Gli accessori per capelli sono ciò che vi serve per impreziosire i vostri capelli, creare un hair look glamour e tenere la testa al caldo durante i mesi invernali. Sappiamo benissimo che spesso i berretti e i cappelli rischiano di rovinare le nostre acconciature ma ci sono degli accessori per capelli che riescono ad impreziosire la nostra chioma.

Questo inverno ci sono molti look tra cui potete scegliere, dalle fascette in stile hippy, revival Anni’70 ai femminili fiocchi con cui chiudere la coda di cavallo, proposti da grandi Maison dell’alta moda come Chanel. In questo post, vi mostreremo tutte le opzioni più cool da sfoggiare questo inverno, per rendere i vostri capelli assolutamente fantastici. Non solo, in serbo per voi anche tante idee prese dai social, che ci mostrano tutte le tendenze da ogni parte del mondo. Siete stufe del solito fermaglio? Allora, ecco a voi gli accessori per capelli che non vi dovete far scappare! Iniziamo!

LA FASCETTA HIPPY È L’ACCESSORIO PER CAPELLI MUST HAVE CHE DOVETE AVERE!

Quale periodo nella moda è stato considerato più liberatorio degli Anni’70? In questo 2018, e soprattutto nel prossimo 2019, vedremo il ritorno di alcuni pezzi must have, iconici e caratteristici che meglio rappresentano lo spirito libero di quegli anni; dai jeans a zampa ai cappotti imbottiti, le amanti di questo stile non potranno che fare i salti di gioia.

Credits: Elle.com

Se tutto nella moda è ciclico e ritorna, possiamo tranquillamente affermare che, l’accessorio per capelli più rappresentativo dei 70’s è la fascetta per capelli sulla fronte, in pieno stile hippy.

Anche la nostra Clio adora la fascia per capelli, la sua in stile più bon-ton!

Emblema della liberazione e della libertà di stile, questo accessorio per capelli è assolutamente da provare. Disponibile in tantissime variazioni, dalla pelle – molto rock & roll – agli Swarovski – decisamente più bon ton. Ha un fascino irresistibile che lo catapulta nell’accessorio capelli 2019 cult della prossima stagione!

la fascia in stile hippy sarà l’accessorio per capelli cult della prossima stagione!

Non abbiate paura di osare, e create un look attuale e sofisticato, impreziosendo i vostri capelli con questo accessorio super trendy. Il nostro consiglio è quello di creare un acconciatura semplice ma di impatto. Perché non provare dunque con delle smooth waves, delle onde piatte morbide e spettinate, che si rifanno allo stile di quegli anni.

L’inverno 2019 ha in serbo per noi tantissimi accessori per capelli!

Concludete abbinando al vostro outfit questo accessorio, del materiale che preferite. Siamo certe che il vostro hair style non passerà certamente inosservato!

Credits: Ghd.com

LA FASCIA PUÒ ESSERE SFOGGIATA ANCHE IN INVERNO?

Assolutamente si, e dopo essere stata la vostra “migliore amica” in spiaggia, proteggendo i vostri capelli dal sole, potrete essere felici di sapere che non dovete mandarla in pensione con l’arrivo del freddo. Le chiome questo inverno saranno le vere protagoniste della stagione, e le potremo vestire di tanti accessori: dalle intramontabili mollette – amatissime dagli stilisti più eccentrici – ai foulard e cerchietti, che ci fanno sentire delle regine.

Non abbandonate il lato glam dell’estate, ma attualizzate i vostri accessori per capelli, rendendoli idonei anche all’inverno. Sempre in stile 70’s questi accessori sono perfetti anche per tenerci al caldo, soprattutto la fronte, che in inverno diventa particolarmente sensibile.

Ragazze, vi piace lo stile un po' retrò degli Anni'70 oppure vi piace lo stile più moderno e contemporaneo? Se i vostri gusti sono più cool non perdetevi gli accessori per capelli che abbiamo selezionato per voi nella prossima pagina!