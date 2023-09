QUALI SONO I MIGLIORI NUOVI FONDOTINTA AUTUNNO 2023?

Con l’arrivo della nuova stagione, abbondano le uscite in profumeria. I lanci delle migliori marche includono molti fondotinta per l’Autunno 2023, destinati a tutti i tipi di pelle. Per chi predilige il fondotinta compatto in polvere o in stick arrivano le novità di Guerlain, Fenty Beauty e Sephora. Se siete alla ricerca di un buon fondotinta coprente e opaco per pelle grassa date un’occhiata alle nuove proposte di NARS, Rimmel e Wycon. Resiste anche il trend del finish luminoso per la base viso, come dimostrano i fondotinta per l’Autunno 2023 di Estée Lauder, MAC, REM Beauty e Shiseido. Molti di questi prodotti contengono attivi di trattamento, conciliando le proprietà della skincare con la resa del make-up.

Curiose di scoprire con noi tutto quello che c’è da sapere sui nuovi fondotinta Autunno 2023: compatto oppure liquido, coprente o leggero, dal finish luminoso o completamente opaco per rispondere alle esigenze della pelle grassa, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Iniziamo.

FONDOTINTA AUTUNNO 2023: LE PROPOSTE HIGH-END DI ESTEÉ LAUDER, GUERLAIN E SHISEIDO

I fondotinta Autunno 2023 soddisfano qualsiasi esigenza, riflettono le ultime tendenze beauty e si allineano in buona parte al trend dei prodotti ibridi che conciliano make-up e trattamento. Lo dimostra il nuovo Estée Lauder Futurist SkinTint Serum, un perfezionatore di incarnato più che un fondotinta dall’effetto molto naturale e con SPF 20. Promette un’ottima tenuta ed effetti benefici sulla pelle anche a lungo termine complice gli estratti botanici in formula.

Estée Lauder, Futurist SkinTint Serum. Prezzo: 53,50€ su sephora.it





Concept affine per Guerlain Parure Gold Skin Control, nuovo fondotinta compatto in polvere di Guerlain. La formula a base di oro 24 carati ed estratti di peonia bianca rimpolpa la pelle e la fa apparire più fresca e radiosa con un utilizzo prolungato. Si tratta, inoltre, di un fondotinta a lunga tenuta e no transfer.

Guerlain, Parure Gold Skin Control. Prezzo: 88,00€ su sephora.it

I NUOVI FONDOTINTA AUTUNNO 2023 CONCILIANO MAKE-UP E TRATTAMENTO

In linea con le tendenze make-up Autunno 2023 che continuano a mettere al centro della scena un incarnato impeccabile e curato, Shiseido propone un nuovo fondotinta liquido in siero dal finish naturalmente luminoso. Shiseido Revitalessence Skin Glow è un prodotto a base di kefir+fermentato e niacinamide, utili rispettivamente a rinforzare la barriera cutanea e a idratare la pelle nel corso della giornata.

Shiseido, Revitalessence Skin Glow. Prezzo: 62,00€ su sephora.it

NARS E FENTY BEAUTY FIRMANO DUE INTERESSANTI NOVITÀ PER LA BASE VISO

Continuiamo a parlare dei migliori fondotinta Autunno 2023 soffermandoci sull’ultima uscita in casa NARS, Soft Matte Complete Foundation. Dal gradevole effetto matte, garantisce una base a lunga tenuta e perfettamente opaca, ma naturale fino a 16 ore. No transfer, contiene acido bio-ialuronico e microalghe che proteggono la pelle dal fotoinvecchiamento e dai danni della luce blu.

NARS, Soft Matte Complete Foundation. Prezzo: 45,00€ su sephora.it

Se amate i fondotinta in stick, l’ultima uscita di Fenty Beauty fa proprio al caso vostro. Eaze Drop Blur + Smooth Tint Stick è facilissimo da applicare e, con la sua leggera coprenza e il suo effetto sfumato e levigato, uniforma l’incarnato agendo al contempo come trattamento idratante grazie al burro di Murumuru.

Fenty Beauty, Eaze Drop Blur + Smooth Tint Stick. Prezzo: 36,50€ su sephora.it

