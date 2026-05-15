QUALI SONO I MIGLIORI PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2026?

Comprare prodotti beauty al supermercato è un’abitudine che accomuna molte persone. D’altronde, è sempre piacevole, mentre si fa la spesa, coccolarsi con qualche prodotto di bellezza. Il vantaggio è che i brand reperibili nella grande distribuzione sono solitamente molto economici e questo ci consente di provare più referenze diverse senza troppi sensi di colpa. Ci sono prodotti per la beauty routine di ogni genere, da quelli per i capelli alle creme viso da supermercato, passando per le maschere in tessuto dalle performance eccellenti e i prodotti corpo vellutanti ed elasticizzanti. E, anche se i prezzi sono spesso contenuti, le prestazioni sono straordinarie.

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Motivo per cui abbiamo pensato di offrirvi una bella panoramica su quelli che sono, secondo noi, i migliori prodotti beauty al supermercato, dei must have indispensabili per prendersi cura di pelle e capelli. Pronte? Cominciamo!

#1 GARNIER ACQUA MICELLARE, TAPPO ROSA

L’acqua micellare di Garnier è un vero best seller, un classico intramontabile che vende sempre e garantisce ottimi risultati.

l’acqua micellare di garnier è tra i prodotti più venduti

Strucca delicatamente senza bruciare gli occhi, adattandosi a ogni tipo di pelle.

È facilmente reperibile in moltissimi supermercati, come Carrefour, Conad, Coop, Esselunga e diverse catene di distribuzione dedicate alla cura della persona.

Garnier, SkinActive Acqua Micellare Tutto in 1, Per Pelli Sensibili, 100% del Trucco Rimosso, Pelle Detersa e Idratata per 12H, Senza Residui e Senza Risciacquo, Con Micelle e Glicerina, 400 ml. Prezzo: 2,81€ su amazon.it





#2 L’OREAL PARIS REVITALIFT FILLER SIERO ACIDO IALURONICO

L’Oreal vanta diversi ottimi prodotti skincare, che possiamo facilmente acquistare tra gli scaffali della grande distribuzione.

Uno dei più fortunati è certamente L’Oréal Paris Revitalift Filler Siero Acido Ialuronico. Si tratta di un siero che rimpolpa la pelle e che contiene l’1,5% di acido ialuronico puro. Il tutto a un prezzo davvero accessibile.

Si trova da Esselunga, Carrefour, Iper e altri supermercati.

L’Oréal Paris, Siero Viso Revitalift Filler, Azione Rimpolpante e Anti-Rughe, Altamente Concentrato con Acido Ialuronico al 1.5%, 30 ml. Prezzo: 14,94€ su amazon.it

#3 PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2026: OMIA CREMA VISO MANDORLA DI SICILIA

Per chi ama i marchi bio, al supermercato c’è Omia, una linea che vanta dei cosmetici molto interessanti.

Tra i prodotti più amati c’è la crema viso alla mandorla di Sicilia, ideale anche per le pelli sensibili.

È certificata Icea ed è priva di siliconi.

Omia, Crema Viso Idratante alla Mandorla di Sicilia, Idrata e Protegge la Pelle, Formula Lenitiva Senza Siliconi e Coloranti, Adatta a Pelli Sensibili, 75 ml. Prezzo: 11,19€ su amazon.it

#4 MASCHERA VISO GARNIER HYDRA BOMB

Impossibile resistere alla vasta gamma di maschere in tessuto, in particolar modo quelle di Garnier, di cui ne esistono davvero molte varianti.

Una delle più vendute è Hydra Bomb, che regala una sferzata di idratazione immediata equivalente a una settimana di siero.

Dove trovarla? Praticamente ovunque e, se siete fortunate, anche in offerta!

Garnier, SkinActive Hydra Bomb Maschera Viso in Tessuto Idratante e Opacizzante con Te Verde e Acido Ialuronico, 3 pezzi. Prezzo: 11,99€ su amazon.it

#5 PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2026: OLIO DI MANDORLE DOLCI I PROVENZALI

Puro al 100%, l’olio di mandorle dolci de I Provenzali è un altro best seller della grande distribuzione.

Non ha certamente niente da invidiare ad altri marchi e il prezzo è imbattibile.

Si usa principalmente per rendere la pelle più elastica, quindi prevenire le smagliature in gravidanza e non solo.

È l’ideale dopo la doccia sulla pelle umida, per regalarsi una dolce coccola.

I Provenzali, Olio di Mandorle Dolci, Puro Senza Profumo, Elasticizzante, 250 ml. Prezzo: 4,69€ su amazon.it

#6 DOVE BAGNODOCCIA IDRATANTE PROFONDO

Dove è un altro brand molto amato per le sue profumazioni che sanno immediatamente di pulito.

Inoltre, le consistenze sono corpose e ricche ma non pensati, il che lo rendono molto apprezzato.

Il bagnodoccia idratante profondo lascia la pelle effettivamente più morbida rispetto ad altri detergenti. Tutto merito della sua formula con “Triple Moisture Serum”.

Quando lo trovate in offerta, fatene scorta!

Dove, Docciaschiuma Idratante, Formula con Idratante Dermo-Naturale, con 1/4 di Crema, Dermatologicamente Testato. Prezzo: 5,34€ su amazon.it

#7 PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2026: EQUILIBRA CREMA CORPO ALOE

Sul fronte creme corpo economiche vi segnaliamo Aloe di Equilibra. Si tratta di un prodotto beauty molto amato perché super lenitivo.

È infatti molto usato in estate, come doposole, ed è l’ideale per il post depilazione.

Calma immediatamente i rossori grazie alla sua elevata percentuale di aloe, che è del 40%.

equilibra, Aloe Crema Corpo Fluida, Crema Corpo a Base di Aloe Vera, Olio di Cocco e Vitamina E, Ideale per Pelle Secca, ad Azione Lenitiva, Assorbimento Rapido, Non Unge. Prezzo: 4,48€ su amazon.it

#8 L’OREAL ELVIVE GLYCOLIC GLOSS

Per quanto riguarda la cura dei capelli, vi segnaliamo Elvive Glycolic Gloss, che è la linea del momento da provare assolutamente.

Il suo merito sta nel dare il massimo della lucentezza effetto specchio ai capelli spenti.

Avvolge la chioma con la sua delicata fragranza, garantendo un risultato pazzesco.

L’Oréal Paris Elvive, Glycolic Gloss Siero Senza Risciacquo da 150ml + Shampoo da 200ml + Trattamento Laminazione 5 minuti da 200ml Set Capelli Spenti Porosi Lucentezza Intensa e Duratura – 3 Flaconi. Prezzo: 27,99€ su amazon.it

#9 PRODOTTI BEAUTY DA SUPERMERCATO 2026: GARNIER LISCI DIAMANTE

Lisci Diamante è il siero anti crespo must have e top seller del 2026 di Garnier, spesso sold out nella grande distribuzione.

lisci diamante è il must del 2026

La sua formula con estratto di limone e molecole termo-resistenti crea una barriera invisibile che protegge il capello dal calore (fino a 230°C) e blocca l’umidità.

Non rende solo i capelli lisci, ma dona quella brillantezza “specchiata” che spesso manca ai capelli trattati o secchi. È perfetto per eliminare l’elettricità statica.

Garnier Fructis, Spray Lisciante, Per Capelli Indisciplinati, Capelli Luminosi e Lisci, Protezione Dall’Umidità e Dal Calore, Senza Effetto Crespo, Fructis Diamond Sleek, 150 ml. Prezzo: 8,99€ su amazon.it

#10 BATIST SHAMPOO SECCO

È probabilmente lo shampoo secco più famoso in Italia. A differenza di molti competitor, la sua polvere a base di amido di riso è molto sottile e assorbe il grasso istantaneamente senza lasciare eccessivi residui bianchi (se massaggiato bene).

Classico o nella variante shampoo secco per capelli scuri di Batist ridona volume alle radici piatte e rinfresca la piega, permettendo di rimandare lo shampoo di un giorno.

Anche questo prodotto è super diffuso, quindi facilmente reperibile a un prezzo super contenuto.

Batist, Dry Shampoo Classico. Prezzo: 3,99€ su amazon.it

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Via Giphy

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