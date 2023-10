FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME 2023 MODA: TUTTO QUELLO CHE DOBBIAMO SAPERE

La festa delle offerte Amazon Prime 2023 moda rappresenta un’ottima occasione per acquistare in anticipo i regali di Natale. L’evento si svilupperà in due date consecutive, ossia 10 e 11 ottobre 2023, per una durata totale di 48 ore. In questo lasso di tempo sarà possibile scoprire tantissimi prodotti in sconto, in particolar modo capi di abbigliamento e accessori glamour. I clienti Amazon Prime possono approfittare di moltissime offerte su un’ampia selezione di prodotti di grandi marchi e piccole e medie imprese. Chi non è ancora cliente Prime, può iscriversi e approfittare delle tantissime offerte pensate ad hoc.

Due giorni di offerte incredibili, di sconti insuperabili, una sorta di Black Friday anticipato. Questo è quanto avviene durante la festa delle offerte Amazon Prime 2023, dove tutte le categorie sono interessate da forti ribassi.

Tra queste ci sono anche i prodotti di Amazon Fashion, tra cui spiccano le creazioni dei brand più popolari, da Tommy Hilfiger a Michael Kors, passando per Vans, Swarovski e tanti altri. A questo punto non ci resta che approfittare dei ribassi e scoprire quali sono i must have da comprare durante la festa delle offerte Amazon Prime 2023 moda. Allora, ragazze, via col post!

BORSE ICONICHE E IMPERDIBILI IN SCONTO PER I CLIENTI AMAZON PRIME

Amanti degli accessori all’ascolto, questo è un messaggio rivolto per voi! Su Amazon ci sono moltissime borse griffate e iconiche, che vi attendono trepidanti e in sconto.

Mandarina Duck Utility P10uqt01, Zaino Donna. Prezzo: in offerta a 94€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it







Sì, è proprio così, ed è il caso di approfittare di alcuni degli sconti proposti durante la festa delle offerte Amazon Prime 2023 moda!

Una di queste è lo zaino Mandarina Duck, la sacca minimale e senza tempo, con chiusure metalliche e zip. Disponibile in vari colori, potrete comprarla a un prezzo di favore.

Michael Kors Rhea Zip, Zaino Donna, Marrone, Taglia Unica. Prezzo: in offerta a 274,30€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

E vale lo stesso per uno dei top seller di casa Michael Kors, ovvero il suo zaino logo all over con tasca inferiore dotata di doppia zip.

Tommy Hilfiger Poppy Tote Corp, Donna, Taglia Unica. Prezzo: in offerta a 59,70€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

In alternativa ci sono sempre le comode e pratiche borse shopper di Tommy Hilfiger, con manici doppi e sfondo tinta unita.

FESTA DELLE OFFERTE AMAZON PRIME 2023 MODA: LE GIACCHE

Only Rain Jacket Long. Prezzo: in offerta a 37,78€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

La stagione autunnale, e quella invernale che a breve arriverà, ci portano verso l’acquisto delle giacche. Questi sono prodotti che, in genere, hanno sempre prezzi di listino piuttosto elevati.

C&A Donna Trench. Prezzo: in offerta a 35€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

URBAN CLASSICS Giubbotto Bomber da Donna con Polsini a Coste, Giacca a Vento Leggera, Giubbottino Bomber a Maniche Lunghe con Cerniera e Tasche, Diversi Colori Disponibili, Taglie: XS-5XL. Prezzo: in offerta a 27,92€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

Motivo per cui, se ci sono delle offerte come quelle riservate ai clienti Amazon Prime, vi suggeriamo di coglierle al volo.

The Drop Blazer da Donna, Blake, Lungo. Prezzo: in offerta a 45,51€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

Tra le varie giacche scoprirete trench e rain coat impermeabili, ma anche dei comodi bomber in satin e, perché no, delle giacche blazer formali ma declinate in colori pop.

GIOIELLI E OROLOGI TRA LE OFFERTE AMAZON PRIME 2023 DI OTTOBRE

Swarovski Collezione Infinity. Prezzo: in offerta a 65€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

I gioielli sono in grado di modificare un look, di renderlo più particolare ma soprattutto più personale. Ecco perché vi consigliamo di approfittare della festa delle offerte Amazon Prime 2023 per farne scorta.

Pandora Safety Chain Climbing Mickey. Prezzo: in offerta a 57,38€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

Inoltre ci sono le migliori marche disponibili su Amazon, il top per chi vuole sfoggiare le nuove tendenze bijoux autunno 2023 senza spendere una fortuna.

Swarovski Collezione Iconic Swan. Prezzo: in offerta a 61,50€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

Dai bracciali col simbolo dell’infinito alle chiusure dei bracciali Pandora passando per gli orecchini di perle e cristalli di Swarovski, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Michael Kors Orologio da donna Pyper, misura cassa 38mm, movimento a tre lancette, cinturino in PVC. Prezzo: in offerta a 118,82€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

E, come se non bastasse, in sconto troverete anche gli amatissimi orologi da donna di Michael Kors.

ANCHE LA LINGERIE IN SCONTO TRA LE OFFERTE PRIME DEL 10 E 11 OTTOBRE 2023

La lingerie è qualcosa che utilizziamo tutti i giorni, che prevede numerosi cambi e che, soprattutto, deve farci sentire a proprio agio.

Triumph True Shape Sensation W01 Reggiseno Minimizer Donna. Prezzo: in offerta a 46,79€ durante le offerte Amazon di ottobre 2023 su amazon.it

QUANDO CI SONO LE OFFERTE, VALE SEMPRE LA PENA INVESTIRE SULL’INTIMO DI QUALITà

Se alcuni tipi di intimo donna sono preferibili perché stanno meglio sotto determinati vestiti, da quelli molto scollati o quelli chiari, altri servono essenzialmente a sentirsi al top, libere da costrizioni e particolari fastidi.

Di sicuro un ruolo importante ce l’ha il reggiseno. Ognuna, in base al tipo di seno, al risultato sperato e al tipo di maglia o vestito indossato, lo sceglie con attenzione.

Motivo per cui, se si trovano degli ottimi modelli in sconto, come i famosi reggiseni di Triumph, vale sempre la pena di considerare un investimento.

