Tante le novità che caratterizzano i nuovi sandali gioiello 2020 realizzati per questa calda estate e che, soprattutto i più eleganti, potrete sfruttare anche quando fa più freddo, aggiungendo una bella calza, e l’anno prossimo.

Tra le proposte più interessanti troviamo certamente i sandali con platform, che sono considerati i più comodi e glam del momento e alcuni di questi sono proprio abbelliti da dettagli scintillanti. A questi si affiancano gli intramontabili infradito e una serie di modelli bassi e ciabatte glitterate per il mare, alle quali non riuscirete a rinunciare.

Ragazze, siete curiose di scoprire tutti i must have che riguardano i sandali gioiello 2020? Bassi e alti, con qualche dettaglio o completamente ricoperti da elementi brillanti, scopriamo insieme le calzature glam dell’estate! Continuate a leggere il post!

SANDALI GIOIELLO BASSI: TUTTE PAZZE PER LE PLATFORM SHOES

Da qualche estate le scarpe con platform, o per meglio dire con flatform, sono le preferite della maggior parte delle donne.

Fitflop, Ritzy Back-Strap, Sandali Punta Aperta Donna. Prezzo: da 58,46€ a 223,68€ su amazon.it





Il motivo è presto detto: danno un po’ di altezza, restano comunque flat e spesso l’appoggio è comodo e pratico, a volte persino sostenuto grazie a una serie di cuscinetti e piccole imbottiture, per non stressare troppo i piedi.

I SANDALI GIOIELLO BASSI SONO MOLTO COMODI E DONERANNO UNA LUCE INCREDIBILE AI VOSTRI PIEDI

Motivo per cui, se siete in cerca di scarpe in grado di farvi accelerare il passo anche quando siete in ritardo per andare a lavoro o se avete figli da rincorrere, o se semplicemente desiderate delle calzature comode, leggere e fresche, ma che abbiano comunque un dettaglio chic, fanno al caso vostro i sandali gioiello bassi.

La scelta da effettuare è essenzialmente tra due modelli: quelli con fasce orizzontali e quelli che le hanno incrociate.

IGI&CO, Sandali con Chiusura sul Retro Donna. Prezzo: 69,90€ su amazon.it

Di solito gli elementi brillanti proposti sui sandali bassi sono molto piccoli, quindi strass e glitter, ma i listini più ampi possono ospitare anche cristalli oversize e colorati.

Fitflop, Rumba Toe-Thong Sandals, Sandali Punta Aperta Donna. Prezzo: da 61,24€ a 264,78€ su amazon.it

CIABATTE GIOIELLO PER IL MARE, PER PIEDI SCINTILLANTI

Skechers, Meditation-Perfect 10, Sandali a Punta Aperta Donna. Prezzo: da 24,53€ a 75,05€ su amazon.it

Anche se le classiche infradito in gomma o le ciabatte da piscina sono estremamente pratici per andare al mare, chi vuole esprimere la propria essenza stellare e brillante, non potrà fare a meno di innamorarsi dei sandali in gomma gioiello.

Ipanema, Glam Special Fem, Infradito Donna. Prezzo: da 23,96€ a 39,48€ su amazon.it

A tal proposito abbiamo anche alcuni brand famosissimi nel settore ciabatte da spiaggia, che, dopo aver conquistato con modelli basic tutta la popolazione globale, hanno iniziato a pensare alle varie categorie. E, per le donne, sono state appunto immaginate e realizzate delle ciabatte gioiello, come quelle ricoperte di glitter di Ipanema.

The White Brand, Glitter, Sandali Punta Aperta Donna. Prezzo: da 24,98€ a 44,43€ su amazon.it

A queste si aggiungono le proposte di altre marche, da Skechers a The White Brand, tra le quali, oltre al comfort, troverete anche creazioni in stile ciabatta classica ma completamente ricoperta da elementi scintillanti.

