Alleate preziose per un trucco occhi da favola, le migliori matite occhi 2021 sono accomunate da lunga durata, colori intensi e tratto deciso.

Ho pensato di raccogliere in questo post le migliori matite occhi degli ultimi mesi, raggruppando sia proposte high-end, firmate dalle migliori marche, che matite occhi economiche e, in alcuni casi, perfino super low cost. Troverete matite occhi waterproof e che non sbavano, matite occhi nere e marroni ma anche colorate e declinate in nuance sgargianti e vivide.

Curiose? Allora, bellezze, non perdiamoci in chiacchiere e scopriamo insieme le migliori matite occhi del 2021, per ogni esigenza e di tutte le fasce di prezzo: via con il post!

Credits: Foto di Pixabay | Gromovataya

WATERPROOF, COLORATE E SFUMABILI: LE MIGLIORI MATITE OCCHI 2021 HIGH-END

Iniziamo a parlare delle migliori matite occhi 2021 high-end, quindi più costose. Ovviamente, bellezze, non parliamo solo di proposte in termini di matita nera per rima interna, ma in accezione più ampia delle migliori matite occhi degli ultimi mesi, incluse quelle colorate.

NATASHA DENONA FIRMA ALCUNE DELLE MIGLIORI MATITE OCCHI 2021 HIGH-END

Cominciamo da una delle ultime novità di Natasha Denona, Macro Tech Eye Crayon. Questa matita occhi è estremamente pigmentata, ha un’ottima durata e si sfuma facilmente.

Natasha Denona, Macro Tech Eye Crayon. Prezzo: 29,45€ su lookfantastic.it





Tra le migliori matite occhi marroni, vi consiglio questa proposta firmata Yves Saint Laurent. Le matite del brand sono davvero molto valide, da provare!

Yves Saint Laurent, Waterproof Eye Pencil. Prezzo: 19,99€ in offerta su douglas.it

Vantano ottime recensioni anche le matite occhi di Illamasqua, disponibili in tantissime nuance. Se cercate matite occhi colorate che non sbavano, dovete assolutamente testare quelle del marchio.

Illamasqua, Colouring Pencil. Prezzo: 15,45€ in offerta su lookfantastic.it

Non posso fare a meno di includere, tra le migliori matite occhi 2021, quelle di MAC. Sono matite occhi sfumabili e a lunga tenuta, perfette sia per l’interno che per l’esterno dell’occhio.

MAC, Kohl Eyeliner. Prezzo: da 20,95€ a 17,59€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Lo stesso dicasi, ragazze, per le matite occhi NARS High-Pigment Longwear Eyeliner, famose per i loro pigmenti ad altissima concentrazione – i colori sono davvero vividi e pieni! – e per la lunghissima tenuta.

NARS, High-Pigment Longwear Eyeliner. Prezzo: 17,45€ su lookfantastic.it

A tal proposito, se cercate una matita occhi resistente e pigmentata, vi segnalo anche le nuove Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil. Il brand propone tantissime tonalità , con finish differenti, da quelle opache alle glitterate.

Urban Decay, 24/7 Glide-On Eye Pencil. Prezzo: da 14,95€ a 14,20€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

LE MATITE OCCHI DI FASCIA MEDIA DA NON PERDERE PER UN TRUCCO FAVOLOSO

Procediamo e passiamo a prodotti leggermente più economici, quindi di fascia media. Non posso fare a meno di consigliarvi, ancora una volta, le matite occhi della mia linea, quelle della collezione ALLDAYLOVE. In particolare, vi consiglio la matita occhi temperabile a lunga tenuta Choco ALLDAYLOVE ClioMakeUp, un marrone cioccolato fondente scurissimo e di grande tendenza per questa stagione.

ClioMakeUp, Matita occhi temperabile a lunga tenuta Choco ALLDAYLOVE. Prezzo: 10,50€ su cliomakeupshop.com

Non sono una novità , ma risultano da diversi anni vendutissime, le matite del brand Collistar. Sono resistenti, non sbavano e la gamma colori è davvero molto variegata.

Collistar, Matita occhi professionale. Prezzo: 12,49€ in offerta su douglas.it

Parlando di matite occhi dal tratto preciso e che non creano sbavature, vi consiglio di dare un’opportunità alle matite Eyeko Limitless Longwear Pencil Eyeliner. Si possono usare sia per la rima interna che per quella esterna e sono facili da sfumare.

Eyeko, Limitless Longwear Pencil Eyeliner. Prezzo: 18,00€ su lookfantastic.it

Se amate i colori intensi e giocare con diversi finish, Mulac è il brand che fa per voi! Le matite del brand sono una garanzia per chiunque ami il trucco occhi colorato e di impatto.

Mulac, Matita occhi. Prezzo: 10,99€ su douglas.it

Hanno un buon rapporto qualità /prezzo anche le matite occhi Pixi, da poter usare sia come eyeliner che da sfumare su tutta la palpebra data la loro texture morbida.

Pixi, Endless Silky Eye Pen. Prezzo: 15,95€ su lookfantastic.it

Tra i prodotti di fascia media, si distinguono ormai da diversi anni le matite occhi Pupa Made to Last Definition Eyes. Anche in questo caso la gamma cromatica è molto ampia e la durata di queste matite è strepitosa.

Pupa, Made to Last Definition Eyes. Prezzo: 12,99€ in offerta su douglas.it

Infine, ragazze, concludiamo questa prima tranche delle migliori matite occhi 2021 con la matita Zoeva Graphic Eyes. Come il nome stesso suggerisce, queste matite hanno un tratto precisissimo, quasi grafico, e sono a prova di sbavature.

Zoeva, Graphic Eyes. Prezzo: 10,45€ su lookfantastic.it

Bellezze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le altre migliori matite occhi 2021 che ho scelto per voi: in particolare, troverete tantissime proposte low cost!