Oggi il viaggio in treno è sinonimo di alta velocità e siamo abituati a percorrere la tratta Milano-Roma in sole 3 ore. Insomma, il viaggio in treno deve ormai essere rapidissimo e confortevole, portandoci subito a destinazione.

Ci sono però aspetti del viaggio in treno che abbiamo un po’ dimenticato. Il piacere di guardare fuori dal finestrino i paesaggi che cambiano, il rumore delle rotaie che culla e fa appisolare e quei viaggi lunghi, in cui per sgranchirsi le gambe si passeggia fino al vagone ristorante e in cui si attacca bottone con i compagni di viaggio con cui si condivide la cabina.

Il treno si è adattato allo stile di vita moderno, ma perché non godersi un bel viaggio su un treno panoramico e riassaporare il piacere della locomotiva di una volta?

Dalla bellissima Mocăniţa al Trenino Rosso del Bernina, passando per la Vigezzina e fino ad arrivare alla Transiberiana d’Italia, ce n’è per tutti i gusti! Pronte a partire con noi alla scoperta del viaggio in treno come una volta? Allora, in carrozza e via con il post!