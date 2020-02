Da Nord a Sud, sono tantissime le cantine da visitare in Italia. Dalle famose alle meno note, da quelle storiche a quelle all’avanguardia, il nostro Paese è costellato da realtà vinicole pregiate, veri e propri templi del vino e fiori all’occhiello della nostra tradizione vitivinicola. Una visita a una cantina, inoltre, può diventare anche l’occasione per conoscere il patrimonio agricolo, paesaggistico, architettonico e culturale del nostro Stivale. Sono infatti molte le cantine italiane che propongono tour unici, all’interno di strutture antiche di secoli o in opere d’architettura moderna che lasciano senza fiato.

Dalle montagne trentine alle spiagge siciliane, le cantine che valorizzano e raccontano il territorio attraverso esperienze e tour sono così tante che c’è l’imbarazzo della scelta. In questo post ne abbiamo selezionate 7 da visitare per un weekend “di vino”. Volete scoprirle? Allora partite con noi alla scoperta di alcune meravigliose cantine italiane e continuate a leggere il post!

#1 CANTINE DA VISITARE: I SAPORI DEL TRENTINO ALLA CANTINA MEZZACORONA

Il Trentino è terra di grandi cantine e ce ne sarebbero tantissime di cui parlare, ma in questo post vi proponiamo una visita alla Cantina Mezzacorona, chiamata “Cittadella del Vino”. Tra le Dolomiti e integrata armoniosamente nella Piana Rotaliana, la Cantina Mezzacorona si immerge nel panorama con i suoi tetti “a onda”, che richiamano in modo suggestivo l’andamento dei vigneti a pergola trentini. Qui, in questa struttura di architettura moderna, si uniscono natura e tecnologia, tradizione e innovazione per produrre eccellenti vini che, nelle loro note e sfumature, raccontano la storia delle montagne e delle valli trentine.

Una visita a questa cantina è un’esperienza molto affascinante, in grado di coinvolgere e stupire sia i grandi conoscitori del vino che gli inesperti. Da diversi anni, il tour prevede un percorso storico-museale, che mostra gli strumenti più tradizionali della coltivazione della vite e della lavorazione dell’uva, terminando nella suggestiva barricaia storica. Nella visita non manca ovviamente una parte dedicata allo spumante Rotari, punta di diamante della cantina e tra i più rinomati d’Italia. Le visite sono disponibili in quattro lingue ed è possibile anche effettuare degustazioni dei vini in abbinamento con i deliziosi prodotti tipici del territorio trentino. Da provare! Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale mezzocorona.it.

#2 CA’ DEL BOSCO, LA CANTINA IN UNA BOSCO CHE UNISCE ARTE, NATURA E VINO

Passiamo alla Lombardia. Anche qui di cantine ottime ce ne sono davvero tante, soprattutto in Franciacorta. Di tutte, ve ne proponiamo una che unisce la natura e il vino all’arte della scultura. Si chiama Ca’ del Bosco ed è a Erbusco, immersa in un parco di querce, castagni ed acacie. Qui non si fa solo del buon vino; qui arte, modernità e tradizione si uniscono suggestivamente. La visita a questa cantina ha qualcosa di magico: l’arte del vino si mescola alla natura e all’arte della scultura nel marmo, nel bronzo e nell’acciaio.

Già all’entrata si respira il connubio tra vino, arte e natura; l’opera il “Cancello Solare” dell’artista Arnaldo Pomodoro, omaggio al Sole che è tanto importante per la coltivazione delle uve, fa varcare la soglia di questa tenuta in modo davvero unico. Ovviamente è possibile visitare la tenuta e la cantina, ed è un’esperienza da provare per scoprire ogni fase dell’arte che si cela dietro alla produzione del vino, fatta di attente cure artigianali e raffinate tecnologie all’avanguardia. Per tutte le informazioni e per prenotare una visita, visitate il sito ufficiale cadelbosco.com.

#3 LA TORRICELLA: TRA CANTINA E WINERY SPA NELLE LANGHE

TRA LE CANTINE DA VISITARE IN ITALIA, NON PUò MANCARE UNA TAPPA TRA I VIGNETI PIEMONTESI, CHE SONO PATRIMONIO DELL’UMANITà UNESCO

In una lista delle cantine da visitare in Italia non potevano mancare le Langhe, terre di grandi vini e con una tradizione vitivinicola forte e radicata. Tra tutte le cantine, un bel weekend “di vino” lo si può trascorrere a Monforte d’Alba, immersi tra i vigneti piemontesi che sono Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’Azienda Agricola Diego Pressenda nella sua cantina produce ben dieci vini, che vanno dal Metodo Classico ai bianchi, sia Chardonnay che Riesling, dal rosato fino agli immancabili rossi del territorio, tra cui il Dolcetto e il Barolo. La cantina è ovviamente visitabile ed è un bel viaggio per scoprire la produzione di queste ottime etichette e fare anche deliziose degustazioni, da affiancare a una passeggiata tra i vigneti.

Ma non finisce qui! La Torricella, immersa nelle colline verdeggianti, offre tranquillità, rispetto delle tradizioni e anche esperienze d’effetto, come la Winery SPA, un percorso benessere dove le botti sono state trasformate in docce e i prodotti della cantina vengono usati per creare un viaggio sensoriale di corpo e mente. Il mosto è infatti l’ingrediente base del sapone, mentre i semi di vinaccioli vengono usati per realizzare uno scrub naturale ed efficace. Un’esperienza da provare per un vero weekend “di vino”! Per maggiori informazioni su prezzi e pacchetti acquistabili, visitate il sito latorricella.eu.

