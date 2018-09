Quando si preannuncia l’uscita di una nuova palette, è come se arrivasse il Natale delle beauty addict! Il battito accelera, le ricerche di swatches sul web diventano frenetiche, e l’attesa quasi insopportabile!

Quest’anno, dobbiamo davvero prepararci ad una vera e propria marea di novità pronte ad approdare nei negozi! Infatti, alcuni dei più famosi brand al mondo, come Too Faced, Urban Decay e Kat Von D, sono pronti a lanciare delle palette nuove di zecca, e il nostro cuore ha già iniziato a battere forte! Siete pronte a scoprire tutti questi magnifici prodotti insieme a noi?



NAKED CHERRY: I NUOVI TONI NUDE DI URBAN DECAY SI ISPIRANO AI FRUTTI DI BOSCO

Credits: Glamour

Dopo aver detto definitivamente addio alla classica Naked Palette, alla quale dobbiamo l’inizio del trend nude, Urban Decay lancia nuove sfumature di ombretti che si ispirano alle tonalità violacee e rosate dei frutti di bosco!

Credits: Stylemakeovertips

La palette contiene 12 ombretti, con un mix di shimmer e opachi, e alcuni colori, come Young Love e Drunk Dial, super glitterati! La selezione di sfumature è davvero bellissima, e contiene non solo tonalità accese e particolari, ma anche i classici colori di transizione per creare tantissimi tipi di look!

Credits: Peymagic

Ci sono moltissime aspettative dietro questa palette, che arriva proprio nel momento in cui queste tonalità vanno molto di moda, soprattutto nel make up! Non ci resta che attendere il lancio (non è ancora disponibile negli USA), per scoprire se la formula, la pigmentazione e la texture saranno altrettanto belle come i colori!

HUDA BEAUTY PRECIOUS STONES: DEI PICCOLI GIOIELLI MAKE-UP DAI COLORI PREZIOSI

Credits: Deskgram

LE NUANCES RIPRENDONO I COLORI DELLE GEMME

Quest’anno Huda Beauty ha lanciato davvero moltissimi prodotti, dalla palette Rose Gold Remastered alla Easy Bake Loose Powder, e ha ancora in serbo moltissime novità!

Palette in Ruby Obsessions. Credits: Harper’s Bazaar Arabia

Fra queste, ci sono dei veri e proprio gioielli beauty! Infatti, la collezione Precious Stones si ispira ai toni brillanti e preziosi delle gemme, con i loro riflessi iridescenti e le tonalità uniche!

Palette in Emerald Obsessions. Credits: Harper’s Bazaar Arabia

C’è una magnifica selezione di colori! Ogni palettina ha il nome di una pietra preziosa, dal rubino allo zaffiro, e ne riprende le tante sfumature!

Palette in Topaz Obsessions. Credits: Harper’s Bazaar Arabia

Ogni “gioiellino” contiene 9 ombretti tra matt e shimmer, più i classici pigmenti pressanti e ultra glitterati che contraddistinguono le palette di Huda!

Palette in Sapphire Obsessions. Credits: Harper’s Bazaar Arabia

Si possono creare davvero tantissimi look, e se la qualità del prodotto segue la linea degli altri già lanciati dal brand, possiamo aspettarci grandi cose!

Palette in Amethyst Obsessions. Credits: Harper’s Bazaar Arabia

Ragazze, queste sono solo alcune delle molte palette che usciranno a breve! Ce n’è già qualcuna che vi ha conquistate? Siete fedeli alla Naked originale o siete curiose di provare le nuove tonalità ciliegia? Quale vi piace di più fra quelle di Huda Beauty? E non è ancora finita!! Sapete che Kat Von D sta per lanciare una palette di blush multiuso perfetti anche come ombretti? Continuate a leggere per scoprirla con noi!