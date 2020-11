La ricerca dei rossetti economici per mascherina a volte può risultare difficile, perché il prodotto perfetto, quello di cui abbiamo davvero bisogno in questo periodo, risponde a caratteristiche ben precise.

Deve essere no transfer, a lunga durata e con una super tenuta, in modo da risultare resistente alla mascherina senza stamparsi qua e là . Ricordiamocelo sempre: mettere un velo di rossetto è un piacere e, nonostante tutto, è giusto non rinunciare a questa piccola coccola quando ci va.

Proprio per questo, in nostro soccorso, bellezze, arrivano i rossetti low cost che soddisfano tutti questi requisiti e che ci consentono di sbizzarrirci senza spendere troppo. Tra rossetti liquidi e in stick, ho pensato di raccoglierli per voi in un unico post, non superando mai i 15€. Siete pronte a scoprirli tutti? Iniziamo!

DA MULAC A STILA, I ROSSETTI ECONOMICI A PROVA DI MASCHERINA TOP SOTTO I 15€

Cominciamo dai rossetti economici per mascherina al di sotto dei 15€, quindi non propriamente low cost ma dal prezzo contenuto e abbordabile. Se cercate un rossetto in stick opaco a lunga tenuta vi consiglio quelli della nuova M.I.L.F. Collection di Mulac, i Mulac M.I.L.F. Matt Lipstick.

Mulac, M.I.L.F. Collection Momster Rossetto Opaco. Prezzo: 14,90€ su mulaccosmetics.com





Sono ottimi, sempre in stick, e garantiscono una durata eccellente questi rossetti di Stila, disponibili in tantissime nuance differenti, dalle più neutre a quelle più accese e vibranti.

Stila, Stay All Day® Matt’ificent Lipstick in Bisou. Prezzo: da 14,45€ a 11,37€ applicando il codice sconto CLIOLF su lookfantastic.it

Sono vendutissimi in tutto il mondo i rossetti liquidi SuperStay Matte Ink Maybelline. Si tratta di rossetti economici no transfer, a lunghissima tenuta e dai colori pieni sin dalla prima passata.

Maybelline, SuperStay Matte Ink in 117 – Ground Breaker. Prezzo: 11,45€ su lookfantastic.it

In tema di rossetti liquidi – che, come ormai sappiamo, sono tra i migliori per il make up con la mascherina – vi consiglio senz’altro i Lip Mousse di Makeup Delight per Cosmyfy.

Cosmyfy, Makeup Delight Lip Mousse in Witty. Prezzo: 11,40€ su allmyfy.com

Anche in questo casa la gamma colori è molto ampia e la formulazione è confortevole, non secca sulle labbra ma resistentissima.

Via Giphy

Bellezze, trovare la giusta formula per introdurre sul mercato dei rossetti validi non è semplicissimo. Per questo quando ci sono riuscita, lanciando i miei rossetti cremosi ma comunque a lunga tenuta, sono impazzita di felicità !

In tema di rossetti economici per mascherina, quindi, non posso fare a meno di consigliarvi qualcosa della mia linea. Per un make up da tutti i giorni, per esempio, vi consiglio il Rossetto cremoso Monellinis CreamyLove ClioMakeUp.

ClioMakeUp, Rossetto cremoso Monellinis CreamyLove. Prezzo: 12,50€ su cliomakeupshop.com

I ROSSETTI LIQUIDI SONO PARTICOLARMENTE RESISTENTI ALLA MASCHERINA

Se preferite le texture liquide e super opache, a lunghissima tenuta, e al contempo ricercate un colore che non vi faccia passare inosservate vi suggerisco invece il Rossetto liquido Mystic Ruby LiquidLove ClioMakeUp, un rosso scuro per labbra da diva.

ClioMakeUp, Rossetto liquido Mystic Ruby LiquidLove. Prezzo: 13,50€ su cliomakeupshop.com

La texture di questi rossetti è, a parer mio, davvero confortevole e ha il pregio di non seccare affatto le labbra, risultando impalpabile dopo l’applicazione e l’asciugatura.

Bellezze, non ho ancora finito! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire tanti altri rossetti economici per mascherina che si comportano in modo impeccabile!