QUALI SONO LE MIGLIORI CREME SOLARI PERFETTE COME BASE TRUCCO?

Con l’arrivo della primavera, si ritorna a trascorrere più tempo all’aria aperta, per questo motivo, ritorna in scena un alleato indispensabile, la protezione viso. Step indispensabile della skincare, la creme solari di ultima generazioni, performano bene anche come base trucco. Leggere, confortevoli, spesso arricchite con ingredienti skincare, sono studiate per assicurare la giusta protezione dai raggi UV e, allo stesso tempo, levigare la pelle, mantenendo a bada la lucidità. Le migliori creme solari da usare come base trucco si distinguono per formulazioni idratanti ma ultra-leggere, studiate per non appesantire il viso e non ungere troppo la pelle. Esistono però anche finish differenti, come quelli opacizzanti che agiscono come veri e propri primer, ideali per tenere sotto controllo la lucidità della pelle nel corso della giornata. Per una resa efficiente, è importante ricordare di applicare la giusta quantità di prodotto, il tempo di assorbimento prima del fondotinta e la scelta della texture più adatta alla propria pelle.

Credits: Foto Adobe Stock | xartproduction

Con la primavera alle porta, proprio come succede con il cambio di stagione nel guardaroba, anche la skincare si trasforma e si arricchisce. Tra gli step fondamentali c’è senza dubbio la crema solare, perfetta anche da utilizzare come base trucco. Nel post di oggi vi portiamo alle scoperta dei migliori prodotti da non perdere per un look impeccabile a prova di raggi UV!

CREME SOLARI COME BASE TRUCCO: LE FORMULAZIONI PIÙ LEGGERE

Le creme solari per anni sono state caratterizzate da texture grasse e corpose, non compatibili con il make-up. Fortunatamente, le formule di ultima generazione, offrono delle texture sottili e a rapido assorbimento.

Garnier, Invisibile Super UV. Prezzo: 12,99€ su Amazon.it





Super leggero e a rapido assorbimento, è il siero viso Garnier Invisibile Super UV pensato per un uso quotidiano. Diventa invisibile sulla pelle immediatamente dopo l’applicazione. Non unge ed è l’ideale come base per il make up. Perfetto per uomo e donna, può essere applicato anche per le aree con barba senza lasciare traccia.

L’Oréal Paris Fluido Anti-UV Revitalift Clinical. Prezzo: 17,99€ su Amazon.it

Da non perdere è la proposta di L’Oréal, il Fluido anti-UV Revitalift Clinical, una perfetta base trucco che assicura una protezione molto alta SPF 50+, mantenendo una texture fluida ultra-leggera che non unge e non appiccica. Previene inoltre, macchie e rughe, proteggendo la pelle dai primi segni dell’invecchiamento causati dai raggi UV.

ISDIN Fotoprotector Fusion Water MAGIC SPF 50. Prezzo: 28,90€ su Amazon.it

leggera e super performante

Super leggera e amatissima dalla community, è senza dubbio la crema solare ISDIN. A base d’acqua e leggerissima, si fonde in pochi secondi con la pelle, lasciando l’incarnato morbido, asciutto e pronte ad accogliere il make-up. Una base trucco davvero eccezionale!

CREME SOLARI DALLA SKINCARE COREANA PERFETTE PRIMA DEL MAKE-UP

Tra i prodotti per la skincare più avanzati e amati al mondo, troviamo quelli coreani. Fra le migliori creme solari da utilizzare coma base trucco non potevano mancare alcuni brand iconici, come Skin1004.

SKIN1004, Water-Fit Madagascar Centella Hyalu-cica. Prezzo: 18,38€ su Amazon.it

Soffice, inodore e piacevole da applicare, la Water-Fit Madagascar Centella Hyalu-Cica si assorbe rapidamente e non lascia residui sulla pelle. LA texture super leggera riesce a mantenere la pelle idrata senza ungerla e, al tempo stesso, proteggerla dai raggi dannosi del sole. Ottimo rapporto qualità-prezzo!

Beauty of Joseon, Crema solare SPF 50+. Prezzo: 20,90€ su Amzon.it

Delicata, a rapido assorbimento e lenitiva, anche la Beauty of Joseon Crema solare SPF 50+ ha un posto speciale nei nostri cuori. La formula si fonde con la pelle senza lasciare aloni, proteggendola dai raggi solari e dalle irritazioni cutanee.

d’Alba, Crema solare tone-up Waterfull SPF50+. Prezzo: 22,95€ su Amazon.it

Arricchita da una nuance rosata, la nuova d’Alba Crema solare tone-up Waterfull SPF50+ è resistente al sudore, super leggera e illuminante. La formula, arricchita dal Trufferolo fornisce antiossidanti e sostanze nutritive per rassodare e illuminare l’incarnato. Super leggera e a rapido assorbimento, funziona benissimo come crema solare da usare come base trucco.

CREME SOLARI COME BASE TRUCCO DAL FINISH OPACO

Le creme solari non sono tutti idratanti. É possibile infatti, optare per finish opacizzanti e mattificanti che tendono a bada il sebo e sposano meglio tipologie di pelle più oleose.

Korff, Sun Secret Fluido Viso Antimacchie. Prezzo: 19,29€ su Amazon.it

Reperibile su amazon, la crema solare Korff è l’ideale per pelli grasse e miste. La formula è leggera, ha un finish opaco e lascia la pelle morbida e vellutata. Inoltre, è resistente all’acqua e previene la comparsa di macchie cutanee.

Paula’s Choice, Resist Anti-Aging Crema Giorno SPF 50. Prezzo: 18€ su Amazon.it

Super leggera, non ostruisce i pori della pelle e assicura una perfetta base trucco. La crema solare Paula’s Choice Resist Anti-Aging Crema Giorno SPF 50 ha potenti proprietà antiossidanti e lenitive, idrata ma non unge, donando alla pelle un delicstissimo effetto matte che dura tutto il giorno.

Neutrogena, Ultra Sheer Fluido Invisibile Protezione Solare. Prezzo: 23,99€ su Amazon.it

Arrivata da pochissimo in casa Neutrogena, la Ultra Sheer Fluido Invisibile Protezione Solar è arricchita con Niacinamide, Trealosio e Vitamine C ed E, contrasta i segni dell’invecchiamento precoce e e dona 12h di controllo del sebo. La sua speciale formula combattere i 5 segni visibili della pelle soggetta all’acne: lucentezza, macchie, pori, segni di acne e secchezza.

CREME SOLARI COME BASE TRUCCO LE PROPOSTE DI GARNIER

Alla nostra lista non possono mancare due capisaldi firmati Garnier, economici ma davvero performanti. Perfetto per illmuinare l’incarnato è il Fluido Anti-UV Quotidiano Anti-Macchie Glow.

Garnier, Fluido Anti-UV Quotidiano Anti-Macchie Glow, SPF 50+. Prezzo: 10,80€ su Amazon.it

la vitamina c illumina l’incarnato

Combina il potere della Vitamina C con una protezione solare molto elevata contro raggi UVB, UVA e UVA lunghi e pigmenti minerali. Grazie alle proprietà illuminanti e uniformanti della Vitamina C, e una texture leggermente colorata, l’incarnato risulta subito uniformato e radioso.

Garnier, Fluido Anti-UV Con BHA e Niacinamide.Prezzo: 13,20€ su Amazon.it

Se invece, la vostra pelle è ricca di imperfezioni, allora potete optare per la versione opacizzante, arricchita con BHA e Niacinamide. Ultra leggero e comodo da indossare, opacizza istantaneamente, lasciando la pelle liscia e asciutta.

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Via Tenor

Ragazze, ora che abbiamo terminato con la nostra carrellata delle migliori creme solari da usare come base trucco, siamo curiose di sapere cosa ne pensate: le conoscevate già? Le avete mai usate? Qual è la vostra preferita? Lasciate un commento sui nostri canali social. Un bacione dal TeamClio!