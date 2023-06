Naomi Campbell è mamma bis. È nato il suo secondo genito: un maschietto di pochissimi giorni. L’annuncio arriva come sempre dai social dove la top model –53 anni da poco compiuti- ha pubblicato uno scatto tenerissimo quanto riservato che la ritrae con in braccio il nascituro e la dolcissima mano della sua prima figlia avuta a luglio 2021.

Naomi si mantiene sempre molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Infatti, non sono stati rivelati molti dettagli, tra cui il nome del bambino. Siete curiose di saperne di più? Allora ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova nascita.

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta

L’ANNUNCIO DELLA NASCITA SUI SOCIAL

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta all’età di 53 anni. «Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre», scrive su Instagram la Venere nera. Assieme a questa dolcissima dedica, posta anche uno scatto con il neonato tra le braccia e la manina della primogenita, nata due anni fa, che stringe quella del fratellino.



L’ex top model non sta più nella pelle dalla felicità, ma i fan non si aspettavano di certo questo annuncio! Di certo non si tratta di una nascita dopo una gravidanza standard della modella, ma non si sa se questa secondo secondogenito è nato con GPA-gestazione per altri o con adozione.







NAOMI MAMMA BIS

Naomi ha già una bimba, nata a luglio del 2021 di cui non si conosce il nome. Un annuncio arrivato anche questo a sorpresa, probabilmente anch’esso dopo una gestazione per altri. «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre – scriveva l’ex top model – Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio».

Parole di amore e stima che Naomi Campbell ha rinnovato durante un’intervista quando ha dichiarato che: «Penso di essere una mamma davvero fortunata perché ho una figlia da sogno. È già molto indipendente, dorme 12 ore al giorno. Poi è intelligente, reattiva, buona, qualcosa di meraviglioso».



IL DESIDERIO DI MATERNITÀ

«Penso tutto il giorno ad avere dei figli, ma per il livello raggiunto dalla scienza ora credo di poterlo fare quando voglio», raccontava nel 2017 in un’intervista Naomi Campbell che quindi non ha mai negato il forte desiderio di diventare mamma. Diverso tempo prima aveva rivelato di essere pronta per la maternità seppur single. «Ancora non so in che modo, ma voglio avere dei bambini. Tutti pensano che sarei una buona madre. Lo farò quando mi sentirò pronta».



CHI È IL FIDANZATO DI NAOMI CAMPBELL

Naomi Campbell oggi è mamma di due bambini, ma rimane il mistero attorno alle sue relazioni. Ufficialmente pare che adesso Naomi non stia frequentando nessuno. La top model poi, non è mai stata sposata, ma è nota per aver avuto dei flirt super passionali con uomini dello spettacolo come Mike Tyson, Kevin Spacey, Robbie Williams, Leonardo Di Caprio e Lewis Hamilton.



Ma le sue relazioni più importanti sono state quelle con il bassista degli U2, Adam Clayton e quella con Flavio Briatore durata dal 1999 al 2003.



