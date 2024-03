QUALI SONO I MODELLI DI CAMICIA DI JEANS PRIMAVERA 2024 DI TENDENZA E COME ABBINARE QUESTO CAPO?

Le proposte in termini di camicia jeans donne sono davvero tantissime e affollano le collezioni delle migliori marche per la Primavera 2024. I modelli tra cui poter scegliere si prestano a un’infinità di abbinamenti, per outfit casual e sporty oppure più ricercati. La camicia di jeans donna slim è la più versatile in assoluto. La camicia di jeans lunga e over è comoda, pratica e può essere usata anche a mo’ di capospalla leggero se portata aperta. Non mancano i modelli cropped e quelli particolari con dettagli quali ruches, volant, strass e applicazioni per uno stile più elegante.

La camicia di jeans donna è un capo di abbigliamento che non può mancare nel guardaroba per la Primavera 2024. Slim oppure lunga e over, semplice e casual o dallo stile più particolare, sono tanti i modelli tra cui poter scegliere e altrettanti gli abbinamenti con cui potersi sbizzarrire per outfit stilosi e di tendenza. Pronte a scoprirli insieme? Allora, iniziamo.

CAMICIA DI JEANS DONNA SLIM, LA REGINA DEGLI ABBINAMENTI

Quando si parla di camicia jeans donna si pensa subito allo stile casual, a look pratici e comodi da sfruttare per la vita di tutti i giorni. In realtà, però, questo capo di abbigliamento – che di solito viene indossato soprattutto in primavera – si presta a molti abbinamenti e può essere accostato anche a capi più formali ed eleganti dando vita a look da lavoro e da tempo libero a loro modo chic e ricercati.

LA CAMICIA DI JEANS DONNA LEVI’S SI RICONFERMA UN MUST DI PRIMAVERA

A fare la differenza è il modello che si decide di indossare. La camicia di jeans donna slim è sicuramente la più versatile, quella che si riesce ad abbinare con maggiore facilità. Può essere indossata con dei jeans, per un look total denim, ma anche con un blazer e pantaloni dal taglio sartoriale. Dall’iconica camicia di jeans Levi’s alle proposte di brand come Replay e Vero Moda, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Levi’s, Iconic Western Camicia Donna. Prezzo: 49,39€ – 52,00€ su amazon.it





Aderente quanto basta, la camicia di jeans slim non crea spessore ed è adatta a stratificare più capi, quindi è un capo furbissimo da usare in primavera quando il tempo fa spesso i capricci.

Replay, Camicia Donna. Prezzo: 69,46€ – 81,86€ su amazon.it

Lineare e minimal, questo tipo di camicia in denim non dovrebbe mai mancare nel guardaroba proprio perché si rivela un vero e proprio capo passepartout.

Vero Moda, Denim Shirt VMMARIA. Prezzo: 24,58€ – 33,95€ su amazon.it

LUNGA E OVER PER LOOK COMFY E PRATICI

Continua il trend della camicia di jeans lunga e over, quindi dalle linee molto ampie e morbide. C’è chi la indossa al di sopra di leggings e pantaloni skinny e chi, invece, preferisce portarla a mo’ di mini-abito.

Cupshe, Camicia di Jeans Mini Abito. Prezzo: 46,75€ su amazon.it

La camicia di jeans oversize, specialmente se abbastanza lunga, può essere sfruttata anche come capospalla primaverile quando viene portata aperta, sovrapposta a una maglietta a maniche lunghe o a una t-shirt.

Only, Camicia di Jeans donna over. Prezzo: 30,15€ – 30,98€ su amazon.it

Molto bello anche l’abbinamento con i top cropped e i pantaloni a vita alta. Il nostro consiglio è quello di scegliere una camicia di jeans di medio peso, né troppo pesante né troppo leggera.

Trendyol, Camicia Jeans Lunga Oversize. Prezzo: 35,35€ su amazon.it

Così facendo, riuscirete a sfruttarla al massimo delle sue potenzialità nel periodo primaverile ma anche in vista del prossimo autunno e perfino in inverno nell’ottica di outfit layered.

