A settembre non è solo la scuola a ripartire, ma anche tutti i brand si rimettono in moto per lanciare le novità prodotti beauty autunno 2019. Tante le collezioni uscite o in uscita, sia di brand low cost ed accessibili a tutti che di brand high end, dai prezzi un po’ più elevati. Tra collezioni intere, palette, fondotinta, prodotti labbra, la scelta è davvero ampia.

In questo post ho voluto raccogliere alcune delle novità beauty autunno 2019, ma sicuramente ne usciranno tante altre, quindi tenete d’occhio il blog perché ve le sveleremo di volta in volta. Se siete curiose, intanto, di scoprire le nuove chicche che ci riserveranno settembre ed i mesi a venire, continuate a leggere questo post!

I PRODOTTI HIGH COST PIÙ ATTESI: LE COLLEZIONI CHANEL E DIOR, PER CHI AMA IL MAKEUP LUXURY

Via il dente, via il dolore: partiamo subito con le novità beauty autunno 2019 di due brand costosi molto amati, Chanel e Dior. La collezione Chanel Noir et Blanc, già dal nome rivela quale sia il filo conduttore che lega tutti i prodotti.

Tonalità intense ma luminose per Chanel e Dior

Eyeliner, palette occhi, gloss, rossetti, smalti, mascara ed il pezzo di punta della collezione, il Gel Pailleté, un gel illuminante con piccolissime particelle dorate, da applicare su viso e corpo.

Credits: @chanel.beauty

Novità anche per i prodotti labbra Chanel con i Rouge Allure Ink Fusion, rossetti liquidi estremamente opachi disponibili in 12 tonalità, dal bordeaux, passando per i rossi, fino ai rosa e ai nude. Promettono di essere long-lasting ma confortevoli sulle labbra, per vestirle di un colore pieno.





Credits: @chanel.beauty

Anche Dior non delude con la collezione beauty autunno 2019, Power Look e, ancora una volta, il nome ne rivela l’ispirazione. Una donna forte, caparbia, indipendente e cittadina del mondo. Rossetti classici, a matita, gloss, palette dai toni freddi, ombretti in crema, matite, terre, blush e smalti per una collezione completa, dai toni particolari.

Credits: @diormakeup

Sempre Dior, accompagna settembre con una limited edition dedicata all’iconico colore rosso, nella collezione 999 Trafalgar. Caratterizzata da un blush intenso e due rossetti, vuole celebrare l’iconico rossetto 999 della maison ed una tonalità davvero intramontabile.

Credits: @diormakeup

NOVITÀ DAL BRAND PROFESSIONALE PIÙ AMATO ED UNA SUPER, ATTESISSIMA, ANTEPRIMA

Mac Cosmetics non delude mai con le collezioni, non solo per i prodotti ma anche per il pack. Quella per l’autunno 2019, Mac X Pony Park, è in collaborazione con la makeup Artist Pony Park, vera e propria trasformista. In un pack ispirato alle stelle ed ai tarocchi, la collezione comprende una palette, un gloss, uno spray fissante, due illuminanti, due pennelli, ciglia finte e le nuovissime Lip Mousse, rossetti in mousse morbidi ma dal finish opaco.

Credits: beautystat.com

Altra attesissima novità è l’arrivo del brand di Victoria Beckham, una tra le poche celebrity che mancava all’appello con la propria linea cosmetica. Sembrava strano anche a voi che una business woman come lei ancora non ci avesse regalato i suoi prodotti makeup? Ispirata ad una bellezza pulita e minimale, come il suo stile, attenta agli ingredienti, comprende sia trucco che skincare ed è possibile acquistarla sul sito ufficiale.

Credits: @victoriabeckhambeauty

NOVITÀ PRODOTTI BEAUTY AUTUNNO 2019 PER LA BASE VISO, IL RITORNO DEL FONDOTINTA

Tanti prodotti per la base viso tra le novità autunnali, di brand molto amati e che useremo almeno fino alla fine dell’anno. Il più atteso, forse, è stato il Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation di Fenty Beauty. Dopo l’uscita lo scorso anno del fratellino per la pelle grassa, coprente e assolutamente non adatto a quella secca, ecco che, acclamato a gran voce, Riri ha deciso di regalarlo a tutte quelle pelli bisognose di comfort.

Fenty Beauty, Pro Filtr’ Hydrating Longwear Foundation. Prezzo: 34€ su sephora.it

Altro prodotto già best seller del brand, è il fondotinta Luminous Foundation di Anastasia Beverly Hills. Un autunno a tutta idratazione e fondotinta leggeri ma a lunga durata, come questo, caratterizzato da un finish luminoso e naturale, senza appesantire l’incarnato.

Anastasia Beverlyy Hills, Luminous Foundation. Prezzo: 39,90€ su sephora.it

Anche Zoeva, brand famoso per i suoi pennelli dal prezzo contenuto ma di alta qualità, esce questo autunno con un nuovo fondotinta. L’Authentik Skin Natural Luminous Foundation, neanche a dirlo, è caratterizzato da un finish leggero e luminoso, con una coprenza media modulabile. Molto inclusivo, è disponibile in 44 tonalità, adatte ad ogni sottotono.

Credits: @zoevacosmetics

