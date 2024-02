QUALI SONO I PIÙ FAMOSI DOLCI DI CARNEVALE AL FORNO E FRITTI? QUALI SI MANGIANO DA NORD A SUD?

La maggior parte dei dolci tradizionali Carnevale sono fritti, ma esistono anche tante varianti al forno per chi preferisce una cottura più leggera. Così come il panettone e il pandoro che sono entrati di diritto tra le tradizioni del Natale in Italia, anche i dolci di Carnevale sono parte dei festeggiamenti di questo periodo così festoso e atteso da grandi e piccini. Spesso i dolci di Carnevale italiani della tradizione prendono diversi nomi da nord a sud, come per esempio nel caso delle chiacchiere, chiamate bugie in Liguria e frappe a Roma. Gustare i dolci di Carnevale è, così come i lavoretti di Carnevale per bambini, una delle tradizioni più amate dai bimbi di tutta la penisola. Alcune ricette dei dolci tradizionali di Carnevale sono semplici e si possono riprodurre anche in casa.

Non si tratta probabilmente dei dessert e spuntini meno calorici (anzi), ma è innegabile che i dolci tradizionali di Carnevale siano un vero must per gustare appieno lo spirito di questa festa. Da nord a sud, i dolci italiani di Carnevale prendono nomi diversi anche se spesso le ricette sono uguali o molto simili, per cui non è sempre facile destreggiarsi nel mondo della cucina tipica del Martedì Grasso. Vi aspettiamo qui sotto nel post per parlare insieme dei più famosi dolci di Carnevale della tradizione italiana, scoprendo insieme di cosa si tratta e che nomi prendono nelle diverse regioni dello Stivale.

PERCHÉ I DOLCI DI CARNEVALE DELLA TRADIZIONE PRENDONO NOMI DIVERSI DA REGIONE A REGIONE?

Quando si parla di dolci di Carnevale i nomi sono una delle difficoltà maggiori che si incontrano, visto che cambiano da regione a regione in Italia! Capita di parlare con una persona di un’altra zona della penisola, infatti, e di non capire a quale dolce tradizionale di Carnevale si sta riferendo, per poi comprendere solo dopo minuti e minuti (e una ricerca su Google Immagini dei dolci di Carnevale fritti o al forno di cui si sta parlando) che state discutendo dello stesso identico dolcetto!

Sicuramente un aneddoto simpatico, ma probabilmente non la più facile conversazione sui dolci di Carnevale, vero ragazze? In realtà, come un po’ per tutto nel nostro Bel Paese, i nomi delle pietanze possono variare in base ai dialetti della regione, anche se le ricette sono pressoché identiche.

Per quanto riguarda i dolci della tradizione di Carnevale, può succedere che la differenza da regione a regione si crei anche sul metodo di cottura: esistono infatti sia le chiacchiere fritte che al forno, solo per fare un esempio, e alcune zone della penisola preferiscono l’una o l’altra cottura. Niente paura, però, siamo qui per risolvere i dubbi: cominciamo con i dolci tradizionali italiani per Carnevale del settentrione.

DOLCI TRADIZIONALI DI CARNEVALE A NORD, I PIÙ TIPICI

Se vi diciamo dolci di Carnevale fritti siamo sicure che una delle prime immagini sia quella delle chiacchiere di Carnevale, sfoglie piatte dolci che possono anche essere cotte al forno e poi zuccherate a fine cottura. Al nord sono uno dei dolci più tipici e conosciuti, anche se nel resto della penisola cambiano nome diventando frappe a Roma, bugie in Liguria e Piemonte, galani in Veneto, in Toscana cenci e in Emilia Romagna sfrappole.

AL NORD LA TRADIZIONE PREVEDE DOLCI FRITTI DI CARNEVALE FARCITI CON CREMA

Altri dolci tipici di Carnevale al nord sono le frittelle, o castagnole, che prendono il nome di fritole in Veneto, dove vengono farcite con uvette e pinoli: qui sono un vero dolce tradizionale per festeggiare il Carnevale. In Alto Adige sono chiamate Krapfen e riempite di crema, mentre in Piemonte sono conosciute come farciò: si differenziano per le misure più generose e per il fatto di essere vuote o farcite con crema pasticcera.

Tra gli altri dolci “carnevaleschi” del nord Italia non possiamo dimenticare i riccioli, biscotti tipici della zona del mantovano e i làciàditt in Lombardia per festeggiare il Carnevale ambrosiano, ovvero frittelle di mele che in Trentino Alto-Adige sono conosciute sotto l’appellativo di Apfelkiechl. In Emilia Romagna tra i dolci tipici di Carnevale troverete anche i ravioli dolci fritti e le tagliatelle dolci, anch’esse fritte e cosparse di zucchero a velo.

