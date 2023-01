COME SCEGLIERE LA MIGLIORE FRIGGITRICE AD ARIA? ESISTE UNA MARCA MIGLIORE DELLE ALTRE?

Se vi siete avvicinati al mondo della cucina salutare, allora saper scegliere la migliore friggitrice ad aria dovrà essere il vostro obiettivo a breve termine. Questo elettrodomestico, infatti, si propone come alternativa veloce per cucinare cibi senza l’aggiunta di grassi, ottenendo un effetto molto simile a quello della frittura classica in olio. Sicuramente entrata di diritto tra i migliori elettrodomestici e utensili da cucina da avere assolutamente, la friggitrice ad aria può diventare alleata di una sana alimentazione. Cosa cucinare nella friggitrice ad aria? Se volete qualche spunto leggete il nostro approfondimento sulle ricette per friggitrice ad aria collaudate e gustose. Non esiste la migliore marca friggitrice ad aria, anche se alcuni modelli hanno qualche funzione utile in più: dopo vedremo tutto nel dettaglio.

Credits: @xiaomi | In foto la friggitrice Mi Smart Air Fryer 3.5L acquistabile a 81€ su amazon.it

Se vi apprestate a fare un po’ di shopping per la cucina, ragazze e ragazzi, allora sarete sicuramente curiosi di scoprire quale sia la migliore friggitrice ad aria in commercio. Nonostante non esista una risposta univoca, sappiate che in base alle vostre esigenze sarà possibile trovare la migliore friggitrice ad aria che risponde ai bisogni della vostra famiglia: l’importante sarà scegliere con attenzione, prendendosi il tempo di capire quali sono i parametri per non sbagliare! Non esiste la migliore marca per la friggitrice ad aria, anche se alcuni prodotti sono più celebri di altri: venite nel post per saperne di più, vi aspettiamo qui sotto.

COME SCEGLIERE LA FRIGGITRICE AD ARIA MIGLIORE PER LE PROPRIE ESIGENZE?

Prima di passare a conoscere i vari modelli di friggitrice ad aria, è fondamentale chiedersi quali siano le funzioni e i bisogni della propria famiglia per poter scegliere il miglior elettrodomestico.

Prima di tutto, ovviamente, è bene sapere che non esiste una vera miglior marca di friggitrice ad aria: è vero, le più famose sono sicuramente la friggitrice ad aria Moulinex o la friggitrice ad aria Ariete, ma in generale tutti i produttori oggi offrono prodotti con prestazioni ottimali.

Credits: Foto di Unsplash | Kalisha Ocheni







Per scegliere la migliore friggitrice ad aria, ragazze e ragazzi, prima di tutto dovrete impostare un budget definito: esistono infatti diversi range di prezzo, ma non è detto che l’elettrodomestico più costoso sia anche il migliore. Secondariamente, è bene capire per quante persone dovrete cucinare: in questo modo andrete a scegliere una capienza della friggitrice ad aria. Considerate che una airfryer per due persone avrà una capienza di circa 2 litri, mentre una famiglia composta da 4 persone dovrà puntare almeno a 4-5 litri di capienza.

LA MIGLIORE FRIGGITRICE AD ARIA È QUELLA CHE RISPONDE AI NOSTRI BISOGNI

Infine non dimenticate di considerare anche eventuali funzioni extra della friggitrice ad aria che andrete ad acquistare, come per esempio programmi pre-impostati per la cottura di diversi cibi o timer per ricordarvi di girare le pietanze e assicurarvi una cottura uniforme.

MIGLIOR FRIGGITRICE AD ARIA ECONOMICA SOTTO I 100€

Arriviamo ora al cuore della questione, ovvero alla migliore friggitrice ad aria. Se volete provare questo prodotto senza spendere un capitale, oppure non avete grandi pretese di tecnologia o capienza, allora siete fortunati perché esistono molte friggitrici ad aria economiche che costano meno di 100€.

Ariete, 4615 Airy Fryer Mini 1000 W 2 Litri. Prezzo: da 64,90€ a 38,57€ su amazon.it

Per esempio la friggitrice ad aria Ariete, una delle marche più conosciute: ha una capienza di 2 litri, perfetta per due persone o piccole porzioni di pietanze, in offerta al momento a meno di 40€ su Amazon! A prezzo pieno, comunque, costa molto meno di 100€.

Tristar, Airfryer Friggitrice ad Aria Calda 3.5 Litri 1500 W. Prezzo: da 74,99€ a 68,90€ su amazon.it

Salendo un po’ di prezzo, ma anche di capienza, troviamo una delle migliori friggitrici ad aria per rapporto qualità prezzo, ovvero l’airfryer di Tristar. Si regola molto facilmente con il pannello di controllo analogico sul davanti, perfetta quindi per iniziare e per chi è alle prime armi.

UFESA, AF5000 Phantom Friggitrice ad Aria Senza Olio con WIFI – Ricettario e Controllo Via APP o con Schermo Tattile – 5 L 1500 W. Prezzo: 96,99€ su amazon.it

E se proprio non potete fare a meno della tecnologia e dell’uso di app per il controllo da remoto della friggitrice ad aria, allora salendo nuovamente di prezzo ma restando entro i 100€ troviamo il prodotto di Ufesa: 5 litri di capienza, schermo tattile e controllo tramite WIFI comodamente dal cellulare. Un’offerta da cogliere al volo!

