viso.

Ragazze, non ho ancora finito! A pagina due vi continuerò a parlare degli step per ottenere una pelle super luminosa che proseguono, dopo la skincare, con il make-up! Continuate a leggere!