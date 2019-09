Tagliare la frangia da sole non è poi così difficile, alzi la mano chi ci ha provato almeno una volta! La voglia di cambiare stile e capelli è tanta e, spesso, ci si ritrova ad optare per una frangia laterale, un ciuffo frangia, una frangia scalata o corta, per dare un po’ di brio al solito look. Anche se non siete appassionate di capelli, tagliare la frangia da sole è in realtà abbastanza facile, a patto che troviate un po’ di coraggio e non abbiate paura di sbagliare.

In fondo, sono solo capelli e ricrescono, poi c’è sempre il parrucchiere che può mettere mano ai piccoli danni fatti. L’importante è andare per gradi e non tagliare tutto subito, in modo da avere margine per lavorarci ancora sopra. Se vi è venuta voglia di un cambio look e volete scoprire come tagliare la frangia da sole, non vi resta che continuare a leggere questo post, vi daremo tanti spunti interessanti!

GLI STRUMENTI NECESSARI PER TAGLIARE LA FRANGIA DA SOLE SONO ESSENZIALMENTE 4

Prima di capire come tagliarsi i capelli da sole, in particolare la frangia, è importante capire quali sono gli strumenti che servono per farlo. Sono essenzialmente quattro, facili da reperire nei negozi per parrucchieri o online. Prima di tutto, neanche a dirlo, serve un buon paio di forbici. Devono essere affilate, ma, soprattutto, dovete utilizzarle solo per tagliare i capelli, in modo da non rovinarle.

I prossimi due accessori non sono indispensabili, ma potrebbero comunque tornarvi utili. Il primo è una specie di grosso fermaglio con sopra una livella, che dovrebbe aiutare a tagliare la frangia dritta e in un colpo solo, senza creare scalini.





Potrebbe essere comoda anche una mantellina per evitare di sporcare. Quasi sicuramente taglierete la frangia allo specchio, ma almeno potete evitare che i capelli volino ovunque. Il modello più comodo è quella ad ombrello, che raccoglie i capelli per non sporcare. Essenziale poi è il pettine, strumento necessario, che serve non solo per pettinare i capelli ma anche per farvi da guida.

LA PIÙ CLASSICA DI TUTTE: ECCO COME TAGLIARSI LA FRANGIA DRITTA DA SOLE, ANCHE QUELLA LUNGA

Cominciamo subito dalla frangia base, quella dritta e lunga. Prima di tutto bagnate i capelli e delineate la zona da dover tagliare. Fate una riga centrale (prendete come riferimento il centro del naso). A questo punto create un triangolo, che parta dal centro della testa e si sposti diagonalmente verso uno dei due lati, fermandovi circa al punto più alto del vostro sopracciglio, praticamente 2/3.

Ripetete l’operazione dall’altro lato e controllate che sia dritta. Per capire quanto indietro spingervi dall’attaccatura, tenete come riferimento 2/3 dita, calcolando che per capelli fini sarà necessario spingersi un po’ più indietro, per quelli grossi e spessi si potrà rimanere anche più vicini all’attaccatura.

Adesso separate i restanti capelli e isolate la sezione che dovete tagliare, portandoli davanti. Per tagliare una frangia lunga da sole, non dimenticatevi di posizionare le forbici orizzontalmente prendendo come riferimento il ponte del naso. In questo modo eviterete che, una volta asciugata, risulti troppo lunga.

Per tagliare la frangia dritta non vi resta che pettinare i capelli in avanti tenendoli tra indice e medio, che servono da guida, e procedere al taglio nel punto indicato. Qualora tutti i capelli non fossero entrati nelle dita, riallineate le ciocchette rimanenti con ciò che avete già tagliato.

Tagliare la frangia da sole è più facile di quanto sembri

A questo punto asciugate la frangia per controllare che l’altezza sia giusta e fare gli ultimi ritocchi. Se è troppo lunga o imprecisa, riprendete i capelli tra le dita e, per realizzare una classica frangia dritta, andate a rifinire gli scalini e la lunghezza, tagliando di volta in volta qualche millimetro.

PER CHI AMA UNO STILE UN PO’ PIÙ RÉTRO, IN STILE PIN UP O ROCKABILLY, ECCO COME TAGLIARE LA FRANGETTA CORTA

Se volete realizzare una frangia corta, un po’ come quella di Audrey Tautou nel film Il favoloso mondo di Amélie o se invece volete ispirarvi ai look Rockabilly o Pin Up, il procedimento è molto simile, ma bisognerà accorciare la lunghezza.

L’importante in questo caso è stare attenti alla lunghezza iniziale. Procedete prima con i capelli bagnati tenendovi un po’ più lunghe, poi asciugate i capelli e rifinite per ottenere la lunghezza desiderata. In questo modo eviterete di ritrovarvi sì con una frangia corta, ma troppo!

A METÀ TRA CIUFFO E FRANGIA: ECCO COME TAGLIARE LA FRANGIA A TENDINA O APERTA, D’ISPIRAZIONE FRANCESE

Se volete cambiare look senza stravolgerlo totalmente o se non vi ispira una frangia lunga, dritta e piena, optate per quella aperta, o frangia a tendina. Ricorda un po’ i look bon ton delle ragazze francesi, sbarazzino e non perfetto, ma comunque ordinato. Per tagliarla da sole, procedete come per la frangia classica ma a capelli asciutti, isolando la sezione da tagliare.

A questo punto dividete la sezione al centro ed isolate un piccolo ciuffo centrale. Tagliatelo un po’ più lungo dell’altezza che vorreste per la vostra frangia aperta. Dividete la piccola ciocchetta in due ed unite una parte alla ciocca rimanente, ad esempio, a destra. Adesso fate scorrere le dita diagonalmente, in modo che il punto più basso sia rivolto verso l’esterno. Trovate il punto dove avete tagliato la vostra mini-ciocca centrale e procedete al taglio. Ripetete dall’altro lato e poi rifinite il tutto.

