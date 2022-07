Dove andranno mai i VIP durante l’estate? Le vacanze VIP 2022 prediligono mete alle volte esclusive e altre apparentemente meno “blasonate”, ma sempre bellissime e preferibilmente nel massimo della riservatezza.

Abbiamo pensato di racchiudere in questo post alcune delle mete più ambite dalle star di Hollywood (e non solo) per questa calda Estate 2022. Per esempio, ci sono molti personaggi famosi in vacanza in Italia tra le celebrità straniere e sono tanti anche i VIP italiani che scelgono il nostro Bel Paese: Puglia e coste della Campania restano le location più gettonate, per il momento!

Curiose di scoprire insieme a noi le location più quotate e qualche curiosità gossip sulle vacanze VIP Estate 2022? Allora, iniziamo subito!

Credits: @federicapanicucci, @camila_cabello, @fedez Via Instagram

VACANZE 2022 DEI VIP ITALIANI: DALLE MALDIVE DI FEDERICA PANICUCCI ALLA PUGLIA DI LUISA RANIERI

Che si tratte di case vacanze VIP, quindi di seconde abitazioni di proprietà o in affitto per l’occasione, o semplicemente di viaggi da sogno in hotel e resort incredibili, le vacanze dei VIP 2022 ci fanno sognare come ogni anno. Iniziamo da due splendide donne dello spettacolo italiano.

Federica Panicucci ha scelto di trascorrere qualche giorno alle Maldive per ricaricarsi dopo una lunga stagione televisiva. La conduttrice è apparsa sorridente e rilassata nelle foto che ha condiviso con i suoi fan di Instagram.

Credits: @federicapanicucci Via Instagram





La bellissima e talentuosa Luisa Ranieri, invece, ha scelto la nostrana Puglia. Meravigliosa nel suo bikini rosso, si è allineata a molte altre celebrità che in questi ultimi anni hanno scelto il mare pugliese per le loro vacanze estive.

Credits: @luisaranieriofficial Via Instagram

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ HANNO SCELTO DI NUOVO IL SALENTO

A tal proposito, Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso parte delle loro vacanze estive in Salento, come documentato puntualmente dai loro feed Instagram. Bellissimi e come sempre affiatati, i Ferragnez hanno soggiornato in un’incantevole masseria nei pressi di Otranto.

Credits: @fedez Via Instagram

Anche lo scorso anno la coppia aveva scelto la Puglia per le vacanze estive: una meta che continua a conquistare moltissime star, sia italiane che straniere, con i suoi trulli, le sue acque cristalline e la sua buona cucina.

Credits: @chiaraferragni Via Instagram

Chiara Ferragni, in compagnia di amici, ha visitato anche Idra, una splendida isola della Grecia con panorami da mozzare il fiato.

LE VACANZE VIP ESTATE 2022 DI BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, anche se non hanno ancora ufficializzato la notizia (perlomeno non sui social). Di certo c’è che la coppia, in compagnia di Santiago e Luna Marì, è stata recentemente ospite di una villa incredibile.

Credits: @emmavillastouroperator Via Instagram

BELEN E STEFANO HANNO SCELTO LA CAMPAGNA ROMAGNOLA

A condividere le immagini di Belen e Stefano è stato l’account Instagram Emma Villas, che promuove case di lusso, ville, casali e immobili di prestigio in tutta Italia. Gli scatti che ritraggono i due fanno proprio venire voglia di vacanza!

Credits: @emmavillastouroperator Via Instagram

La villa che li ha ospitati si trova in collina, tra le vigne della campagna romagnola e a pochissima distanza dalla ben più affollata Riviera. Nonostante i fan richiedano a gran voce uno scatto insieme, per ufficializzare questo ritorno di fiamma così atteso, per il momento Belen e Stefano preferiscono godersi l’intimità del ritrovato amore in compagnia dei figli.

Credits: @emmavillastouroperator Via Instagram

Ragazze, non è finita qui! Girate pagina e continuate a leggere per scoprire le mete di altre vacanze VIP 2022 con altre curiosità interessanti: troverete, in particolare, molte star internazionali che hanno scelto proprio l’Italia per le loro vacanze!