FILM E SERIE TV RAPPORTO MAMMA FIGLIA: QUALI VEDERE?

Ci sono moltissimi film e serie tv sul rapporto mamma figlia da vedere assolutamente, magari proprio in vista della Festa della Mamma. Vanno visti almeno una volta nella vita, possibilmente insieme. Probabilmente quello più famoso tra i titoli è Una mamma per amica ma ce ne sono molti altri. Negli ultimi anni sono stati prodotti numerosi lavori televisivi, soprattutto, ma anche cinematografici incentrati sul legame tra la mamma e la propria bambina. Scopriremo insieme alcuni grandi nomi classici ma anche alcune novità o comunque uscite più recenti.

Natalie Portman e Susan Sarandon in “La mia adorabile nemica”

Per la Festa della Mamma abbiamo pensato di raccogliere una lista di film e serie televisive da vedere con le nostre mamme o le nostre figlie, per divertirci, commuoverci e riflettere insieme su questo rapporto unico che ci lega.

Troverete sia titoli di film recenti che di pellicole un po’ più datate, che possono essere considerate ormai dei classici della tematica. Vi proponiamo di vedere o rivedere film come La mia adorabile nemica, Quel Pazzo Venerdì e Mamma Mia!, ma anche titoli degli ultimi anni come Mother’s Day, perfetto da vedere insieme. Inoltre non mancano nemmeno le storie “a puntate”!. Siete pronte per scoprire quali sono film e serie tv sul rapporto mamma figlia? Allora via col post!

#1 FILM SUL RAPPORTO MAMMA-FIGLIA: “TALE MADRE, TALE FIGLIA” È UN TITOLO DIVERTENTE DA VEDERE INSIEME

Partiamo con “Tale madre, tale figlia”, una divertente commedia francese del 2017, diretta da Noémie Saglio, incentrata proprio sul rapporto madre-figlia. Protagoniste del film sono le due attrici Juliette Binoche e Camille Cottin, che interpretano Avril e Mado, una figlia e una madre.

Una scena del film Tale madre, tale figlia





Sebbene le due siano inseparabili, non potrebbero essere più diverse. Avril ha 30 anni, è sposata, impiegata ed è ben organizzata, mentre sua madre, dopo il divorzio, ha iniziato a vivere come un’eterna adolescente, spensierata e anche molto impertinente.

La situazione si complica ulteriormente quando le due si ritrovano ad essere incinte nello stesso momento e, come se non bastasse, condividendo anche lo stesso tetto. Ovviamente lo scontro tra le due è inevitabile e dovuto anche al fatto che Mado, in piena crisi di mezza età, non si sente pronta a diventare nonna, mentre Avril non riesce ad accettare l’idea che sua madre aspetti di nuovo un figlio. Se vi incuriosisce, lo trovate su Amazon Prime Video!

#2 FILM MAMMA-FIGLIA: “MOTHERS AND DAUGHTERS” DICE TUTTO GIÀ NEL TITOLO

Un altro film che mamme e figlie dovrebbero vedere insieme è sicuramente, come suggerisce il titolo, Mothers and Daughters. Si tratta di un film corale del 2016, che nel cast vede attrici meravigliose come Sharon Stone, Susan Sarandon, Courteney Cox, Mira Sorvino e Christina Ricci. La storia vede avvicendarsi alcune storie di madri e figlie mentre si avvicina la Festa della Mamma.

La locandina del film Mothers and Daughters

Ridby, interpretata da Selma Blair, è una donna single di 37 anni in carriera, che si ritrova a gestire una gravidanza indesiderata.

Georgina, che ha il volto dell’attrice Mira Sorvino, è invece una quarantenne di successo che, improvvisamente, viene rintracciata dalla figlia che aveva dato in adozione.

C’è poi Rebecca, interpretata da Christina Ricci, che dopo la morte della madre fa una scoperta sconvolgente: la donna che lei ha sempre chiamato mamma è in realtà la nonna, mentre la madre naturale è… Stop, niente spoiler!

Susan Sarandon nel film Mothers and Daughters

A queste storie si aggiungono anche quella Layla e Gayle. Layla è una giovane cameriera che si scontra con la madre Nina, che vorrebbe per lei un futuro come stilista nel mondo della moda. Gayle, invece, è una promessa sposa che ha un rapporto davvero molto burrascoso con sua madre Millie. Insomma, ragazze, è un film con tante storie di madri e figlie, perfetto quindi da vedere insieme.

#3 “MOTHER’S DAY”, IL FILM DA VEDERE PER LA FESTA DELLA MAMMA

Un film ancora più a tema per la Festa della mamma è un film che si intitola proprio “festa della mamma”: Mother’s day. Non il film degli anni Ottanta, né il remake del 2010, ma la pellicola del 2016 diretta da Garry Marshall. E che non è legata agli omonimi film precedenti. Il cast di questo film è stellare e vede nomi del calibro di Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson.

La locandina del film dedicato proprio alla Festa della Mamma

La trama ruota attorno a quattro diverse figure femminili e una maschile, le cui vite si intrecciano proprio durante la settimana che precede il giorno della festa della mamma. Sandy (una bellissima Jennifer Aniston) è una madre divorziata con due figli maschi, mentre Jesse e sua sorella Gabi, vivono con due grandi segreti verso i loro genitori, piuttosto bigotti. Jesse è sposata con un indiano da cui ha avuto un figlio, mentre Gabi ha una relazione con una donna da molti anni, e insieme hanno anche avuto un bambino.

A queste storie si intrecciano quella di Miranda, interpretata da una Julia Roberts, una famosa scrittrice che ritrova la figlia che aveva dato in adozione per fare carriera, e quella di Bradley, l’attore e comico Jason Sudeikis, un padre vedovo con due figlie femmine da gestire. E tutto questo intreccio di vite che si incontrano, mostra diversi rapporti madri-figlie (e anche padre-figlie) che fanno riflettere.

#4 FILM SUL RAPPORTO MAMMA-FIGLIA: “QUEL PAZZO VENERDÌ” È UN IMMANCABILE CLASSICO

Un film mamma-figlia che non può mancare alla lista è una vecchia gloria dei film per teenager, ma mai intramontabile. Quel pazzo venerdì (Freaky Friday) è infatti un film dell’ormai lontano 2003, con protagoniste una giovanissima Lindsay Lohan e un’incredibile Jamie Lee Curtis. La pellicola è il terzo adattamento cinematografico tratto dal romanzo per ragazzi scritto da Mary Rodgers. La trama, probabilmente, la conosciamo tutte alla perfezione: Anna Coleman è un’adolescente che ama la musica rock, fa parte di una piccola band ed è innamorata del suo amico Jake, interpretato dall’allora giovanissimo Chad Michael Murray.

In questa immagine Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis per la locandina di Freaky Friday

Sua madre Tess è una psicologa vedova, prossima al matrimonio con il suo fidanzato Ryan, ed è una vera stacanovista. Le due hanno ovviamente un rapporto burrascoso e un giorno, mentre per l’ennesima volta litigano, vengono “invitate” a prendere dei biscotti cinesi della fortuna, che cambieranno la loro vita. Il giorno seguente, un venerdì, l’una si sveglia nei panni dell’altra e ha inizio l’avventura che sanerà il loro rapporto. L’incantesimo si spezzerà quando mamma e figlia si aiuteranno a vicenda. Un grande classico dei film sul rapporto madre-figlia!

Ragazze, la lista di film sul rapporto mamma-figlia non è finita qui. Continuate a leggere per scoprire altri film e serie televisive che vi consigliamo di guardare insieme alle vostre mamme o alle vostre figlie. Continuate a leggere il post!