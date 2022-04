Chi di voi non ha sentito parlare di Jared Leto ultimamente? All’anagrafe Jared Joseph Leto è un cantante, attore e regista statunitense che, soprattutto ultimamente, sta facendo parlare di sé per ruoli di spicco in House of Gucci, dove interpreta Paolo Gucci, e Morbius, ultimo film della Marvel dove è il protagonista.

Se lo seguite da tempo sapete che il Jared Leto attore è solo una parte della sua complessa e sfaccettata vita; infatti Jared Leto è anche un apprezzato e famoso musicista e cantante, leader della rockband 30 Seconds to Mars, fondata insieme al fratello Shannon e che gli ha fatto guadagnare ben 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Chi lo segue per la carriera nel mondo della recitazione, sa che Jared Leto ha interpretato personaggi particolari e tormentati, come il protagonista ed eroinomane Harry Goldfarb in Requiem for a Dream e Rayon, la donna transgender sieropositiva che gli valse un Oscar come attore non protagonista in Dallas Buyers Club.

Ma Jared Leto è famoso anche per la sua vita privata (ricordate le foto paparazzate con Paris Hilton?), quindi non perdiamo altro tempo ragazze: venite qui sotto per scoprire tutto su Jared Leto.

Credits: @jaredleto e @30secondstomars via Instagram

Dove non diversamente specificato, le foto sono prese da Instagram

CHI È JARED LETO, LA BIOGRAFIA E I PRIMI PASSI NEL MONDO DELL’ARTE

Jared Leto nasce a Bossier City in Louisiana il 26 dicembre del 1971. La sua infanzia viene segnata dal divorzio dei suoi genitori e dal conseguente cambio di vita per Jared, che insieme alla madre e al fratello Shannon, è costretto a viaggiare molto per colpa del lavoro del nonno materno, in forze alla United States Air Force.

Forse non tutti lo sanno ma Leto non è il cognome di nascita di Jared: dopo anni passati a viaggiare, la famiglia si stabilisce a Los Angeles dove la madre si risposa con un uomo, Carl Leto, che darà il proprio cognome ai figli di lei, adottandoli.

Durante l’infanzia e l’adolescenza Jared Leto sviluppa un amore per l’arte in tutte le sue forme, aiutato anche dall’approccio della madre, che incoraggiò costantemente i figli a essere coinvolti proprio nelle discipline artistiche a tuttotondo.

JARED LETO CREBBE IMMERSO NELL’ARTE

Jared Leto si è sempre dato da fare per aiutare la propria famiglia, accettando di buon grado ogni tipo di lavoro, anche di umile stampo, per sostenere la madre e il fratello. Tra le altre occupazioni, fece anche il lavapiatti e il portiere.

I primi passi nel mondo dell’arte Jared Leto li compì quando decise di iscriversi all’Università delle Arti di Philadelphia, dove studiò pittura, e successivamente all’Università delle Arti Visuali di New York dove si concentrò sullo studio del cinema.

JARED LETO E I 30 SECONDS TO MARS: LA CARRIERA NEL MONDO DELLA MUSICA INSIEME AL FRATELLO SHANNON

Forse la maggior parte del pubblico italiano ha imparato a conoscerlo per la sua carriera musicale come frontman e cantante (ma anche regista dei videoclip) dei 30 Seconds to Mars, la rockband che Jared Leto fondò nel 1998 con il fratello Shannon.

Jared Leto aveva già mosso i primi passi nel mondo della recitazione, ottenendo alcuni ruoli di cui parleremo più avanti, ma proprio per la sua impostazione artistica a tuttotondo decise di esplorare anche il mondo musicale.

Il successo dei 30 Seconds to Mars è stato globale, arrivando a produrre nel 2002 il primo album che ebbe una grande risonanza e seguendo un percorso multisfaccettato che ha portato la band a vendere 15 milioni di dischi.

L’ultimo album, America, è datato 2018 ed esplora nuovi generi musicali più vicini all’elettronica. Durante la sua esperienza con la rockband Jared Leto è stato anche regista di diversi videoclip sotto lo pseudonimo di Bartholomew Cubbins.

Non solo, Jared Leto è stato regista anche di Artifact, un documentario pubblicato nel 2013, e A Day in the Life of America nel 2019.

