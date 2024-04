QUALI SONO I JEANS COLORATI PRIMAVERA 2024 MUST HAVE?

I jeans colorati donna permettono di dare vita a look creativi e originali con il minimo sforzo. Per la Primavera 2024 assisteremo al trionfo dei jeans fantasia animalier, soprattutto maculati. Come dopo un salto nell’arcobaleno, è possibile sbizzarrirsi con tutte le tonalità: in particolare, saranno di grande tendenza le varie nuance di verde. Per outfit grintosi e vivaci via libera al jeans rosso, arancione o giallo, ispirati ai colori dei tramonti estivi. Non mancano le possibilità di scelta in termini di jeans dai colori pastello e sorbetto.

I jeans colorati Primavera 2024 sono capi passepartout in grado di svoltare anche il più semplice dei look con un twist brioso e glam. Dai jeans fantasia donna al denim dai colori vitaminici o pastello, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Abbiamo selezionato per voi 11 jeans colorati da mettere subito nell’armadio, per tutti i gusti e appartenenti a diverse fasce di prezzo. Curiose di scoprire i colori jeans moda su cui puntare per questa stagione? Allora, iniziamo subito.

JEANS FANTASIA DONNA: PER LA PRIMAVERA TRIONFA L’ANIMALIER

Se vi è recentemente capitato di mettervi alla ricerca di spunti su come vestirsi ad Aprile 2024 sulle varie piattaforme social, vi sarete sicuramente rese conto dell’incredibile boom dei jeans animalier. I jeans maculati, in particolar modo leopardati, sanciscono il ritorno sulle scene dei jeans fantasia donna e – contro ogni aspettativa, perché sicuramente particolari – si stanno imponendo come uno dei capi must have di questa stagione.

Replay, Luz Jeans Donna Animalier. Prezzo: 102,22€ – 102,80€ su amazon.it





JEANS FANTASIA DONNA: PER LA PRIMAVERA 2024 SPOPOLA IL MACULATO

Si abbinano facilmente, sia con capi basici come una semplice t-shirt bianca o nera che con camicie, bluse e felpe, a seconda che si desideri sfoggiare un look casual oppure più ricercato. Si trovano anche su Amazon, declinati in diversi modelli: dagli skinny ai jeans baggy, ogni donna può scovare il jeans animalier perfetto per la propria fisicità e per il proprio stile.

Lxitoler, Jeans Leopardati Donna. Prezzo: 21,03€ su amazon.it

TRA I JEANS COLORATI DONNA SPICCANO QUELLI NEI TONI DEL VERDE

I jeans fantasia non sono l’unica opzione per chi vuole prendere le distanze dal solito denim nei toni del blu e indossare qualcosa di diverso. I jeans colorati donna Primavera 2024 si tingono di verde, prediligendo sfumature molto intense e brillanti. Meravigliosi i jeans verdi palazzo e bootcut, da sfruttare come capo da giorno chic e raffinato.

United Colors of Benetton, Jeans Donna Verde. Prezzo: 29,95€ – 47,53€ su amazon.it

I jeans verdi possono essere abbinati anche in modo più sportivo, puntando su colori a contrasto come il nero e il bianco.

Jack & Jones, Jeans Straight Fit Verde. Prezzo: 12,32€ – 29,90€ su amazon.it

Le nuove collezioni firmate dalle migliori marche permettono di spaziare dal verde prato al verde smeraldo, senza trascurare nuance come il verde acquamarina e il turchese.

Pepe Jeans, Pixie Skinny Fit Mid Waist Jeans Verde. Prezzo: 57,19€ – 59,80€ su amazon.it

Queste tonalità si prestano soprattutto ai look estivi, con la pelle baciata dal sole e accessori coloratissimi quali scarpe, borse e bijoux.

