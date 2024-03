QUAL È IL PROFUMO DA UOMO PIÙ BUONO? QUALE PROFUMO DA UOMO LASCIA PIÙ SCIA?

Se avete in mente un regalo sicuramente siete incuriosite dai profumi che lasciano la scia uomo, vero ragazze? Si tratta sicuramente di profumi da uomo che durano tanto, grazie a ingredienti lussuosi e aromi ed estratti preziosi che si esaltano sulla pelle. I profumi da uomo che lasciano la scia generalmente hanno all’interno note muschiate e legnose, per non parlare delle spezie che -a detta di molti- sono l’ingrediente base per i profumi da uomo più buoni in circolazione. Per lasciare la scia con il profumo da uomo, comunque, è bene scegliere profumi persistenti e ricordarsi di spruzzarli nelle zone più “calde” del corpo: collo, dietro le orecchie, sui polsi. Sicuramente anche i profumi unisex possono diventare profumi che lasciano la scia da uomo!

Che sia un dono oppure un autoregalo, sicuramente il fatto che i profumi da uomo lascino la scia è un pre-requisito importante se non vi piace passare inosservati o se amate regalare al vostro partner una fragranza iconica che possa diventare anche parte del suo stile. In questo post vedremo insieme quelli che, secondo molti, sono i profumi da uomo che lasciano più scia in assoluto rimanendo persistenti sulla pelle e diventando dei veri compagni delle sue giornate. Vi aspettiamo qui sotto per parlarne insieme!

#1 TERRE D’HERMES, QUANDO LA VIVACITÀ DEL BERGAMOTTO SI SPOSA CON IL VETIVER E IL PEPE DI SICHUAN

Se cercate un profumo che lascia la scia da uomo, l’ideale è scegliere una fragranza potenziata, come questa che vi proponiamo: Terre d’Hermès Eau Intense Vetiver è, come suggerisce il nome stesso, un profumo intensificato che dà ampio spazio alle note del protagonista, il vetiver.

Hermès, Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver – Eau de parfum. Prezzo: 78,32€ in promo su sephora.it





Già presente nella versione standard della fragranza di punta di Hermès, il vetiver qui è assoluto re incontrastato della fragranza, abbinandosi in maniera del tutto inedita e fresca con il bergamotto verde e le intense note speziate del pepe di Sichuan. La piramide olfattiva si gioca tutta sulle note legnose e vegetali.

#2 L’ESPLOSIONE DELLE SPEZIE PER IL PROFUMO CHE LASCIA UNA SCIA PICCANTE: SPICEBOMB DI VIKTOR&ROLF

Per chi (decisamente) non vuole passare inosservato, un profumo che dà il cento per cento sulle note speziate è lui, Spicebomb di Viktor&Rolf. Lo preannuncia già il nome della fragranza da uomo che lascia la scia in qualunque ambiente: le spezie sono il cuore pulsante del profumo che risulta un legnoso piccante veramente seducente e inusuale.

Viktor & Rolf, Spicebomb Eau de Toilette – diversi formati. Prezzo: a partire da 63,13€ applicando lo sconto LFCLIO su lookfantastic.it

Le note di testa si aprono con bergamotto, pompelmo e cannella; il cuore di questo profumo da uomo che lascia la scia regala pepe rosa, lavanda e zafferano e le note di fondo chiudono la fragranza con vetiver, tabacco e cuoio bianco.

#3 DIOR FAHRENHEIT, IL PROFUMO LEGNOSO CHE ABBRACCIA LE INEDITE NOTE DELLA VIOLETTA

Sicuramente è uno dei profumi che lasciano la scia da uomo più famosi di sempre, ma non tutti sanno che la potenza di Dior Fahrenheit si sposa con le note delicate e floreali della violetta.

Dior, Fahrenheit – Eau de toilette uomo. Prezzo: a partire da 72,72€ su sephora.it

I PROFUMI CHE LASCIANO LA SCIA DA UOMO HANNO PIRAMIDI OLFATTIVE INTERESSANTI E UNICHE

Un vero bestseller, questa fragranza da uomo regala freschezza con mandarino di Sicilia in apertura, che abbraccia le note legnose e di cuoio, terminando con un accento veramente innovativo: la violetta. Per chi cerca un profumo che lascia la scia da uomo virile ma anche discreto e unico.

#4 NOTE MARINE, AROMATICHE E SPEZIATE PER IL PROFUMO MONTALE EMBRUNS D’ESSAOURIRA CHE LASCIA LA SCIA

Non si tratta di una fragranza pensata solo per il mondo maschile, ma questo profumo unisex di Montale è uno dei più apprezzati tra i profumi scia da uomo da chi ama la freschezza delle note acquatiche.

Montale, Embruns d’Essaouira Eau de parfum. Prezzo: 106,90€ su amazon.it

Ispirato alle coste marocchine, è veramente una fragranza unica nel suo genere: il profumo di Montale Embruns d’Essaouira unisce le note marine e iodate (la bruma, appunto) alle spezie tipiche del Marocco e al pregiato legno di cedro. Un jus fresco e inebriante, che si accompagna ad accordi legnosi.

Ragazze (e ragazzi) non abbiamo terminato con i nostri consigli dei migliori profumi da uomo che lasciano la scia: a pagina 2 abbiamo altre quattro proposte per voi. Ci vediamo di là!