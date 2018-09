Instagram è diventata un’ottima piattaforma pubblicitaria per i grandi brand, che lanciano le campagne delle loro collezioni direttamente sui social! Fra i marchi che più di tutti stanno investendo sui social c’è sicuramente Gucci che, sotto la guida creativa di Alessandro Michele, sta realizzando collezioni e pubblicità mozzafiato!

L’ultimo grande progetto è Gucci Beauty, una pagina Instagram dedicata alla bellezza estetica. Ma se vi aspettate di trovare prodotti makeup o modelle, avrete una bella sorpresa! Al posto dei classici servizi fotografici, ci sono alcuni dei quadri più belli della storia, che segnano l’evoluzione dei canoni di bellezza femminile nei secoli! Siete pronte a scoprire le meraviglie di Gucci Beauty e di altri account social che mescolano moda e arte?

ART-LEXA CHUNG: QUANDO LE INFLUENCER DIFFONDONO L’ARTE

Alexa Chung è una delle prime e più importanti It-Girl dell’era dei social e dello street-style. Partendo da una carriera da modella, la giovane inglese ha subito fatto strada nel mondo della moda grazie ad uno stile tomboy e alla ricercatezza dei suoi outfit. Recentemente, ha lanciato non solo la sua nuova e omonima linea di abbigliamento, ma anche un profilo Instagram davvero insolito.

Ha infatti aperto Art-lexa Chung, dove confronta i suoi splendidi outfit con alcuni magnifici quadri. Ogni particolare è curato nei minimi dettagli: dagli abiti che riprendono il colore e le linee degli abiti, alle pose che imitano quelle dei soggetti dipinti.

Via Pinterest

Insomma, questo profilo è un vero e proprio gioiellino non solo per gli amanti della moda, ma anche per quelli dell’arte, che possono ritrovare nelle collezioni dei designer alcuni aspetti e tratti dei dipinti più belli di sempre.

TROMPE-L’OEIL VESTE I DIPINTI IN HAUTE COUTURE

Questa pagina Instagram è stata aperta da poco, ma sta già conquistando moltissimi followers grazie ad un’idea assolutamente originale. Grazie a dei precisi collage, alcuni degli abiti più belli delle fashion week vengono fatti letteralmente indossare da splendide donne dipinte!

Chi non vorrebbe vedere la principessa Sissi indossare il meraviglioso abito di piume rosa dell’alta moda Valentino? Cosa sarebbe accaduto se la giovane donna ritratta dal Botticelli avesse indossato Marc Jacobs? La regina Maria Antonietta avrebbe amato l’eccentrica eleganza di Giambattista Valli?

Se volete scoprirlo, non vi resta che visitare questa pagina!

FASH OF THE TITANS RISCOPRE L’ISPIRAZIONE ARTISTICA DIETRO GLI ABITI

In molti si chiederanno se i grandi stilisti prendano o no ispirazione dal mondo dell’arte e della letteratura. Ebbene, Fash Of The Titans è qui per chiarire il dilemma. Con occhi critico e attento riesce a scovare tutti i dipinti a cui gli abiti delle ultime collezioni si ispirano, creando dei collage che confrontano un dettaglio di un quadro con il taglio di un vestito.

Metodo nuovo e divertente per far approcciare il pubblico web all’arte attraverso la moda, Fash Of The Titans è una vera istituzione per le fashion lover che amano la cultura e le idee dietro la moda.

COPY LAB FA INCONTRARE LA GIOCONDA E KENDALL JENNER

Questo profilo è molto particolare, e mescola in modo ironico e irriverente quella che oggi è la forma d’arte più redditizia (ovvero la moda e il design) con quelli che erano i canoni estetici del passato.

Un tempo, donne come la Gioconda di Leonardo Da Vinci erano considerate splendide, mentre oggi l’ideale estetico femminile è il volto spigoloso e definito di Kendall Jenner.

Un bel cambiamento dalle forme morbide del Rinascimento, che aiuta il pubblico ad avere un occhio critico verso la moda e a capire come certi ideali sono passeggeri, mentre altri durano per sempre!

Ragazze, questi sono dei alcuni profili Instagram che, come Gucci, hanno voluto trovare un collegamento tra la moda e l'arte, cercando di dimostrare come entrambe elogino la bellezza e la sua evoluzione!