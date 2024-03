QUALI SONO LE BORSE GRANDI PRIMAVERA 2024 MUST HAVE?

Le borse grandi sono comode e capienti, adatte al lavoro, alla scuola, all’università, al tempo libero e, in alcuni casi, anche a brevi trasferte e viaggi. Tra i modelli più comfy ci sono quelli a spalla e a tracolla. Le borse grandi morbide, quindi destrutturate, sono pratiche perché contengono di tutto e di più. Per le amanti dello stile ricercato, non c’è niente di meglio delle borse grandi particolari caratterizzate da colori vivacissimi e modelli diversi dal solito. Ci sono borse di tutte le fasce di prezzo, incluse borse grandi economiche per uno shopping low budget.

Abbiamo scelto per voi borse grandi Primavera 2024 per tutti i gusti e per tutte le tasche, da quelle più morbide, capienti e comode per tutti i giorni a quelle particolari e ricercate. Pronte a scoprirle insieme? Allora, iniziamo subito.

LE BORSE GRANDI A SPALLA SONO COMODE E PRATICHE

C’è chi le preferisce di medie dimensioni e piccole, comunque di certo non ingombranti, e chi invece non può fare a meno di abbinare ai propri look quotidiani borse grandi in grado di contenere di tutto: dai prodotti beauty al tablet, senza trascurare agenda, cuffie e via dicendo.

Le borse grandi donna per la Primavera 2024 saranno un must, per uno stile nel segno della praticità e del comfort più assoluto. I modelli più comodi sono sicuramente quelli da portare a spalla, a partire dalle classiche shopping bag.

Armani Exchange, Borsa donna shopping. Prezzo: 126,50€ su amazon.it





LE SHOPPER SONO BORSE GRANDI E CAPIENTI, COMODE DA PORTARE A SPALLA

Le shopper sono capienti, si abbinano facilmente con look di diverso tipo e presentano linee pulite che le rendono a loro modo classiche, per cui molto versatili. In alternativa è possibile puntare su un modello a mano con tracolla, ugualmente ampio e capiente.

Guess, Iwona Borsa a mano con tracolla. Prezzo: 114,77€ su amazon.it

Le shopper affollano le collezioni delle migliori marche fashion, da Armani a Guess senza trascurare Michael Kors.

Michael Kors, Charlotte Tote Bag. Prezzo: 180,00€ su amazon.it

I modelli logati, in particolar modo, tornano alla ribalta in vista della primavera sulla scia del trend anni ’00 che ormai da qualche stagione sta imperversando e contaminando sia il fashion che il beauty.

Pierre Cardin, Borsa donna logata. Prezzo: 47,97€ su amazon.it

HOBO BAG MORBIDE PER UNO STILE COMFY CHIC

Una delle principali caratteristiche delle borse grandi da donna è essere morbide. In genere sono destrutturate, così da poter contenere agevolmente gli effetti personali di chi le indossa. Tanti i modelli tra cui poter scegliere, ma la hobo bag è la più gettonata

Emila, Borsa hobo traforata. Prezzo: 40,39€ su amazon.it

Con le borse hobo, dalla particolare forma a mezzaluna, è impossibile sbagliare. Moltissime case di moda hanno introdotto questa tipologia di borsa nelle loro collezioni, e ovviamente non mancano le alternative low cost con cui potersi sbizzarrire.

Kdaooy, Borsa hobo in pelle intrecciata. Prezzo: 26,25€ su amazon.it

Le borse grandi morbide da portare a spalla sono perfette per i look casual da tutti i giorni ma sanno essere anche molto glam e ricercate, soprattutto se scelte in un colore insolito: è il caso di una borsa rossa, per esempio.

