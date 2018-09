La 75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è finalmente iniziata e continuerà fino al prossimo 8 settembre. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta mercoledì 29 agosto in Laguna con il primo dei numerosi red carpet che ha visto sfilare abiti da favola, preziosi gioielli e accessori super raffinati.

Sulla scia di questa atmosfera ricca di abiti da sogno, la nostra sensual coach Bettina ha pensato di proporci un viaggio nella storia per scovare gli outfit più sexy del cinema a cui ispirarsi per sentirsi femminili e sensuali anche nella vita di tutti i giorni. Ragazze amanti della moda e del cinema a rapporto: lasciamole la parola e partiamo subito con il post!

CINEMA E MODA, UN LEGAME DA SEMPRE INDISSOLUBILE

Care amiche, siete appassionate di moda e di cinema? Bene, oggi vi parlerò proprio di “outfit sexy” prendendo ispirazione dal mondo cinematografico.

Scena tratta dal film Baby Doll – La bambola viva, diretto da Elia Kazan

Sono tanti gli spunti a cui pensare, come per esempio il baby doll molto “lolitiano” che impera nei film degli anni ’50 e ’60. In generale tornare indietro nel tempo aiuta a trovare idee che possono essere utili anche oggi per sentirsi più femmine o semplicemente per stupire chi ci piace.

Credits: @vintagegal.co.uk

BABY DOLL E GUÊPIÈRE: LA LINGERIE CHE NON PASSERÀ MAI DI MODA

Innanzitutto la lingerie è da sempre quel vezzo che crea complicità, soprattutto se a regalarla è l’uomo. Non temete ragazze, di biancheria intima ve ne parlerò presto perché ci sono diversi capi che svolgono un ruolo decisamente importante nella fase dell’eccitazione.

Elizabeth Taylor nel film Venere in Visone (1960)

Quelli che oggi vi suggerirò sono gli outfit più sexy del cinema che vi possono ispirare a prescindere dal fatto che siate curvy, burrose, filiformi, alte o basse: ricordate che l’importante è sempre stare bene con se stesse.

Credits: @leorugens.wordpress.com

A proposito di intimo, come non menzionare Sophia Loren in guêpière nera nell’indimenticabile spogliarello davanti a Marcello Mastroianni? Il film è Ieri, oggi e domani di Vittorio De Sica, anno 1963. Lei, meravigliosa, danzando lentamente al ritmo di Abat jour cantata da Henry Wright, si sfila le calze e si slaccia il corsetto. Una scena iconica da vedere e rivedere.

AUDREY O MARILYN? BELLEZZE STRAORDINARIE E DIVERSE A CUI ISPIRARSI

Se c’è una certezza nel mondo dello star system è che il tubino nero non passerà mai di moda. Quello di Givenchy indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany è un vero e proprio ever green. In generale, anche se in altre nuances, è un capo reputato simbolo di charme e femminilità: purtroppo oggi poche donne lo indossano se non in occasioni speciali. Peccato. Quindi, w il tubino!

IL TUBINO NERO È STATO IDEATO DA COCO CHANEL NEL 1926

Sempre affascinante è l’oufit indossato da Marilyn Monroe nella prima scena in cui appare nel film del 1959 A qualcuno piace caldo, girato dall’indimenticabile Billy Wilder. Il look che rimane più impresso è quello con il cappotto nero con bordatura di pelliccia di scimmia, capo che oggi sicuramente farebbe discutere e arrabbiare molto gli animalisti: Marilyn lo indossa insieme a calze con la cucitura e tacchi alti: l’andatura non è perfetta, ma è ad alto tasso erotico. Adoriamo? Sì, tanto!

Via Giphy

SERATA HOT? LE ICONE DEGLI ANNI ’80 INDOSSAVANO LO SMOKING

Sorprendere significa uscire dai canoni, quindi perché una sera non indossare giacca e cravatta?

Kim Basinger, con tanto di baffi finti e sigaro, nel film 9 settimane e mezzo di Adrian Lyne è bella da mozzare il fiato. Se volete evitare i moustache posticci, vi potete ispirare a Flashdance del 1983, sempre dello stesso regista. Qui la deliziosa protagonista Jennifer Beals esce a cena, con il futuro fidanzato, indossando lo smoking, alias tuxedo. La scena più sexy è quella in cui Jennifer mangia i crostacei, ma anche quando si toglie sensualmente la giacca. Siete d’accordo anche voi?

Se una sera volete uscire senza slip e indossate una gonna, attenzione al bon ton. In Basic Instinct anche Sharon Stone non indossa l’intimo sotto il suo elegante abito bianco, ma davanti ad un gruppo di investigatori è riuscita comunque ad accavallare le gambe con gran classe. Può essere un’idea per intrigare il vostro partner al ristorante, purché siate in una saletta privata 😉

Ragazze, non abbiamo ancora finito. A pagina 2 la nostra sensual coach continuerà il viaggio tra gli abiti più sexy della storia del cinema parlandoci di moda orientale, degli abiti più comuni che possono diventare sensuali, dell’importanza degli accessori fino ad arrivare alle Bond girls e alle bionde alla Hitchcock.