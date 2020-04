I sieri viso pelle mista idratano ma, al contempo, tengono a bada imperfezioni e lucidità nella zona T, minimizzando l’aspetto dei pori dilatati.

Dovrebbe essere questa la missione di un buon siero viso per pelle mista: prendersi cura di queste criticità e, ovviamente, non peccare nell’idratazione del viso. D’altronde, ragazze, è ormai risaputo che una pelle mista o grassa abbia bisogno di essere coccolata e idratata esattamente quanto gli altri tipi di pelle.

L’unica differenza sta negli ingredienti da ricercare nelle formulazioni dei prodotti per la skincare e nelle texture. Via libera, quindi, a sieri viso per pelli miste leggeri e di facile assorbimento, che agiscono in modo puntuale e mirato.

Abbiamo raccolto per voi i migliori sieri viso pelle mista 2020: dal siero viso pelle mista bio e con buon Inci al siero viso pelle mista da farmacia o di profumeria, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Cominciamo!

DA CAUDALIE A PUROBIO, I SIERI VISO PELLE MISTA CHE AGISCONO CONTRO IMPURITÀ E IMPERFEZIONI

Mettendo vari sieri viso a confronto, quelli per pelle mista si caratterizzano sicuramente per la loro azione opacizzante – per tenere a bada la lucidità nella famosa zona T – e anti-imperfezioni.

Quando si ha una pelle mista a tendenza grassa o acneica il prodotto da preferire è un siero viso pelli impure, come per esempio quello della linea Vinopure di Caudalie. Questo è un ottimo siero viso pelle mista che si trova in farmacia, dalla texture leggera e molto efficace contro l’insorgenza di brufoli e punti neri.

Caudalie, Vinopure Sérum Perfecteur de Peau. Prezzo: 26,95€ su lookfantastic.it





Fa parte della stessa categoria il siero viso purificante di Biofficina Toscana. Si tratta di un siero viso per pelle mista grassa, molto efficace e completamente naturale.

Biofficina Toscana, Siero viso purificante. Prezzo: 13,70€ su biofficinatoscana.com

Se vi interessa un siero viso pelle mista bio, dovete provare anche questo prodotto di PuroBio: è un siero sebo-normalizzante e opacizzante, che è ottimo anche come base trucco. Da inserire nella routine skincare primavera 2020 se avete problemi di lucidità!

PuroBio, Siero sebo-normalizzante opacizzante. Prezzo: 18,50€ su amazon.it

Attenzione: scegliete un siero viso per pelle mista impura o a tendenza acneica solo se avete effettivamente problemi di imperfezioni. Se la vostra pelle mista tende più al secco, questi prodotti non fanno per voi.

Tornando ai sieri viso per pelli miste anti-imperfezioni e con buon Inci, vi consigliamo anche questo siero riequilibrante di Balance Me, al 99% naturale.

BalanceMe, Congested Skin Serum. Prezzo: da 18,95€ a 14,78€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Chi non conosce i prodotti skincare di The Ordinary? Naturalmente, il brand include nella sua vasta gamma di proposte anche un siero viso pelle mista: un complesso di vitamine e di minerali che idratano la pelle, la illuminano e la mettono al riparo dall’insorgenza di brufoletti.

The Ordinary, Niacinamide 10% + Zinc 1%. Prezzo: 6,45€ su lookfantastic.it

SKINCARE AL TOP CON I SIERI VISO PER PELLE MISTA CHE IDRATANO SENZA APPESANTIRE

La pelle mista, molto spesso, presenta tratti comuni a quella grassa e a quella secca, o per meglio dire disidratata. In questo caso, quello che ci vuole è un siero idratante pelle mista che sappia apportare la giusta idratazione.

IL SIERO VISO IDRATANTE PER PELLE MISTA NON DEVE APPESANTIRE

Tra gli ingredienti da preferire c’è sicuramente l’acido ialuronico, di facile assorbimento sulla pelle e dal forte potere idratante. Un ottimo siero viso pelle mista all’acido ialuronico, per esempio, è quello di Face D.

Face D, Pure Plump HA4 Hyaluronic Acid. Prezzo: 25,00€ su sephora.it

Contiene acido ialuronico anche questo siero viso pelle mista di Sanctuary SPA. Rimpolpante e antiossidante, non appesantisce troppo la pelle risultando molto leggero dopo l’applicazione.

Sanctuary SPA, Hyaluronic Wonder Oil Serum. Prezzo: da 23,45€ a 18,28€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

NIP+FAB firma questo siero viso idratante per pelli miste con “sangue di drago” – in realtà, si tratta di un estratto vegetale! – che regala al viso una sferzata di idratazione e, al contempo, assorbe il sebo in eccesso.

NIP+FAB, Hydrate Dragon’s Blood Fix Plumping Serum. Prezzo: da 23,45€ a 18,28€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Quando scegliete il siero viso, fate in modo che sia davvero perfetto per le vostre esigenze. Se avete una pelle delicata e reattiva, per esempio, prediligete formulazioni ad hoc.

A chi è alla ricerca di un siero viso per pelle mista secca e sensibile, suggeriamo il siero Minéral 89 di Vichy. Si trova in farmacia, parafarmacia e anche online.

Vichy, Minéral 89 Booster Quotidien Fortifiant et Repulpant. Prezzo: 29,45€ su lookfantastic.it

Ragazze, non abbiamo ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tanti altri siero viso pelle mista che abbiamo scelto per voi: ce ne sono per ogni esigenza, da quelli specifici contro le rughe a quelli concepiti per uniformare l’incarnato!