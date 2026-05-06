QUALI SONO I PANTALONI BIANCHI DONNA ZARA DA AVERE PER LA PRIMAVERA 2026?

La nuova collezione del brand fast fashion spagnolo mette al centro i pantaloni bianchi donna, capo di abbigliamento must have per il periodo primaverile e molto apprezzato anche per la stagione calda. Sono tanti i pantaloni bianchi Zara Primavera 2026 tra cui poter scegliere, a partire dagli immancabili jeans bianchi. I pantaloni bianchi a vita alta, sia a sigaretta che a gamba dritta, sono un passepartout. Non mancano i pantaloni bianchi più particolari, come quelli a pois – di grande tendenza per questa stagione – o in pizzo. I prezzi sono contenuti per tutti i modelli in catalogo.

Tutte le foto sono di @zara.com

Un paio di pantaloni bianchi fa (eccome) primavera. Lo sa bene Zara che, per questa stagione dell’anno, propone tantissimi modelli in white tra cui poter scegliere. Abbiamo scelto per voi i pantaloni bianchi Zara Primavera 2026 che vale la pena provare e aggiungere al guardaroba. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

PANTALONI BIANCHI ZARA PRIMAVERA 2026: I JEANS SU CUI PUNTARE

C’è chi, non appena arriva la bella stagione, tira fuori dall’armadio i jeans bianchi. Capo di abbigliamento versatile e facile da abbinare, anticipano l’estate e si prestano a tantissimi abbinamenti. Non è un caso che i jeans bianchi occupino un posto di prim’ordine nella nuova collezione Zara Primavera 2026.

Zara, Jeans ZW Collection Loose Barrel Vita Media. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Il marchio spagnolo ne propone di diversi modelli, dai jeans a sigaretta a vita media a quelli a vita bassa senza trascurare i modelli a vita alta. Per quanto riguarda il fit i più richiesti sono i barrel, insieme ai jeans con cintura riSvoltata e abbottonatura asimmetrica.





Zara, Jeans Vita Media TRF con Cintura Risvoltata. Prezzo: 39,95€ su zara.com

I JEANS BIANCHI NON POSSONO MANCARE NELL’ARMADIO IN PRIMAVERA

I jeans bianchi Zara presentano una tela rigida e sostenuta, che non cede particolarmente né con l’utilizzo né con i lavaggi. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono un buon investimento per chi apprezza i jeans chiari.

Zara, Jeans ZW Collection Baggy Vita Bassa. Prezzo: 45,95€ su zara.com

AMPI E COMODI, TRA PINCES E CULOTTE

Soffermiamoci, a questo punto, sui pantaloni bianchi Zara larghi da indossare per questa Primavera 2026. Il brand propone, per esempio, molti modelli realizzati in lino, quindi freschi e perfetti anche per l’estate.

Zara, Pantaloni Pieghe Lino ZW Collection. Prezzo: 45,95€ su zara.com

Passando ai modelli sartoriali i pantaloni bianchi con pinces sono raffinati ed eleganti, adatti anche alle occasioni che richiedono un dresscode più formale come eventi e cerimonie.

Zara, Pantaloni Ampi con Pinces. Prezzo: su 39,95€ su zara.com

Se si amano i modelli ampi sono da prendere in considerazione anche i pantaloni culotte. Bellissimi, a tal proposito, i pantaloni culotte bianchi ricamati che Zara propone per questa primavera.

Zara, Pantaloni Culotte Ricamati. Prezzo: 35,95€ su zara.com

PANTALONI BIANCHI ZARA DRITTI E A SIGARETTA PER CHI APPREZZA IL FIT SLIM

I pantaloni bianchi Zara dritti e a sigaretta sono un classico senza tempo e ogni fashionista che si rispetti dovrebbe averne almeno un paio nell’armadio. Si adattano a tutte le fisicità e possono essere sfruttati in qualsiasi occasione, dal lavoro al tempo libero.

Uno dei modelli bestseller di Zara è il pantalone dritto con cintura in dotazione. Dalla gamba morbida ma non troppo larga, sono quei pantaloni jolly che tornano sempre utili.

Zara, Pantaloni Diritti con Cintura. Prezzo: 35,95€ su zara.com

Chiunque compri da Zara conosce bene i pantaloni a vita alta con bustier del brand. A sigaretta e capaci di enfatizzare il punto vita, sono proposti dal brand in tantissimi colori tra cui appunto il bianco.

Zara, Pantaloni a Vita Alta. Prezzo: 29,95€ su zara.com

ELEGANTI E PARTICOLARI, DAL PIZZO AL SATIN

Concludiamo con alcuni pantaloni bianchi donna Zara Primavera 2026 più eleganti e ricercati, sicuramente particolari. Per un look romantico e sensuale non c’è niente di meglio dei pantaloni bianchi in pizzo. Con giochi di trasparenze e ricami, possono essere indossati insieme al top abbinato oppure sdrammatizzati con una semplice t-shirt e una giacca in denim.

Zara, Pantaloni in Pizzo. Prezzo: 22,95€ su zara.com

Tra i trend di questa stagione ci sono i pois e Zara non poteva di certo deludere le aspettive delle fashioniste. La nuova collezione Primavera 2026 include diversi modelli polka-dots, tra cui questi pantaloni bianchi a sigaretta con pois neri.

Zara, Pantaloni a Vita Alta a Pois. Prezzo: 29,95€ su zara.com

In satin e modello barrel, i pantaloni bianchi Zara nella foto qui sotto sono molto più versatili di quel che può sembrare. Con un blazer e un bel tacco diventano i pantaloni perfetti per la sera, mentre con un paio di sneakers e un top sono l’ideale per il tempo libero informale e disimpegnato.

Zara, Pantaloni Barrel Satinati. Prezzo: 39,95€ su zara.com

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Se siete interessate ad altri approfondimenti sul mondo della moda, leggete anche:

1) COME ABBINARE I PANTALONI GESSATI

2) COME ABBINARE IL TRENCH ALL’OUTFIT

3) LE CAMICIE CON FIOCCO DA AVERE NELL’ARMADIO

Via Tenor

Ragazze, anche per oggi abbiamo terminato. Questo era il nostro focus sui pantaloni bianchi Zara collezione Primavera 2026, con una selezione dei modelli più belli per ogni occasione. Si spazia dai jeans ai modelli sartoriali con pinces, dai barrel ai pantaloni in lino senza trascurare i modelli particolari come quelli in pizzo o a pois. Come sempre la parola, a questo punto, passa a voi: cosa ne pensate? Vi piacciono i pantaloni bianchi per la stagione primaverile? Ditecelo nei commenti sui social, un bacione dal TeamClio!