L’estate è arrivata e il 2020 potrebbe essere l’occasione per un viaggio in barca a vela in Italia. Il nostro Stivale, con le sue coste meravigliose, è sicuramente il Paese ideale per essere scoperto e riscoperto solcando i mari. Questa tipologia di vacanza è sinonimo di libertà , di avventura, di divertimento, di relax e di sport. Ed è anche meno dispendiosa di quanto si possa pensare, grazie alle agenzie e ai circoli nautici che organizzano questo tipo di esperienze.

Pare inoltre che sarà un’opzione vacanziera di questa estate 2020, in cui dovremo rispettare ancora per un po’ il diktat del distanziamento sociale, per evitare un ritorno della pandemia che ci ha costretti a una lunga quarantena. Il viaggio in barca a vela permette un’esperienza di vacanza libera, avventurosa, circondati dalla magia del mare e dai propri affetti, rispettando quindi le attuali direttive sanitarie.

Si tratta di una vacanza originale, per la quale bastano spirito di avventura, un borsone con pochi vestiti, tanti costumi da bagno e un’ottima protezione solare. Volete salpare con noi alla scoperta delle mete che abbiamo selezionato per un viaggio in barca lungo la nostra Penisola? Allora, tutte a bordo e partiamo con il post!

Credits:@sailsquare Dove non diversamente specificato, le immagini sono tratte da Instagram

ORGANIZZARE UN VIAGGIO IN BARCA A VELA IN ITALIA: CONSIGLI E DRITTE

Credits:@mondovelayachtingvacanze





Una vacanza in barca a vela è sinonimo di relax, di sport, di avventura e di scoperta. Si tratta sicuramente di un viaggio originale e di fronte al quale molte persone si bloccano, convinte che sia proibitivo, sia per i prezzi sia perché appare come una tipologia di vacanza per la quale è necessario essere esperti.

Credits:@mondovelayachtingvacanze

UN VIAGGIO IN BARCA A VELA IN ITALIA è UN’ESPERIENZA PERFETTA PER SCOPRIRE IL NOSTRO PAESE GUARDANDOLO DAL MARE

Non si può certo dire che si tratti di una vacanza low cost, ma con un po’ di accorgimenti e contattando le realtà che organizzano questo tipo di esperienze, si può valutare la possibilità di fare un viaggio in barca a vela. Facendo qualche conto, potreste scoprire che il costo di una vacanza di questo tipo, non si discosta da una vacanza in hotel ad agosto. Inoltre, se si è in gruppo o ci si rivolge alle agenzie che organizzano queste esperienze in gruppo, i costi dovrebbero risultare più accessibili.

Credits:@sailsquare

Aggiungiamo inoltre che si tratta di un tipo di esperienza adatta non solo a sportivi, persone benestanti e lupi di mare. Grazie alle nuove imbarcazioni con spazi ampi e personale qualificato a disposizione, tutti possono vivere l’esperienza del viaggio in barca.

Credits:@sailsquare

Che siate una famiglia con figli, un gruppo di amici, persone anziane o persone che non hanno mai navigato, ci sono soluzioni per tutti. Non bisogna dimenticare infatti che è possibile avere a disposizione uno skipper, figura esperta che vi farà navigare e vivere l’esperienza in sicurezza.

Credits:@mondovelayachtingvacanze

Il nostro consiglio è fare una ricerca online e contattare le aziende che noleggiano imbarcazioni e/o i circoli nautici che offrono pacchetti e viaggi in barca a vela. Potrete così togliervi tutti i dubbi su costi, durata e organizzazione di questo tipo di vacanza. E ora, passiamo alle mete che abbiamo selezionato per un’esperienza in barca navigando i mari della nostra Italia.

Credits:@sailsquare

VIAGGIO IN BARCA A VELA IN ITALIA: LE MERAVIGLIOSE CINQUE TERRE VISTE DAL MARE

Credits:@cinqueterreitaly

Partiamo dalle meravigliose Cinque Terre, Patrimonio dell’Umanità Unesco arroccato sulla costa ligure. Sappiamo bene che le Cinque Terre sono Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, cinque pittoreschi borghi che si affacciano a picco sul mare e che sono incastonati in un paesaggio costiero che toglie il fiato.

Credits:@cinqueterreitaly

Ognuno di questi borghi offre spiagge e calette rocciose, perfette da esplorare con un viaggio in barca a vela. Apprezzare le coste frastagliate di queste terre dal fascino ineguagliabile a bordo di una barca, è un’esperienza davvero unica e molto romantica, che fa anche respirare la tradizione marinara di un tempo.

Credits:@cinqueterreitaly

Una bella idea è anche fare una piccola escursione con un gozzo ligure, una tipica imbarcazione da pesca italiana, per vedere da vicino le case variopinte che caratterizzano il profilo delle Cinque Terre. Una meraviglia!

E dalla Liguria, navighiamo verso la Toscana, la Sardegna e la Sicilia…