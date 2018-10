L’inverno è alle porte e la pelliccia – rigorosamente eco – è il trend del momento. Coloratissima, soffice e divertente è il modello più desiderato e indossato da It Girl e fashion addicted. Dal fast fashion alle Maison dei grandi stilisti tutta la moda si è unita sotto un pensiero comune, ovvero: “fur free” l’abolizione dell’utilizzo di tessuti di origine animale e l’esclusione delle pellicce delle loro collezioni. Da Versace a Gucci sono tantissimi gli stilisti che hanno abbracciato questa nuova filosofia.

Resta però immutato che la pelliccia sia ancora oggi un capo d’abbigliamento desideratissimo, e per quest’inverno la vedremo declinata in tantissime colorazione trendy. Scoprite con noi come indossarla con stile, i modelli da indossare e i colori da scegliere. Se l’argomento vi interessa, non perdiamo tempo, e diamo il via al post! Iniziamo.

LA PELLICCIA ECOLOGICA E VEGANA IL TRAND FASHION È CRUELTY-FREE

Il termine pelliccia ecologica indica un tessuto che imita la pelliccia animale. Generalmente, viene prodotto con fibre naturali, come il cotone oppure sintetiche come il nailon e l’acrilico. Inoltre, il tessuto può essere stampato e tinto, in modo da emulare al massimo l’effetto delle pellicce naturali degli animali.

La moda ecologica e vegana è assolutamente di tendenza, infatti moltissimi stilisti hanno deciso di abbandonare l’uso delle pellicce animali all’interno delle loro collezioni, limitando anche l’uso della pelle. Le grandi Maison d’alta moda si sono unite sotto questo pensiero comune, e, da Gucci a Versace sono sempre di più i brand che stanno prendendo questa posizione.

“fur free” la nuova filosofia che non include tessuti animali nell’alta moda

La stilista Donatella Versace ha rilasciato un’intervista alla rivista The Economist, affermando che: “La pelliccia? Sono ormai fuori da questo mondo”, ha detto. “Non voglio uccidere animali per fare moda. Non mi sembra giusto”. Recentemente, durante la London Fashion Week la British Fashion Council in accordo con gli stilisti britannici ha scelto di non far sfilare nessun capo d’origine animale. Una moda dunque all’insegna del motto: “fur free”.

Gli inglesi hanno dato un nome a questa tendenza, rinominandola “positive fashion”, una moda che non solo è attenta al modo in cui vengono realizzati gli indumenti, ma anche il loro smaltimento. Il marchio britannico Burberry ha deciso non solo di non produrre più indumenti realizzati con derivati animali ma anche di smettere di bruciare i capi invenduti.

I dettagli di questa eco-pelliccia non sono pazzeschi?

In Italia, anche Carla Gozzi, famosa per il programma televisivo “Ma come ti vesti” si è avvicinata alla moda etica e vegana. La conduttrice ha iniziato infatti a proporre nel suo programma tante idee innovative e fashion derivanti dalla moda eco-sostenibile.

STREET STYLE TREND ECCO COME INDOSSARE L’ECO-PELLICCIA IN INVERNO

Questo inverno la tendenza che vedremo nello street style sarà dunque quella di indossare l’eco pelliccia, abbinata a look eccentrici e irriverenti. In questo modo andremo a decontestualizzare l’indumento dalla sua classica visione elegante e raffinata, tramutandola in un capo ironico e giovanile.

Perfette sono le nuance coloratissime sempre di tendenza, le pellicce diventano un must have da sfoggiare in colorazioni pastello o tinte fluo come il rosa e il blu elettrico.

New Look, Maxi Cappotto. Prezzo: 67,95 € su amazon.it

A lanciare questo trend ed introdurlo nello street style è stata una delle modelle più amate del momento: Gigi Hadid che con il suo favoloso stile riesce ad essere sempre di tendenza. Il suo outfit è una vera lezione di stile, mixando la sua pelliccia bianca in stile teddy bear coat con degli anfibi bianchi Dr.Martens, creando un outfit praticamente perfetto.

