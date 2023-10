COME GESTIRE I FIGLI CON UNA FORTE PERSONALITÀ? UN ARGOMENTO DIFFICILE CHE OFFRE SPUNTI DI RIFLESSIONE

Non è raro che i genitori si chiedano come gestire i figli con una forte personalità. Spesso mamma e papà si trovano dinanzi a situazioni difficili, spesso insostenibili, non date solo dal carattere forte e duro di un bambino, ma anche dallo stress accumulato durante la giornata di lavoro e la stanchezza quotidiana. Motivo per cui situazioni gestibili con più facilità diventano difficoltose e ci portano a sbagliare. Errare, tuttavia, è umano, ma quando si parla di educazione dei figli, può rivelarsi un vero problema. Cerchiamo sempre di dare il buon esempio, di crescere bambini migliori per assicurargli un futuro promettente, ma molte volte ci scontriamo con una realtà complicata a cui si può aggiungere anche un caratterino altrettanto complicato.

La gestione di bambini dalla forte personalità è stata ed è ancora oggi uno dei temi più affrontati da pediatri e terapeuti. I più grandi specialisti sono giunti più o meno tutti alla medesima soluzione, ovvero una serie di atteggiamenti da avere e modi per affrontare i bambini con la giusta sensibilità ma senza perdere l’autorevolezza dell’essere genitori.

Vediamo allora i consigli su come gestire i figli con una forte personalità e anche cosa non fare, per evitare di minare la loro autostima. Via col post!

LASCIATE CHE I VOSTRI FIGLI TROVINO LE RISPOSTE E LASCIATELI SCEGLIERE

Una delle sfide più intense per un genitore è quella di educare un figlio fornendogli tutti gli strumenti necessari per affrontare la vita, renderlo sicuro e forte.

Ma quando si ha di fronte un bambino dal carattere deciso, come aiutarlo a crescere nel miglior modo possibile, senza ostacolarlo e accrescere la sua autostima?

È necessario che trovi le risposte da solo, autonomamente, ma non per questo bisogna abbandonarlo a se stesso. Per aiutarlo a trovarle, bisogna spronarlo. Ad esempio, nella vostra quotidianità potreste chiedergli la sera, dopo aver lavato i denti e messo il pigiama, cos’altro bisogna fare, qual è il prossimo step. Il vostro bambino vi darà una risposta che in ogni caso vi racconta un po’ di lui.

Inoltre, è importante farlo scegliere, ma non per questo deve poter fare tutto quello che vuole senza controllo. Permettetegli, quindi, di fare le sue scelte, ma ponete comunque dei limiti.

Ecco un esempio. È il momento del pranzo, state preparando un primo piatto e dovete scegliere il formato di pasta. Potreste chiedergli se preferisce le penne o i rigatoni. Per voi non cambierà granché, ma per lui rappresenta un grande passo nel mondo degli adulti e della sua crescita personale.

COME GESTIRE I FIGLI CON UNA FORTE PERSONALITÀ: RACCONTATE SEMPRE IL PIANO

Per consentire ai figli di sentirsi sempre al sicuro, con una rotta da seguire e una meta a cui arrivare, è necessario raccontargli il piano che ci siamo fatti.

Avete programmato una gita fuori casa? Allora spiegate, passo dopo passo, cosa fare dalla preparazione a casa alle attività in sequenza della mattina, fino al pranzo e a quello che farete dopo. In questo modo i bambini dalla forte personalità sapranno esattamente come agire o comunque avranno mentalizzato che c’è un “percorso” da seguire ed è quello che avete definito voi.

In questo modo, nonostante la forte personalità, il bambino saprà che nulla è lasciato al caso, che esiste un piano e che va seguito. Questo lo renderà più tranquillo e migliorerà anche la sicurezza nei vostri confronti.

L’IMPORTANZA DI RICONOSCERE I LORO BISOGNI, MA NON ASSECONDARLI SEMPRE

Quasi tutti i bambini hanno richieste, spesso continue, che non sempre possono essere soddisfatte. Alcune sono futili, al limite del capriccio, mentre altre possono celare un bisogno nascosto.

Un bambino che chiede al proprio genitore di leggergli un’altra storia prima di spegnere le luci e dormire, potrebbe voler comunicare che sente ancora il bisogno di voler stare insieme. Leggere un altro libro, quindi, potrebbe soddisfare un bisogno di affetto, soprattutto se durante il giorno il piccolo è impegnato tra scuola e altre attività e passa poco tempo con i propri genitori.

un genitore deve essere flessibile, ma anche sicuro di sè

Motivo per cui è necessario capire che bisogna essere flessibile con i bambini dalla forte personalità, ma non solo.

Tuttavia è necessario porre comunque dei limiti: non tutto è concesso. Ad esempio, se continua a chiedervi giochi, non cedete, piuttosto spiegate perché non è necessario e che ci sono altre attività che si possono fare.

Gestire i bambini con una forte personalità è difficile, perché ci portano a superare sempre i nostri limiti, spingerci oltre.

Lo fanno per sfidare le nostre “competenze”, ma soprattutto perché necessitano di sicurezze: i genitori sono tutto per loro e hanno bisogno di sentirsi sempre al sicuro. Motivo per cui gli adulti dovranno fidarsi sempre di sé stessi e mai mostrarsi in bilico.

Ragazze, non abbiamo ancora finito perché ci sono altri aspetti da considerare per gestire i figli dalla forte personalità. Continuate a leggere il post!