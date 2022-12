QUALI SONO I MIGLIORI PRODOTTI NUXE DA PROVARE PER VISO E CORPO?

Difficile fare una selezione dei migliori prodotti Nuxe. Il brand di cosmesi francese è uno dei più amati ed è conosciuto in tutto il mondo per la sua incredibile varietà di linee dedicate alla skincare e alla bodycare. La storia di Nuxe inizia in Francia, quando nel 1990 l’imprenditrice Aliza Jabès acquisisce il primo laboratorio di formulazione del brand. Nell’arco di pochissimi anni, Nuxe è diventato un gruppo noto a livello mondiale. I prodotti Nuxe conciliano natura e scienza: si tratta, infatti, di cosmetici di origine naturale. Il prodotto Nuxe più conosciuto è l’Huile Prodigieuse, portentoso olio secco multitasking da poter usare per viso, corpo e capelli. Altrettanto apprezzato è il balsamo labbra Rêve de Miel, così come vantano estimatrici in tutto il mondo le referenze delle linee Very Rose e Merveillance LIFT. Tra i migliori prodotti Nuxe corpo, invece, si distinguono il profumo ispirato al celebre olio, Prodigieux Le Parfum, e la crema corpo rassodante Rêve de Thé.

Scopriamo insieme quali sono i migliori prodotti Nuxe, i più famosi e i bestseller che vale davvero la pena provare per la skincare e per la cura del corpo.

MIGLIORI PRODOTTI NUXE: L’ICONA DI BELLEZZA HUILE PRODIGIEUSE

Insieme a Caudalie, Nuxe è uno dei brand TOP della cosmesi francese di origine naturale. L’expertise dell’azienda ha dato vita, nel corso degli anni, a una miriade di prodotti davvero validi, a partire dalla prima creazione (risalente al 1991): l’iconico Huile Prodigieuse.

Nuxe, Huile Prodigieuse. Prezzo: 27,56€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it





UN OLIO SECCO MULTITASKING A BASE DI PREZIOSI OLI BOTANICI

A base di 7 preziosi oli botanici, è un olio secco – ma è disponibile anche in versione ricca – da poter usare sul viso, sul corpo e perfino sui capelli. Idrata, nutre e sublima l’incarnato, mentre applicato sulle lunghezze rende i capelli particolarmente lucenti. Questo olio di Nuxe è vendutissimo in tutto il mondo, il bestseller assoluto del marchio.

AQUABELLA E VERY ROSE: LE LINEE PURIFICANTI E ILLUMINANTI DEL BRAND

Le linee skincare di Nuxe sono davvero molte, pensate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelle. In particolare, vanta ottime recensioni la linea Aquabella, pensata per le pelli miste e studiata per rendere luminoso e fresco l’incarnato. Uno dei TOP indiscussi della linea è il gel purificante micro-esfoliante: elimina il sebo in eccesso e leviga le irregolarità della pelle, migliorandone la texture.

Nuxe, Aquabella Gelée Purifiante Micro-Exfoliante Usage Quotidien. Prezzo: 24,90€ su amazon.it

Un’altra linea skincare davvero valida è Very Rose. Famosissima la lozione illuminante effetto peeling, con acqua di rosa e acidi di frutta. Giorno dopo giorno, rende la pelle più luminosa e più liscia, senza aggredirla in quanto molto delicata.

Nuxe, Very Rose Lotion Peeling Eclat. Prezzo: 18,36€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Fa parte della stessa linea la mousse Very Rose, una sofficissima e leggerissima mousse detergente viso adatta anche alle pelli più sensibili. La formula è micellare e senza sapone, per una detersione profonda ma delicata.

Nuxe, Very Rose Mousse Aérienne Nettoyante. Prezzo: 14,76€ con il codice sconto LFCLIO su lookfantastic.it

NUXE SUPER SERUM, IL SIERO VISO CONCENTRATO DALL’AZIONE ANTI-ETÀ UNIVERSALE

Passiamo, adesso, a uno dei migliori prodotti Nuxe anti-età e antirughe. Si tratta di Super Serum, a base di microsfere di oli vegetali e acido ialuronico naturale. Con un utilizzo costante, promette di far apparire la pelle più tonica, compatta e levigata, oltre che rimpolpata e luminosa.

Nuxe, Super Serum. Prezzo: 62,26€ su farmacosmo.it

Agisce anche sulle macchie scure, molto frequenti con l’avanzare dell’età , schiarendole e minimizzandole in modo visibile.

