QUALI SONO I MODELLI DI CAPPOTTO NERO PER L’INVERNO 2024 DI TENDENZA?

Insieme al cappotto grigio e al cappotto cammello, il cappotto nero si riconferma un must assoluto per l’Inverno 2024. Tra i cappotti Autunno Inverno 2023-2024 più acquistati in assoluto, quello nero è un autentico passepartout: si presta a look casual o più formali e, se opportunamente scelto, sta bene davvero a tutte a prescindere dalla fisicità. Il cappotto nero corto è l’ideale per tutti i giorni. Il modello più cool del momento è senza alcun dubbio il caban doppiopetto, di ispirazione maschile. Il cappotto nero lungo da donna è quello che si definisce un capo senza tempo. In particolar modo, continuano a essere di tendenza tutti i modelli over a vestaglia e con cintura in vita. Se siete alla ricerca di un cappotto nero elegante, puntate sugli inserti in ecopelliccia e sul cappotto mantella. Riuscirete ad apparire raffinatissime in qualsiasi occasione, incluse eventuali cerimonie invernali.

Credits: Foto di Freepik.com | Kgpargeter

Abbiamo selezionato per voi 10 modelli di cappotto nero donna Inverno 2024 che vale davvero la pena avere, per tutti i gusti e di diverse fasce di prezzo. Curiose di scoprirli insieme? Allora, basta perderci in chiacchiere e iniziamo subito.

CAPPOTTO NERO CORTO PER UN INVERNO 2024 CASUAL CHIC

C’è chi ama i cappotti colorati e chi, invece, non sa rinunciare al classico cappotto nero. Anche per l’Inverno 2024 che sta per entrare nel vivo, sono tantissime le proposte firmate dalle migliori marche in termini di black coat: un capospalla evergreen che ogni donna dovrebbe custodire gelosamente nell’armadio.

Duttile come pochi altri capi di abbigliamento, il cappotto nero per l’Inverno 2024 più casual ma al contempo più chic è quello corto. Dalle linee avvitate e sagomate oppure, al contrario, più morbido, si presta a essere indossato con look dei più diversi.

Allegra K, Cappotto donna con colletto. Prezzo: 94,35€ – 96,64€ su amazon.it





Il cappotto corto arriva al massimo a metà coscia e, per questo, è l’ideale per le petite che hanno bisogno di slanciare la figura. Sta benissimo anche alle alte, dimostrandosi un vero campione di versatilità.





Vila, Cappotto Corto Donna. Prezzo: 89,99€ su amazon.it

IL CABAN NERO SI CONFERMA UNA DELLE TENDENZE FASHION DI STAGIONE

Continuando a parlare di cappotto nero corto da donna, impossibile non citare uno dei trend dominanti di questa stagione invernale. Ci riferiamo al caban nero, cappotto doppiopetto di ispirazione mannish che sta letteralmente spopolando.

Amazon Essentials, Giaccone alla Marinara. Prezzo: 66,40€ – 76,70€ su amazon.it

IL CAPPOTTO CORTO NERO DONNA DEL MOMENTO È IL CABAN

Il modo più cool per indossarlo? Con un semplice dolcevita, abbinando un paio di pantaloni palazzo oppure dei jeans. Il caban ha una marcia in più rispetto al solito cappotto: le sue linee strutturate connotano l’outfit di personalità e stile.

Desigual, Cappotto London. Prezzo: 123,18€ – 135,23€ su amazon.it

A seconda del proprio gusto personale è possibile scegliere tra modelli minimal e semplici e cappotti corti neri particolari, impreziositi da dettagli come bottoni gioiello o lavorazioni ricercate.

Pinko, Cappotto Nero Corto Donna. Prezzo: 620,00€ su amazon.it

Se questo modello di cappotto nero vi piace, l’idea migliore è investire su un capospalla in lana, durevole nel tempo e caldissimo.

*** Prezzi e disponibilità dei prodotti possono essere suscettibili a variazioni. Il post contiene link affiliati ***

Ragazze, non è finita qui. Girate pagina e continuate a leggere per scoprire gli altri modelli di cappotto nero per l’inverno 2024 che abbiamo scelto per voi: troverete, in particolare, cappotti neri lunghi ed eleganti.