Come capire se è amore o solo sesso è sicuramente una delle questioni più gettonate all’inizio di una relazione. A chi infatti non è successo di sentire una forte attrazione o un irresistibile desiderio nei confronti di un’altra persona tali da offuscare la mente? Si tratta certamente di una gran fortuna visto che non è così scontato provare emozioni forti, quelle passioni travolgenti che si ricordano per sempre.

Dopo un tempo più o meno lungo è abbastanza comune iniziare a farsi delle domande per capire se con il proprio partner è solo una “questione di letto” o se ci sono in ballo anche dei sentimenti. Nel post di oggi abbiamo quindi pensato di stilare una piccola lista con i 5 segnali per capire in modo più chiaro se con il partner è amore o solo sesso. L’argomento vi ha incuriosite? Allora iniziamo subito con il post!

QUAL È LA DIFFERENZA TRA ATTRAZIONE E AMORE?

Qualche anno fa un team di antropologi, guidato da Helen Fisher, ha esaminato a fondo la differenza tra amore e attrazione. Per chi non la conoscesse, Helen Fisher è una delle più apprezzate antropologhe del mondo che da trent’anni compie severi studi sul cervello umano per cercare di capire qualcosa di chiaro sul sentimento che probabilmente influisce di più sulle nostre vite, ovvero l’amore.

I ricercatori hanno così diviso l’amore romantico in tre categorie, composte dal desiderio, dall’attrazione e dall’attaccamento. Da questo studio è emerso che il desiderio è strettamente correlato alla gratificazione sessuale e permette di rilasciare ormoni, come il testosterone e gli estrogeni, che aumentano la libido.

L’attrazione e l’infatuazione invece vanno un po’ più in là del semplice sesso. Si tratta di quelle sensazioni forti che “offuscano” la mente e ci fanno pensare in maniera più costante alla persona con cui abbiamo intrapreso una relazione. In questi momenti vengono rilasciati neurotrasmettitori come la dopamina e la norepinefrina che possono portare a sentimenti di ebbrezza, perdita di appetito e diminuzione del bisogno di dormire.

L’ULTIMA CATEGORIA È QUELLA DELL’ATTACCAMENTO

L’attaccamento è l’ultima categoria, quella che arriva dopo l’attrazione e si sviluppa insieme alla voglia e alla necessità di stabilire un legame più solido. Rispetto al desiderio e all’attrazione, l’attaccamento tende ad essere più sicuro, fondato e duraturo. Rilascia gli ormoni come l’ossitocina e la vasopressina.

SI SENTE IL BISOGNO DI TRASFORMARE IL RAPPORTO IN UNA RELAZIONE SERIA

Capire e decifrare in modo corretto le sensazioni e i sentimenti che si provano è molto difficile, ma ci sono alcuni segnali, individuati dagli esperti del settore, che possono guidare verso la soluzione al dilemma “è amore o solo sesso?”.

#1 L’AMORE E IL DESIDERIO SONO UNA QUESTIONE DI CONNESSIONE

Judith Orloff, psichiatra e autore del libro The Empath’s Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People, ha spiegato sul sito huffpost.com che le relazioni sono fatte di connessioni.



L’amore è una connessione emotiva, mentre il desiderio è solo una connessione fisica. Se si è innamorati si vuole trascorrere più tempo con il proprio partner al di là del sesso e si ascoltano volentieri tutti i suoi bisogni e le sue emozioni.

Con il desiderio si è molto più interessati al sesso in senso stretto che a tutto il resto, come l’avere conversazioni intime e sentimentali, uscire insieme o incontrare gli amici del partner.

#2 IL DESIDERIO È IMPULSIVO, MENTRE L’AMORE RICHIEDE TEMPO

Secondo Janet Brito, psicologa e terapista del sesso, se si prova semplicemente desiderio si è alla ricerca di un piacere veloce e istantaneo.

A chi è innamorato invece non basta un piacere immediato, ma anzi cerca di protrarlo nel tempo. Il desiderio è come uno sprint, mentre l’amore assomiglia di più a una maratona.

L’amore è quindi una corsa a lunga distanza, radicato nella resistenza. L’attrazione fisica può durare anche solo una notte, ma si traduce spesso in connessioni insoddisfacenti.

