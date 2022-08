Intrigante e con una lunga storia alle spalle, il baciamano gioiello Estate 2022 è la tendenza bijoux del momento e spopola soprattutto sui social.

Lo sfoggiano star di Hollywood, VIP nostrane e influencer, scegliendo modelli dei più disparati. Ci sono gioielli baciamano oro oppure argento, con pietre colorate, con Swarovski, con charms pendenti e di molte altre tipologie. Il significato di questi bracciali da polso che decorano anche le mani (si indossano, infatti, all’anulare o all’indice) è molto profondo e la loro tradizione è estremamente antica, con radici che affondano nella cultura orientale.

Curiose di scoprire, attraverso le immagini di alcuni dei modelli più cool del momento, come sfoggiare la tendenza baciamano gioiello Estate 2022? Allora, iniziamo!

Credits: @amazon.it, @giannagaballo/boccadamo, @brosway Via Instagram

TENDENZA BACIAMANO GIOIELLO ESTATE 2022: UN ACCESSORIO MUST HAVE

Tra i bijoux Estate 2022 più di tendenza spiccano i baciamano gioiello. Li hanno proposti nelle loro ultime collezioni alcune delle migliori marche, da Boccadamo a Breil fino a Stroili, Brosway e anche molti brand low cost. Non a caso, i baciamano gioiello dell’Estate 2022 si acquistano anche online e perfino su Amazon!

Credits: @giannagaballo/boccadamo Via Instagram





Ma di cosa si tratta nello specifico? In parole semplici, come mostrano le immagini, un baciamano gioiello è costituito da una catenella molto sottile che unisce la struttura di un bracciale a un anello, da indossare al dito indice o al dito medio a seconda delle proprie preferenze.

Credits: @brosway Via Instagram

SIGNIFICATO E STORIA DEL GIOIELLO BACIAMANO

I baciamano gioiello, come vi abbiamo anticipato, non sono di certo una novità, ma anzi hanno alle spalle una storia estremamente antica. Questo tipo di gioiello ha origini orientali, più precisamente indiane, e in tempi lontani veniva indossato dalle donne appartenenti alle caste più importanti e influenti. A seconda della tipologia di baciamano indossata, inoltre, le donne segnalavano anche il proprio status civile, quindi se fossero sposate o libere.

Credits: @amencollection Via Instagram

IL BACIAMANO GIOIELLO HA ORIGINI INDIANE E DAVVERO MOLTO ANTICHE

Il significato del baciamano gioiello è quindi molto profondo, ma perché questo tipo di ornamento si chiama così? Il nome fa riferimento al classico gesto del baciamano, sdoganato in tutto il mondo a partire dal XVI secolo circa. Con questo semplice gesto, gli uomini erano soliti manifestare il proprio interesse e, alle volte, baciare la mano di una donna equivaleva a una vera e propria dichiarazione d’amore o comunque a un corteggiamento in atto.

Credits: @brosway Via Instagram

Sappiamo bene che il baciamano è un gesto ormai in disuso. Regalare un baciamano gioiello rappresenta, in questo caso, un’ottima alternativa! Piccola curiosità: il baciamano è un gioiello di fondamentale importanza nel corredo di bijoux che le spose indiane indossano nel giorno delle nozze. I gioielli baciamano, molto spesso, vengono indossati anche dalle ballerine di danza del ventre, soprattutto nelle loro varianti più colorate e particolari.

Se vi state chiedendo su quale mano si indossa il baciamano, ricordatevi che per la tradizione la mano da porgere dovrebbe essere la sinistra: volendo rispettare l’usanza, quindi, il bracciale baciamano (altro nome con cui è noto il baciamano gioiello) andrebbe portato sempre al polso e alla mano di sinistra.

Ragazze, non è ancora tutto! Girate pagina e continuate a leggere per saperne di più sulla tendenza baciamano gioiello per l’Estate 2022: in particolare, vi mostreremo alcuni dei modelli must have del momento!