QUALI SONO I GOSSIP APRILE 2024 CHE STANNO FACENDO DISCUTERE?

Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono protagonisti dei gossip Aprile 2024: i due sono diventati per la prima volta genitori. Lea Michele, attrice di Glee, è incinta del suo secondo figlio. Meghan Markle è pronta a esordire con una nuova attività imprenditoriale. Frattanto, i rapporti con la Royal Family non sembrano destinati a migliorare. Passando ai VIP italiani, Fedez è da poco volato a Miami con i suoi figli per la prima volta senza Chiara Ferragni. Impazzano da qualche giorno i rumors su un’ipotetica liaison tra Geolier e Maria Esposito, anche se i due hanno negato categoricamente. Stando alle indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe una nuova fiamma.

Pronte a scoprire tutti i gossip Aprile 2024 sui VIP italiani e stranieri di cui sentiremo ancora parlare nelle prossime settimane? Allora, basta perderci in chiacchiere: iniziamo subito.

GOSSIP APRILE 2024: ROBERT PATTINSON E SUKI WATERHOUSE SONO DIVENTATI GENITORI

La cicogna è finalmente approdata in casa Pattinson-Waterhouse: Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori per la prima volta. La modella avrebbe partorito da poco, come dimostrano gli scatti rubati che immortalano la nuova famiglia con passeggino al seguito per le strade di Los Angeles.

Credits: @robertpattinsonofficial Via Instagram – Suki Waterhouse e Robert Pattinson al MET Gala 2023





Nessun annuncio ufficiale sui social, nel pieno rispetto della riservatezza che da sempre contraddistingue i due fidanzati. Non si sa nulla sulla data di nascita del bebè né sul sesso, ma dal colore rosa chiaro della navicella potrebbe trattarsi con buone probabilità di una bambina.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno insieme da 5 anni e sono apparsi pochissime volte insieme in pubblico. Nell’aria, a quanto pare, ci sarebbero anche i fiori d’arancio. Dallo scorso dicembre, infatti, Suki porta al dito un meraviglioso anello di fidanzamento.

IL RITORNO SULLE SCENE DI MEGHAN MARKLE

Meghan Markle, ex Duchessa di Sussex, è pronta a tornare sulle scene, stavolta con un’attività del tutto inedita. La moglie del Principe Harry ha da poco lanciato un brand di lifestyle, chiamato American Riviera Orchard, che propone articoli di vario genere, dagli oggetti per il giardinaggio ai prodotti per la cura del corpo.

Credits: @hrhofsussex Via Instagram – Meghan Markle in una delle sue ultime apparizioni pubbliche

Pare che Meghan sia attualmente alla ricerca di un CEO per la sua “creatura” e si vocifera perfino che questo sia solo l’inizio di un progetto ancora più ambizioso: un programma di cucina tutto suo.

Credits: @americanrivieraorchard Via Instagram – Il logo del nuovo brand lifestyle di Meghan Markle

Frattanto i rapporti con la Royal Family non sembrano migliorare, nonostante le grandi difficoltà affrontate in questo momento da Re Carlo e da Kate Middleton. Stando a quanto riportato dall’esperto Tom Quinn al Mirror, il Principe William vorrebbe la pace con suo fratello Harry e con sua moglie, ma Meghan non sarebbe dello stesso avviso. “William e Kate hanno chiesto a Meghan e Harry di portare i bambini nel Regno Unito e di fare pace, ma non c’è possibilità per ora che Meghan acconsenta“, ha dichiarato.

LEA MICHELE DI GLEE PRESTO MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Tutti la ricordiamo per la sua interpretazione in Glee, ma la vita di Lea Michele è andata avanti dalla fine della serie. L’attrice ha annunciato su Instagram proprio in questi giorni di essere incinta per la seconda volta.

Credits: @leamichele Via Instagram – La foto condivisa da Lea Michele per annunciare la seconda gravidanza

LEA MICHELE STA PER DIVENTARE DI NUOVO MAMMA

Lei e Zandy Reich, già genitori di Ever (nato nel 2020), sono nuovamente in attesa di diventare genitori. “Mamma, papà ed Ever sono pieni di gioia“, ha scritto l’attrice condividendo un tenero scatto che la ritrae con il pancione.

Lea Michele e suo marito si conoscono da molto tempo, ma sono diventati ufficialmente una coppia nel 2017. Nel 2019 si sono sposati e da allora sono inseparabili.

